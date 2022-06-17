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Чижов назвал решение Украины ввести визовый режим с Россией глупостью - РИА Новости, 17.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/chizhov-1796345615.html
Чижов назвал решение Украины ввести визовый режим с Россией глупостью
Чижов назвал решение Украины ввести визовый режим с Россией глупостью - РИА Новости, 17.06.2022
Чижов назвал решение Украины ввести визовый режим с Россией глупостью
Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов назвал полной глупостью решение Украины ввести визовый режим с Россией. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T21:19
2022-06-17T21:19
петербургский международный экономический форум — 2022
санкции в отношении россии
россия
украина
санкт-петербург
владимир чижов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов назвал полной глупостью решение Украины ввести визовый режим с Россией."Я считаю, что это полная глупость", - сказал он РИА Новости на полях ПМЭФ.Правительство Украины в пятницу одобрило введение визового режима с Россией с 1 июля.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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санкции в отношении россии, россия, украина, санкт-петербург, владимир чижов
21:19 17.06.2022
 
Чижов назвал решение Украины ввести визовый режим с Россией глупостью

Постпред при ЕС Чижов назвал решение Украины ввести визовый режим с Россией глупостью

© Фото : Постоянное представительство Российской Федерации при Европейском союзеПостоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов
Постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© Фото : Постоянное представительство Российской Федерации при Европейском союзе
Постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов назвал полной глупостью решение Украины ввести визовый режим с Россией.
"Я считаю, что это полная глупость", - сказал он РИА Новости на полях ПМЭФ.
Правительство Украины в пятницу одобрило введение визового режима с Россией с 1 июля.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Постоянный представитель Российской Федерации при Европейском Союзе Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 12:51Петербургский международный экономический форум — 2022
Чижов прокомментировал слова Шольца про помощь Украине
 
Петербургский международный экономический форум — 2022Санкции в отношении РоссииРоссияУкраинаСанкт-ПетербургВладимир Чижов
 
 
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