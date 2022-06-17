https://ria.ru/20220617/chizhov-1796345615.html
Чижов назвал решение Украины ввести визовый режим с Россией глупостью
Чижов назвал решение Украины ввести визовый режим с Россией глупостью - РИА Новости, 17.06.2022
Чижов назвал решение Украины ввести визовый режим с Россией глупостью
Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов назвал полной глупостью решение Украины ввести визовый режим с Россией. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T21:19
2022-06-17T21:19
2022-06-17T21:19
петербургский международный экономический форум — 2022
санкции в отношении россии
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украина
санкт-петербург
владимир чижов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов назвал полной глупостью решение Украины ввести визовый режим с Россией."Я считаю, что это полная глупость", - сказал он РИА Новости на полях ПМЭФ.Правительство Украины в пятницу одобрило введение визового режима с Россией с 1 июля.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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санкции в отношении россии, россия, украина, санкт-петербург, владимир чижов
Чижов назвал решение Украины ввести визовый режим с Россией глупостью
Постпред при ЕС Чижов назвал решение Украины ввести визовый режим с Россией глупостью