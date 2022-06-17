https://ria.ru/20220617/bolezn-1795980760.html
Силуанов напомнил о голландской болезни России
Силуанов напомнил о голландской болезни России - РИА Новости, 17.06.2022
Силуанов напомнил о голландской болезни России
Нельзя забывать, что российская экономика еще не избавилась от голландской болезни, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на деловом завтраке Сбербанка в... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T09:11
2022-06-17T09:11
2022-06-17T09:35
петербургский международный экономический форум — 2022
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795683997_0:35:3204:1837_1920x0_80_0_0_91ff3c3d129e8f2f7a0baf97761a7f3b.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Нельзя забывать, что российская экономика еще не избавилась от голландской болезни, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ.Голландской болезнью называют снижение эффективности экономики из-за большого объема экспорта сырьевых ресурсов."Зачем нужны бюджетные принципы, эти бюджетные правила? Мы забыли совсем про голландскую болезнь. Сейчас только ограничения по импорту, курс крепкий, по идее, импорт должен идти. У нас только пока цепочки логистические еще не выстроены, но они выстроятся - и мы опять "заболеем", - предупредил Силуанов."Мы только недавно, кстати, "болели" этой болезнью, и все говорили о том, что нужно ее лечить. Для чего нужны бюджетные правила - чтобы мы были здоровы", - добавил он.
https://ria.ru/20220617/stsenariy-1795983634.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795683997_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_06ab99810a59d5fae621eacd15571226.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), экономика
09:11 17.06.2022 (обновлено: 09:35 17.06.2022)
Силуанов напомнил о голландской болезни России
Глава Минфина Силуанов: российская экономика еще не избавилась от голландской болезни
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Нельзя забывать, что российская экономика еще не избавилась от голландской болезни, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ.
Голландской болезнью называют снижение эффективности экономики из-за большого объема экспорта сырьевых ресурсов.
"Зачем нужны бюджетные принципы, эти бюджетные правила? Мы забыли совсем про голландскую болезнь. Сейчас только ограничения по импорту, курс крепкий, по идее, импорт должен идти. У нас только пока цепочки логистические еще не выстроены, но они выстроятся - и мы опять "заболеем", - предупредил Силуанов.
"Мы только недавно, кстати, "болели" этой болезнью, и все говорили о том, что нужно ее лечить. Для чего нужны бюджетные правила - чтобы мы были здоровы", - добавил он.