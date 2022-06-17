https://ria.ru/20220617/bolezn-1795980760.html

Силуанов напомнил о голландской болезни России

Силуанов напомнил о голландской болезни России - РИА Новости, 17.06.2022

Силуанов напомнил о голландской болезни России

Нельзя забывать, что российская экономика еще не избавилась от голландской болезни, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на деловом завтраке Сбербанка в... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T09:11

2022-06-17T09:11

2022-06-17T09:35

петербургский международный экономический форум — 2022

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Нельзя забывать, что российская экономика еще не избавилась от голландской болезни, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ.Голландской болезнью называют снижение эффективности экономики из-за большого объема экспорта сырьевых ресурсов."Зачем нужны бюджетные принципы, эти бюджетные правила? Мы забыли совсем про голландскую болезнь. Сейчас только ограничения по импорту, курс крепкий, по идее, импорт должен идти. У нас только пока цепочки логистические еще не выстроены, но они выстроятся - и мы опять "заболеем", - предупредил Силуанов."Мы только недавно, кстати, "болели" этой болезнью, и все говорили о том, что нужно ее лечить. Для чего нужны бюджетные правила - чтобы мы были здоровы", - добавил он.

https://ria.ru/20220617/stsenariy-1795983634.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), экономика