https://ria.ru/20220617/biznes-1796277575.html

Путин раскритиковал работу правоохранительных органов в отношении бизнеса

Путин раскритиковал работу правоохранительных органов в отношении бизнеса - РИА Новости, 17.06.2022

Путин раскритиковал работу правоохранительных органов в отношении бизнеса

Президент России Владимир Путин заявил, что деятельность правоохранительных органов в отношении бизнеса нуждается в совершенствовании. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T18:28

2022-06-17T18:28

2022-06-17T19:51

петербургский международный экономический форум — 2022

санкт-петербург

экономика

владимир путин

бизнес

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что деятельность правоохранительных органов в отношении бизнеса нуждается в совершенствовании."Ответить эффективно мы можем, только увеличивая пространство свободы для граждан вообще и бизнеса в частности, но это касается и деятельности правоохранительных органов, она тоже нуждается в совершенствовании. И количество возбужденных дел, не доведенных до суда ярче всего об этом говорит. Если дела завели, а до суда не довели, о чем это говорит, о том, что, скорее всего, возбуждали для оказания на бизнес давления", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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санкт-петербург, экономика, владимир путин, бизнес