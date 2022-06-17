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Путин раскритиковал работу правоохранительных органов в отношении бизнеса - РИА Новости, 17.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/biznes-1796277575.html
Путин раскритиковал работу правоохранительных органов в отношении бизнеса
Путин раскритиковал работу правоохранительных органов в отношении бизнеса - РИА Новости, 17.06.2022
Путин раскритиковал работу правоохранительных органов в отношении бизнеса
Президент России Владимир Путин заявил, что деятельность правоохранительных органов в отношении бизнеса нуждается в совершенствовании. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T18:28
2022-06-17T19:51
петербургский международный экономический форум — 2022
санкт-петербург
экономика
владимир путин
бизнес
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что деятельность правоохранительных органов в отношении бизнеса нуждается в совершенствовании."Ответить эффективно мы можем, только увеличивая пространство свободы для граждан вообще и бизнеса в частности, но это касается и деятельности правоохранительных органов, она тоже нуждается в совершенствовании. И количество возбужденных дел, не доведенных до суда ярче всего об этом говорит. Если дела завели, а до суда не довели, о чем это говорит, о том, что, скорее всего, возбуждали для оказания на бизнес давления", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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санкт-петербург, экономика, владимир путин, бизнес
18:28 17.06.2022 (обновлено: 19:51 17.06.2022)
 
Путин раскритиковал работу правоохранительных органов в отношении бизнеса

Путин призвал совершенствовать деятельность правоохранительных органов в отношении бизнеса

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВыступление президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
Выступление президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Выступление президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что деятельность правоохранительных органов в отношении бизнеса нуждается в совершенствовании.
"Ответить эффективно мы можем, только увеличивая пространство свободы для граждан вообще и бизнеса в частности, но это касается и деятельности правоохранительных органов, она тоже нуждается в совершенствовании. И количество возбужденных дел, не доведенных до суда ярче всего об этом говорит. Если дела завели, а до суда не довели, о чем это говорит, о том, что, скорее всего, возбуждали для оказания на бизнес давления", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022Санкт-ПетербургЭкономикаВладимир ПутинБизнес
 
 
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