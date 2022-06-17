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Краснов заявил, что бизнесу могут дать рассрочку на оплату штрафов - РИА Новости, 17.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/biznes-1796007114.html
Краснов заявил, что бизнесу могут дать рассрочку на оплату штрафов
Краснов заявил, что бизнесу могут дать рассрочку на оплату штрафов - РИА Новости, 17.06.2022
Краснов заявил, что бизнесу могут дать рассрочку на оплату штрафов
В России прорабатывается возможность предоставления предпринимателям рассрочки на оплату штрафов за нарушения, если они не причинили вреда здоровью или жизни,... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T10:36
2022-06-17T10:48
петербургский международный экономический форум — 2022
санкт-петербург
пмэф
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. В России прорабатывается возможность предоставления предпринимателям рассрочки на оплату штрафов за нарушения, если они не причинили вреда здоровью или жизни, сообщил на Петербургском международном экономическом форуме генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.По его словам, "более гибкий подход" к назначению и исполнению наказаний за выявленные контролерами нарушения необходим наряду с уменьшением числа самих проверок."В результате конструктивного взаимодействия Генеральной прокуратуры с бизнес-сообществом административные штрафы для малого бизнеса ограничены размером санкций для индивидуальных предпринимателей. Эти изменения вступили в силу. Дополнительно прорабатывается возможность рассрочки на уплату штрафов в случаях, когда нарушения не причинили вреда жизни и здоровью граждан", - сказал Краснов.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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санкт-петербург, пмэф, россия
10:36 17.06.2022 (обновлено: 10:48 17.06.2022)
 
Краснов заявил, что бизнесу могут дать рассрочку на оплату штрафов

Генпрокурор Краснов: бизнесу могут дать рассрочку на оплату штрафов за легкие нарушения

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов дает интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2022
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов дает интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов дает интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2022
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. В России прорабатывается возможность предоставления предпринимателям рассрочки на оплату штрафов за нарушения, если они не причинили вреда здоровью или жизни, сообщил на Петербургском международном экономическом форуме генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
По его словам, "более гибкий подход" к назначению и исполнению наказаний за выявленные контролерами нарушения необходим наряду с уменьшением числа самих проверок.
"В результате конструктивного взаимодействия Генеральной прокуратуры с бизнес-сообществом административные штрафы для малого бизнеса ограничены размером санкций для индивидуальных предпринимателей. Эти изменения вступили в силу. Дополнительно прорабатывается возможность рассрочки на уплату штрафов в случаях, когда нарушения не причинили вреда жизни и здоровью граждан", - сказал Краснов.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Петербургский международный экономический форум — 2022Санкт-ПетербургПМЭФРоссия
 
 
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