https://ria.ru/20220617/bitkoin-1795967891.html
ЦАР предложила России инвестировать в проекты с биткоином
ЦАР предложила России инвестировать в проекты с биткоином - РИА Новости, 17.06.2022
ЦАР предложила России инвестировать в проекты с биткоином
Центральноафриканская республика (ЦАР) предлагает российским инвесторам вкладываться в проекты с биткоином, заявил премьер-министр страны Феликс Молуа в... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T07:25
2022-06-17T07:25
2022-06-17T07:25
экономика
цар
африка
россия
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Центральноафриканская республика (ЦАР) предлагает российским инвесторам вкладываться в проекты с биткоином, заявил премьер-министр страны Феликс Молуа в интервью РИА Новости.Ранее ЦАР признала биткоин в качестве законного платежного средства, став "первой страной в Африке, принявшей биткоин в качестве базовой валюты".Премьер-министр пояснил, что ЦАР продолжит использовать франк в операциях, но нужно развивать и криптовалюты."ЦАР пытались задушить финансово, к нам никто не прислушивался, не выделял финансовую помощь, даже блокировал средства, чтобы они якобы не пошли на оплату российских инструкторов. Мы не говорили, что покинем зону использования франка, но если есть возможность благодаря криптовалюте развиваться, мы будем это делать", - отметил он.Сальвадор стал первой в мире страной, легализовавший биткоин в качестве платежного средства. Криптовалюта стала законным средством платежа в стране - закон об этом вступил в силу в полночь 7 сентября 2021 года.
https://ria.ru/20220615/lavrov-1795419236.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цар, африка, россия, в мире
ЦАР предложила России инвестировать в проекты с биткоином
Премьер ЦАР Молуа предложил российским инвесторам вкладываться в проекты с биткоином
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Центральноафриканская республика (ЦАР) предлагает российским инвесторам вкладываться в проекты с биткоином, заявил премьер-министр страны Феликс Молуа в интервью РИА Новости.
Ранее ЦАР
признала биткоин в качестве законного платежного средства, став "первой страной в Африке
, принявшей биткоин в качестве базовой валюты".
"Это хорошая возможность для инвестиций (со стороны России
), те, кто в этом заинтересован, могут вложиться в наш биткойн. ЦАР не препятствует этому", - сказал он.
Премьер-министр пояснил, что ЦАР продолжит использовать франк в операциях, но нужно развивать и криптовалюты.
"ЦАР пытались задушить финансово, к нам никто не прислушивался, не выделял финансовую помощь, даже блокировал средства, чтобы они якобы не пошли на оплату российских инструкторов. Мы не говорили, что покинем зону использования франка, но если есть возможность благодаря криптовалюте развиваться, мы будем это делать", - отметил он.
Сальвадор стал первой в мире страной, легализовавший биткоин в качестве платежного средства. Криптовалюта стала законным средством платежа в стране - закон об этом вступил в силу в полночь 7 сентября 2021 года.