https://ria.ru/20220617/bitkoin-1795967891.html

ЦАР предложила России инвестировать в проекты с биткоином

ЦАР предложила России инвестировать в проекты с биткоином - РИА Новости, 17.06.2022

ЦАР предложила России инвестировать в проекты с биткоином

Центральноафриканская республика (ЦАР) предлагает российским инвесторам вкладываться в проекты с биткоином, заявил премьер-министр страны Феликс Молуа в... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T07:25

2022-06-17T07:25

2022-06-17T07:25

экономика

цар

африка

россия

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Центральноафриканская республика (ЦАР) предлагает российским инвесторам вкладываться в проекты с биткоином, заявил премьер-министр страны Феликс Молуа в интервью РИА Новости.Ранее ЦАР признала биткоин в качестве законного платежного средства, став "первой страной в Африке, принявшей биткоин в качестве базовой валюты".Премьер-министр пояснил, что ЦАР продолжит использовать франк в операциях, но нужно развивать и криптовалюты."ЦАР пытались задушить финансово, к нам никто не прислушивался, не выделял финансовую помощь, даже блокировал средства, чтобы они якобы не пошли на оплату российских инструкторов. Мы не говорили, что покинем зону использования франка, но если есть возможность благодаря криптовалюте развиваться, мы будем это делать", - отметил он.Сальвадор стал первой в мире страной, легализовавший биткоин в качестве платежного средства. Криптовалюта стала законным средством платежа в стране - закон об этом вступил в силу в полночь 7 сентября 2021 года.

https://ria.ru/20220615/lavrov-1795419236.html

цар

африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, цар, африка, россия, в мире