15:10 17.06.2022 (обновлено: 15:16 17.06.2022)
Решение Киева ввести визы для россиян вызывает недоумение, сообщил источник
Россию не уведомляли о расторжении соглашения о безвизовых поездках с Украиной
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкБольшой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль
Большой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн-РИА Новости. Объявленное Киевом решение ввести визы для граждан РФ с 1 июля вызывает недоумение, Москва не получила уведомления о расторжении соглашения о безвизовых поездках между гражданами двух стран, сообщил РИА новости источник в Москве.
"Объявленное украинской стороной решение о введении визового режима для граждан России с 1 июля этого года вызывает недоумение", - рассказал он.
"Российская сторона не получала уведомления о расторжении соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Украины о безвизовых поездках граждан Российской Федерации и Украины от 16 января 1997 года",- добавил собеседник агентства. Он напомнил, что в "соответствии с пунктом 2 статьи 8 этого соглашения его действие может быть прекращено только после шести месяцев с даты письменного уведомления другой стороны".