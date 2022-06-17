https://ria.ru/20220617/bezviz-1796137437.html

Решение Киева ввести визы для россиян вызывает недоумение, сообщил источник

Решение Киева ввести визы для россиян вызывает недоумение, сообщил источник - РИА Новости, 17.06.2022

Решение Киева ввести визы для россиян вызывает недоумение, сообщил источник

Объявленное Киевом решение ввести визы для граждан РФ с 1 июля вызывает недоумение, Москва не получила уведомления о расторжении соглашения о безвизовых... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T15:10

2022-06-17T15:10

2022-06-17T15:16

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МОСКВА, 17 июн-РИА Новости. Объявленное Киевом решение ввести визы для граждан РФ с 1 июля вызывает недоумение, Москва не получила уведомления о расторжении соглашения о безвизовых поездках между гражданами двух стран, сообщил РИА новости источник в Москве."Объявленное украинской стороной решение о введении визового режима для граждан России с 1 июля этого года вызывает недоумение", - рассказал он."Российская сторона не получала уведомления о расторжении соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Украины о безвизовых поездках граждан Российской Федерации и Украины от 16 января 1997 года",- добавил собеседник агентства. Он напомнил, что в "соответствии с пунктом 2 статьи 8 этого соглашения его действие может быть прекращено только после шести месяцев с даты письменного уведомления другой стороны".

https://ria.ru/20220617/ukraina-1796136176.html

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украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, украина, политика