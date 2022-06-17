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Решение Киева ввести визы для россиян вызывает недоумение, сообщил источник - РИА Новости, 17.06.2022
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Решение Киева ввести визы для россиян вызывает недоумение, сообщил источник
Решение Киева ввести визы для россиян вызывает недоумение, сообщил источник - РИА Новости, 17.06.2022
Решение Киева ввести визы для россиян вызывает недоумение, сообщил источник
Объявленное Киевом решение ввести визы для граждан РФ с 1 июля вызывает недоумение, Москва не получила уведомления о расторжении соглашения о безвизовых... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T15:10
2022-06-17T15:16
россия
украина
политика
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МОСКВА, 17 июн-РИА Новости. Объявленное Киевом решение ввести визы для граждан РФ с 1 июля вызывает недоумение, Москва не получила уведомления о расторжении соглашения о безвизовых поездках между гражданами двух стран, сообщил РИА новости источник в Москве."Объявленное украинской стороной решение о введении визового режима для граждан России с 1 июля этого года вызывает недоумение", - рассказал он."Российская сторона не получала уведомления о расторжении соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Украины о безвизовых поездках граждан Российской Федерации и Украины от 16 января 1997 года",- добавил собеседник агентства. Он напомнил, что в "соответствии с пунктом 2 статьи 8 этого соглашения его действие может быть прекращено только после шести месяцев с даты письменного уведомления другой стороны".
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россия, украина, политика
15:10 17.06.2022 (обновлено: 15:16 17.06.2022)
 
Решение Киева ввести визы для россиян вызывает недоумение, сообщил источник

Россию не уведомляли о расторжении соглашения о безвизовых поездках с Украиной

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкБольшой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль
Большой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Большой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн-РИА Новости. Объявленное Киевом решение ввести визы для граждан РФ с 1 июля вызывает недоумение, Москва не получила уведомления о расторжении соглашения о безвизовых поездках между гражданами двух стран, сообщил РИА новости источник в Москве.
"Объявленное украинской стороной решение о введении визового режима для граждан России с 1 июля этого года вызывает недоумение", - рассказал он.
"Российская сторона не получала уведомления о расторжении соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Украины о безвизовых поездках граждан Российской Федерации и Украины от 16 января 1997 года",- добавил собеседник агентства. Он напомнил, что в "соответствии с пунктом 2 статьи 8 этого соглашения его действие может быть прекращено только после шести месяцев с даты письменного уведомления другой стороны".
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