https://ria.ru/20220617/bayden-1796341584.html

В США пристыдили Байдена за его заявление о Путине

В США пристыдили Байдена за его заявление о Путине - РИА Новости, 17.06.2022

В США пристыдили Байдена за его заявление о Путине

Политический обозреватель и комик Джимми Дор пристыдил президента США Джо Байдена, назвавшего рекордную инфляцию в Штатах "путинским подорожанием". РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T21:10

2022-06-17T21:10

2022-06-17T21:49

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Политический обозреватель и комик Джимми Дор пристыдил президента США Джо Байдена, назвавшего рекордную инфляцию в Штатах "путинским подорожанием".По его мнению, в действительности жители Соединенных Штатов платят больше не по вине Москвы, а из-за действий американских финансово-промышленных элит, способных повлиять на главу Белого дома. Именно горстка миллиардеров управляют страной через администрацию президента, уверен эксперт."Политика Джо Байдена приводит к ослаблению доллара и усилению рубля. <…> И он обвиняет в этом чужую страну. Представьте, если бы это сделал (45-й президент США Дональд. — Прим. ред.) Трамп. Они шутили бы об этом каждый день в вечерних новостях", — подытожил Дор.В пятницу глава российского государства Владимир Путин, комментируя слова американского лидера о "путинском подорожании", отметил, что подобные утверждения рассчитаны на тех, "кто читать и писать не умеет". Инфляция, проблемы с продуктами питания и топливом — это результат системных ошибок в экономической политике действующей администрации в Вашингтоне и европейской бюрократии, напомнил он.В Соединенных Штатах уже несколько месяцев наблюдается рост стоимости энергоносителей и продовольствия. Цена бензина поднялась выше пяти долларов за галлон, притом что еще год назад этот показатель держался на уровне трех долларов. Инфляция побила сорокалетние рекорды и достигла 8,5 процента. Попытки властей противостоять негативным тенденциям в экономике не принесли никаких результатов.

https://ria.ru/20220617/ssha-1796269787.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, джо байден, владимир путин, сша, россия, москва