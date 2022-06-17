21:10 17.06.2022 (обновлено: 21:49 17.06.2022)
В США пристыдили Байдена за его заявление о Путине
Политический обозреватель Дор пристыдил Байдена за его слова о "путинском подорожании"
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Политический обозреватель и комик Джимми Дор пристыдил президента США Джо Байдена, назвавшего рекордную инфляцию в Штатах "путинским подорожанием".
"Россия очень могущественна. Они контролируют много всего. Они свергли наше правительство, совершили переворот в Америке. Они контролируют цены на газ, Россия несет ответственность за нашу инфляцию", — сыронизировал Дор в эфире телеканала Fox News.
По его мнению, в действительности жители Соединенных Штатов платят больше не по вине Москвы, а из-за действий американских финансово-промышленных элит, способных повлиять на главу Белого дома. Именно горстка миллиардеров управляют страной через администрацию президента, уверен эксперт.
"Политика Джо Байдена приводит к ослаблению доллара и усилению рубля. <…> И он обвиняет в этом чужую страну. Представьте, если бы это сделал (45-й президент США Дональд. — Прим. ред.) Трамп. Они шутили бы об этом каждый день в вечерних новостях", — подытожил Дор.
В пятницу глава российского государства Владимир Путин, комментируя слова американского лидера о "путинском подорожании", отметил, что подобные утверждения рассчитаны на тех, "кто читать и писать не умеет". Инфляция, проблемы с продуктами питания и топливом — это результат системных ошибок в экономической политике действующей администрации в Вашингтоне и европейской бюрократии, напомнил он.
В Соединенных Штатах уже несколько месяцев наблюдается рост стоимости энергоносителей и продовольствия. Цена бензина поднялась выше пяти долларов за галлон, притом что еще год назад этот показатель держался на уровне трех долларов. Инфляция побила сорокалетние рекорды и достигла 8,5 процента. Попытки властей противостоять негативным тенденциям в экономике не принесли никаких результатов.