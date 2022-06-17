https://ria.ru/20220617/bayden-1796271106.html

Asia Times: Байден попал в западню из-за Украины

Asia Times: Байден попал в западню из-за Украины - РИА Новости, 17.06.2022

Asia Times: Байден попал в западню из-за Украины

Президент США Джо Байден на фоне совпавших по времени стратегического и экономического кризисов вынужден искать выход из "украинской западни", пишет... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T18:17

2022-06-17T18:17

2022-06-17T19:55

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден на фоне совпавших по времени стратегического и экономического кризисов вынужден искать выход из "украинской западни", пишет обозреватель Asia Times Дэвид Голдман.Серия просчетов на Украине привела администрацию американского президента к двойному бедствию: рецессии в Штатах и второму за несколько месяцев стратегическому унижению, отмечает автор.Второй квартал подряд американская экономика демонстрирует спад по объему ВВП, снижение объемов строительства, уровня реальных зарплат и рост инфляции. По всем международным критериям, это рецессия. Эти неприятные явления происходят на фоне резкого подорожания энергоресурсов и продовольствия. Чтобы сдержать инфляцию, американцам придется снизить потребление.Голдман назвал смехотворными заявления Байдена о сокращении российской экономики наполовину и указал на то, что Россия за 100 дней с начала спецоперации на Украине заработала 93 миллиарда евро от экспорта энергоресурсов. При этом Китай и Индия на выгодных условиях покупают российское топливо, в то время как США и их союзники платят высокую цену.Еще более страшным сценарием автор назвал "финансовую катастрофу" в странах "Большой семерки": прежде всего в Японии и Италии из-за долговой нагрузки на их центробанки.Обозреватель также уделил внимание украинскому кризису и недооценке Вашингтоном возможностей российской армии. Автор назвал "унижением" мирное решение украинского вопроса с территориальными уступками Киева. К этому, по его словам, ведет изменившаяся риторика союзников США, как и звучавшие до российской спецоперации мирные призывы лидеров Франции и Германии.Западные страны ввели против Москвы новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Также стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.В Кремле назвали санкции экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод оплаты за газ недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220617/neft-1796091175.html

https://ria.ru/20220617/ukraina-1795976839.html

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в мире, украина, сша, россия, джо байден, центральный банк рф (цб рф)