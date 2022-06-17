18:17 17.06.2022 (обновлено: 19:55 17.06.2022)
Asia Times: Байден попал в западню из-за Украины
Обозреватель Asia Times Голдман: президент США Байден попал в западню из-за Украины
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден в Восточном зале Белого дома
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден в Восточном зале Белого дома . Архивное фото
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден на фоне совпавших по времени стратегического и экономического кризисов вынужден искать выход из "украинской западни", пишет обозреватель Asia Times Дэвид Голдман.
Серия просчетов на Украине привела администрацию американского президента к двойному бедствию: рецессии в Штатах и второму за несколько месяцев стратегическому унижению, отмечает автор.
Второй квартал подряд американская экономика демонстрирует спад по объему ВВП, снижение объемов строительства, уровня реальных зарплат и рост инфляции. По всем международным критериям, это рецессия. Эти неприятные явления происходят на фоне резкого подорожания энергоресурсов и продовольствия. Чтобы сдержать инфляцию, американцам придется снизить потребление.
Голдман назвал смехотворными заявления Байдена о сокращении российской экономики наполовину и указал на то, что Россия за 100 дней с начала спецоперации на Украине заработала 93 миллиарда евро от экспорта энергоресурсов. При этом Китай и Индия на выгодных условиях покупают российское топливо, в то время как США и их союзники платят высокую цену.
Обозреватель также уделил внимание украинскому кризису и недооценке Вашингтоном возможностей российской армии. Автор назвал "унижением" мирное решение украинского вопроса с территориальными уступками Киева. К этому, по его словам, ведет изменившаяся риторика союзников США, как и звучавшие до российской спецоперации мирные призывы лидеров Франции и Германии.
Западные страны ввели против Москвы новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Также стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.
В Кремле назвали санкции экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод оплаты за газ недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.