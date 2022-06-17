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Американский телеведущий разоблачил ложь Байдена о Путине

Американский телеведущий разоблачил ложь Байдена о Путине - РИА Новости, 17.06.2022

Американский телеведущий разоблачил ложь Байдена о Путине

Телеведущий Fox News Такер Карлсон опубликовал статью, в которой объяснил, почему в топливном кризисе в США виновно нынешнее американское руководство во главе с РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T07:04

2022-06-17T07:04

2022-06-17T07:04

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владимир путин

джо байден

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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Телеведущий Fox News Такер Карлсон опубликовал статью, в которой объяснил, почему в топливном кризисе в США виновно нынешнее американское руководство во главе с президентом Джо Байденом, а не действия других стран.Ранее Байден неоднократно связывал рекордную инфляцию в Соединенных Штатах с ситуацией на Украине и российским лидером Владимиром Путиным. Так, выступая после публикации майских показателей инфляции в США, которая оказалась максимальной за более чем 40 лет, он заявил, что Штаты "никогда не видели ничего подобного налогу Путина сразу на еду и бензин".Как заявил Карлсон, в текущих реалиях правильно проводить причинную связь между решениями, которые принимают политики, и их последствиями. В качестве примера он объяснил ситуацию с ростом цен на бензин в США, которая, по его словам, "сейчас характеризуется как катастрофа"."Так как же это произошло? Что ж, мы позволим решать с ответом вам", - отметил Карлсон, продемонстрировав запись предвыборного мероприятия во время последних президентских праймериз Демократической партии в 2019 году. Тогда принимавший участие в праймериз Байден заявил о том, что "гарантирует всем", что "покончит с ископаемым топливом", и в этом вопросе он "не собирается уступать"."Конец ископаемого топлива, основы всей американской экономики? Как мы собираемся это сделать и почему? Байден снова и снова ничего не объяснял, потому что никто не верил, что он на самом деле выиграет выборы. Никто тогда и не подумал спросить", - напомнил журналист.В результате, став президентом, он сразу же начал делать именно то, что и обещал: "больше не бурить скважины, в том числе на шельфе, и не дать никаких возможностей для нефтяной промышленности продолжать бизнес", указал телеведущий."Байден прекратил выдачу новых разрешений на аренду нефте- и газоносных участков. Он отменил федеральные разрешения на бурение и трубопроводы. Затем, всего месяц назад, администрация вообще отменила три договора аренды нефте- и газоносных площадей на Аляске и в Мексиканском заливе, а теперь вообще ликвидировала договоры по почти полумиллиону гектаров потенциальных буровых площадок", - перечислил Карлсон.Кроме того, американская администрация ввела нефтяное эмбарго в отношении России, которая является одним из крупнейших производителей энергии в мире, указал он."Что же произошло дальше? Бензин стал стоить более пяти долларов за галлон (3,785 литра). Инфляция буквально взорвалась. Индия и Китай получили намного больше дешевой российской нефти, чтобы поддерживать свою экономику. А рубль стал еще крепче, чем был до спецоперации на Украине. Таким образом, разбогатели все, кроме нас. Мы стали беднее. Таковы факты", - резюмировал автор.Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220611/bayden-1794709959.html

https://ria.ru/20220615/neft-1795480267.html

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