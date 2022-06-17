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Большинство уехавших из России IT-специалистов вернулись, заявил Чернышенко - РИА Новости, 17.06.2022
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https://ria.ru/20220617/aytishniki-1795992024.html
Большинство уехавших из России IT-специалистов вернулись, заявил Чернышенко
Большинство уехавших из России IT-специалистов вернулись, заявил Чернышенко - РИА Новости, 17.06.2022
Большинство уехавших из России IT-специалистов вернулись, заявил Чернышенко
Большинство уехавших из России в конце февраля - начале марта IT-специалистов вернулись обратно, заявил в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ-2022 вице-премьер РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T09:53
2022-06-17T09:54
петербургский международный экономический форум — 2022
дмитрий чернышенко
технологии
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Большинство уехавших из России в конце февраля - начале марта IT-специалистов вернулись обратно, заявил в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ-2022 вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Точных цифр нет. Бывали популистские вбросы по поводу массового исхода, который не подтверждается. Мы видим, что большинство IT-специалистов, которые эмоционально среагировали и отъезжали, по тем или иным причинам вернулись", - сказал Чернышенко."Самая главная причина - это то, что у нас сейчас гигантские возможности внутри страны открылись ввиду того, что коллективный Запад запретил продление лицензий на все типы программного обеспечения... Для наших айтишников сейчас просто золотой век, когда они наконец-таки могут создавать решения, которые будут замещать ушедшие, и сейчас очень высокая конкуренция происходит", - пояснил вице-премьер."Мы видим, что растет число аккредитованных IT-компаний. До конца года мы ожидаем, что в реестре независимых IT-компаний их будет около 35 тысяч - их количество увеличилось с прошлого года в семь раз. Это тоже отражает и растущий бизнес в этом направлении. То есть сейчас мы видим ренессанс IT-бизнеса в нашей стране", - рассказал Чернышенко.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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дмитрий чернышенко, технологии, россия
09:53 17.06.2022 (обновлено: 09:54 17.06.2022)
 
Большинство уехавших из России IT-специалистов вернулись, заявил Чернышенко

Чернышенко: большинство уехавших "на эмоциях" из России IT-специалистов вернулись

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выступает на сессии "Российские IT-решения мирового уровня: ответ на глобальные вызовы" на ПМЭФ-2022
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выступает на сессии Российские IT-решения мирового уровня: ответ на глобальные вызовы на ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выступает на сессии "Российские IT-решения мирового уровня: ответ на глобальные вызовы" на ПМЭФ-2022
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Большинство уехавших из России в конце февраля - начале марта IT-специалистов вернулись обратно, заявил в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ-2022 вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Точных цифр нет. Бывали популистские вбросы по поводу массового исхода, который не подтверждается. Мы видим, что большинство IT-специалистов, которые эмоционально среагировали и отъезжали, по тем или иным причинам вернулись", - сказал Чернышенко.
"Самая главная причина - это то, что у нас сейчас гигантские возможности внутри страны открылись ввиду того, что коллективный Запад запретил продление лицензий на все типы программного обеспечения... Для наших айтишников сейчас просто золотой век, когда они наконец-таки могут создавать решения, которые будут замещать ушедшие, и сейчас очень высокая конкуренция происходит", - пояснил вице-премьер.
"Мы видим, что растет число аккредитованных IT-компаний. До конца года мы ожидаем, что в реестре независимых IT-компаний их будет около 35 тысяч - их количество увеличилось с прошлого года в семь раз. Это тоже отражает и растущий бизнес в этом направлении. То есть сейчас мы видим ренессанс IT-бизнеса в нашей стране", - рассказал Чернышенко.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Читайте полный текст интервью >>>
Программист за работой - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 16:22Петербургский международный экономический форум — 2022
Число аккредитованных Минцифры IT-компаний к концу года достигнет 35 тысяч
 
Петербургский международный экономический форум — 2022Дмитрий ЧернышенкоТехнологииРоссия
 
 
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