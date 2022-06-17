https://ria.ru/20220617/aytishniki-1795992024.html

Большинство уехавших из России IT-специалистов вернулись, заявил Чернышенко

Большинство уехавших из России IT-специалистов вернулись, заявил Чернышенко - РИА Новости, 17.06.2022

Большинство уехавших из России IT-специалистов вернулись, заявил Чернышенко

Большинство уехавших из России в конце февраля - начале марта IT-специалистов вернулись обратно, заявил в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ-2022 вице-премьер РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T09:53

2022-06-17T09:53

2022-06-17T09:54

петербургский международный экономический форум — 2022

дмитрий чернышенко

технологии

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Большинство уехавших из России в конце февраля - начале марта IT-специалистов вернулись обратно, заявил в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ-2022 вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Точных цифр нет. Бывали популистские вбросы по поводу массового исхода, который не подтверждается. Мы видим, что большинство IT-специалистов, которые эмоционально среагировали и отъезжали, по тем или иным причинам вернулись", - сказал Чернышенко."Самая главная причина - это то, что у нас сейчас гигантские возможности внутри страны открылись ввиду того, что коллективный Запад запретил продление лицензий на все типы программного обеспечения... Для наших айтишников сейчас просто золотой век, когда они наконец-таки могут создавать решения, которые будут замещать ушедшие, и сейчас очень высокая конкуренция происходит", - пояснил вице-премьер."Мы видим, что растет число аккредитованных IT-компаний. До конца года мы ожидаем, что в реестре независимых IT-компаний их будет около 35 тысяч - их количество увеличилось с прошлого года в семь раз. Это тоже отражает и растущий бизнес в этом направлении. То есть сейчас мы видим ренессанс IT-бизнеса в нашей стране", - рассказал Чернышенко.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Читайте полный текст интервью >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий чернышенко, технологии, россия