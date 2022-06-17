https://ria.ru/20220617/avtokontserny-1796016447.html
Алиханов заявил о готовности зарубежных автоконцернов вернуться в Россию
Алиханов заявил о готовности зарубежных автоконцернов вернуться в Россию - РИА Новости, 17.06.2022
Алиханов заявил о готовности зарубежных автоконцернов вернуться в Россию
Все иностранные автопроизводители заявили о готовности вернуться в Россию после снятия или смягчения санкций, заявил РИА Новости губернатор Калининградской... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T10:57
2022-06-17T10:57
2022-06-17T11:06
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
антон алиханов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Все иностранные автопроизводители заявили о готовности вернуться в Россию после снятия или смягчения санкций, заявил РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов на Петербургском международном экономическом форуме."Все автопроизводители, я говорю про западных производителей, все декларируют желание вернуться на российский рынок, перезапустить свои заводы, как только санкции будут смягчены", - сказал Алиханов, отвечая на вопрос об итогах совещания по автопрому у президента РФ Владимира Путина.Он уточнил, что западные автопроизводители заявили об этих намерениях своим российским партнерам.
https://ria.ru/20220511/ekonomika-1787294618.html
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экономика, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), антон алиханов
10:57 17.06.2022 (обновлено: 11:06 17.06.2022)
Алиханов заявил о готовности зарубежных автоконцернов вернуться в Россию
Алиханов: иностранные автопроизводители готовы вернуться в Россию после снятия санкций
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Все иностранные автопроизводители заявили о готовности вернуться в Россию после снятия или смягчения санкций, заявил РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов на Петербургском международном экономическом форуме.
"Все автопроизводители, я говорю про западных производителей, все декларируют желание вернуться на российский рынок, перезапустить свои заводы, как только санкции будут смягчены", - сказал Алиханов, отвечая на вопрос об итогах совещания по автопрому у президента РФ Владимира Путина.
Он уточнил, что западные автопроизводители заявили об этих намерениях своим российским партнерам.