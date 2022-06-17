Рейтинг@Mail.ru
Алиханов заявил о готовности зарубежных автоконцернов вернуться в Россию - РИА Новости, 17.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/avtokontserny-1796016447.html
Алиханов заявил о готовности зарубежных автоконцернов вернуться в Россию
Алиханов заявил о готовности зарубежных автоконцернов вернуться в Россию - РИА Новости, 17.06.2022
Алиханов заявил о готовности зарубежных автоконцернов вернуться в Россию
Все иностранные автопроизводители заявили о готовности вернуться в Россию после снятия или смягчения санкций, заявил РИА Новости губернатор Калининградской... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T10:57
2022-06-17T11:06
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
антон алиханов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155856/87/1558568705_0:0:3102:1745_1920x0_80_0_0_e89fa3b5b8c150e22bb5d8b99c43c91c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Все иностранные автопроизводители заявили о готовности вернуться в Россию после снятия или смягчения санкций, заявил РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов на Петербургском международном экономическом форуме."Все автопроизводители, я говорю про западных производителей, все декларируют желание вернуться на российский рынок, перезапустить свои заводы, как только санкции будут смягчены", - сказал Алиханов, отвечая на вопрос об итогах совещания по автопрому у президента РФ Владимира Путина.Он уточнил, что западные автопроизводители заявили об этих намерениях своим российским партнерам.
https://ria.ru/20220511/ekonomika-1787294618.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155856/87/1558568705_0:0:2640:1980_1920x0_80_0_0_bbf8456bdcf952edf57e87d6cfe33fa5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), антон алиханов
10:57 17.06.2022 (обновлено: 11:06 17.06.2022)
 
Алиханов заявил о готовности зарубежных автоконцернов вернуться в Россию

Алиханов: иностранные автопроизводители готовы вернуться в Россию после снятия санкций

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАвтомобиль BMW
Автомобиль BMW - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Автомобиль BMW. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Все иностранные автопроизводители заявили о готовности вернуться в Россию после снятия или смягчения санкций, заявил РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов на Петербургском международном экономическом форуме.
"Все автопроизводители, я говорю про западных производителей, все декларируют желание вернуться на российский рынок, перезапустить свои заводы, как только санкции будут смягчены", - сказал Алиханов, отвечая на вопрос об итогах совещания по автопрому у президента РФ Владимира Путина.
Он уточнил, что западные автопроизводители заявили об этих намерениях своим российским партнерам.
Стенд компании Geely (Китай) на Московском международном автомобильном салоне - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
11 мая, 08:00
Средство или роскошь. Что будет с автомобильным рынком в России
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Антон Алиханов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала