https://ria.ru/20220617/avtarkiya-1796190750.html

Россия никогда не пойдет по пути автаркии, заявил Путин

Россия никогда не пойдет по пути автаркии, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022

Россия никогда не пойдет по пути автаркии, заявил Путин

Россия никогда не пойдет по пути автаркии, несмотря на мечтания Запада, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T16:24

2022-06-17T16:24

2022-06-17T16:47

петербургский международный экономический форум — 2022

владимир путин

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

россия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796206058_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_61ca499fc81b60e35b4af9ee6cda336f.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Россия никогда не пойдет по пути автаркии, несмотря на мечтания Запада, заявил президент России Владимир Путин."Россия, несмотря на то, что наши западные друзья, так скажем, буквально мечтают об этом, никогда не пойдёт по пути самоизоляции и автаркии", - сказал он выступая на ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20220411/medvedev-1783001554.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Россия никогда не пойдет по пути автаркии – Путин Россия никогда не пойдет по пути автаркии – Путин 2022-06-17T16:24 true PT0M31S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), россия, политика