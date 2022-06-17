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Россия никогда не пойдет по пути автаркии, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/avtarkiya-1796190750.html
Россия никогда не пойдет по пути автаркии, заявил Путин
Россия никогда не пойдет по пути автаркии, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022
Россия никогда не пойдет по пути автаркии, заявил Путин
Россия никогда не пойдет по пути автаркии, несмотря на мечтания Запада, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T16:24
2022-06-17T16:47
петербургский международный экономический форум — 2022
владимир путин
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
россия
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Россия никогда не пойдет по пути автаркии, несмотря на мечтания Запада, заявил президент России Владимир Путин."Россия, несмотря на то, что наши западные друзья, так скажем, буквально мечтают об этом, никогда не пойдёт по пути самоизоляции и автаркии", - сказал он выступая на ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20220411/medvedev-1783001554.html
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Россия никогда не пойдет по пути автаркии – Путин
Россия никогда не пойдет по пути автаркии – Путин
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владимир путин, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), россия, политика
16:24 17.06.2022 (обновлено: 16:47 17.06.2022)
 
Россия никогда не пойдет по пути автаркии, заявил Путин

Президент Путин: Россия никогда не пойдет по пути автаркии, несмотря на мечтания Запада

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Россия никогда не пойдет по пути автаркии, несмотря на мечтания Запада, заявил президент России Владимир Путин.
"Россия, несмотря на то, что наши западные друзья, так скажем, буквально мечтают об этом, никогда не пойдёт по пути самоизоляции и автаркии", - сказал он выступая на ПМЭФ.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022Владимир ПутинСанкт-ПетербургПетербургский международный экономический форум (фонд)РоссияПолитика
 
 
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