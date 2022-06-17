https://ria.ru/20220617/avtarkiya-1796190750.html
Россия никогда не пойдет по пути автаркии, заявил Путин
Россия никогда не пойдет по пути автаркии, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022
Россия никогда не пойдет по пути автаркии, заявил Путин
Россия никогда не пойдет по пути автаркии, несмотря на мечтания Запада, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T16:24
2022-06-17T16:24
2022-06-17T16:47
петербургский международный экономический форум — 2022
владимир путин
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
россия
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Россия никогда не пойдет по пути автаркии, несмотря на мечтания Запада, заявил президент России Владимир Путин."Россия, несмотря на то, что наши западные друзья, так скажем, буквально мечтают об этом, никогда не пойдёт по пути самоизоляции и автаркии", - сказал он выступая на ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Россия никогда не пойдет по пути автаркии – Путин
Россия никогда не пойдет по пути автаркии – Путин
2022-06-17T16:24
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PT0M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), россия, политика
16:24 17.06.2022 (обновлено: 16:47 17.06.2022)
Россия никогда не пойдет по пути автаркии, заявил Путин
Президент Путин: Россия никогда не пойдет по пути автаркии, несмотря на мечтания Запада