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Между Камчаткой и Иркутской областью будут летать чартеры - РИА Новости, 17.06.2022
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Туризм
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Между Камчаткой и Иркутской областью будут летать чартеры
Между Камчаткой и Иркутской областью будут летать чартеры - РИА Новости, 17.06.2022
Между Камчаткой и Иркутской областью будут летать чартеры
Губернаторы Камчатского края и Иркутской области Владимир Солодов и Игорь Кобзев в рамках ПМЭФ-2022 подписали соглашение о сотрудничестве и планируют запуск... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T14:30
2022-06-17T14:30
туризм
туризм
москва
санкт-петербург
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иркутская область
куда можно лететь
байкал
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 июн — РИА Новости. Губернаторы Камчатского края и Иркутской области Владимир Солодов и Игорь Кобзев в рамках ПМЭФ-2022 подписали соглашение о сотрудничестве и планируют запуск чартерных программ, которые свяжут для туристов эти регионы, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края."Мы договорились о тесном сотрудничестве по развитию и запуску совместных туристических продуктов. Мы активно смотрим новые точки по чартерным перелетам. Может быть, какие-то сквозные программы, когда турист, прилетая из Москвы, какое-то время проводит на Байкале, а затем летит на Камчатку", – приводит пресс-служба слова Владимира Солодова.В правительстве Камчатки утонили, что регионы также намерены укрепить взаимодействие в социально-экономической, научно-технической, культурной сферах.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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камчатский край
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туризм, москва, санкт-петербург, камчатский край, иркутская область, куда можно лететь, байкал, новости - туризм, туристы
14:30 17.06.2022
 
Между Камчаткой и Иркутской областью будут летать чартеры

Власти Камчатки и Иркутской области планируют запуск чартеров между регионами

© РИА Новости / Илья Мельников / Перейти в фотобанкСамолеты в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский Елизово
Самолеты в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский Елизово - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Илья Мельников
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 июн — РИА Новости. Губернаторы Камчатского края и Иркутской области Владимир Солодов и Игорь Кобзев в рамках ПМЭФ-2022 подписали соглашение о сотрудничестве и планируют запуск чартерных программ, которые свяжут для туристов эти регионы, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.
"Мы договорились о тесном сотрудничестве по развитию и запуску совместных туристических продуктов. Мы активно смотрим новые точки по чартерным перелетам. Может быть, какие-то сквозные программы, когда турист, прилетая из Москвы, какое-то время проводит на Байкале, а затем летит на Камчатку", – приводит пресс-служба слова Владимира Солодова.
В правительстве Камчатки утонили, что регионы также намерены укрепить взаимодействие в социально-экономической, научно-технической, культурной сферах.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
Вчера, 05:12Петербургский международный экономический форум — 2022
Из Хабаровска могут запустить внутренние чартерные рейсы
 
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