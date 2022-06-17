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Между Камчаткой и Иркутской областью будут летать чартеры

Между Камчаткой и Иркутской областью будут летать чартеры - РИА Новости, 17.06.2022

Между Камчаткой и Иркутской областью будут летать чартеры

Губернаторы Камчатского края и Иркутской области Владимир Солодов и Игорь Кобзев в рамках ПМЭФ-2022 подписали соглашение о сотрудничестве и планируют запуск... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T14:30

2022-06-17T14:30

2022-06-17T14:30

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 июн — РИА Новости. Губернаторы Камчатского края и Иркутской области Владимир Солодов и Игорь Кобзев в рамках ПМЭФ-2022 подписали соглашение о сотрудничестве и планируют запуск чартерных программ, которые свяжут для туристов эти регионы, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края."Мы договорились о тесном сотрудничестве по развитию и запуску совместных туристических продуктов. Мы активно смотрим новые точки по чартерным перелетам. Может быть, какие-то сквозные программы, когда турист, прилетая из Москвы, какое-то время проводит на Байкале, а затем летит на Камчатку", – приводит пресс-служба слова Владимира Солодова.В правительстве Камчатки утонили, что регионы также намерены укрепить взаимодействие в социально-экономической, научно-технической, культурной сферах.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220617/reysy-1795962720.html

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байкал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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