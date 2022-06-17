https://ria.ru/20220617/aviareysy-1796013400.html
Между Камчаткой и Иркутской областью будут летать чартеры
Между Камчаткой и Иркутской областью будут летать чартеры - РИА Новости, 17.06.2022
Между Камчаткой и Иркутской областью будут летать чартеры
Губернаторы Камчатского края и Иркутской области Владимир Солодов и Игорь Кобзев в рамках ПМЭФ-2022 подписали соглашение о сотрудничестве и планируют запуск... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T14:30
2022-06-17T14:30
2022-06-17T14:30
туризм
туризм
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 июн — РИА Новости. Губернаторы Камчатского края и Иркутской области Владимир Солодов и Игорь Кобзев в рамках ПМЭФ-2022 подписали соглашение о сотрудничестве и планируют запуск чартерных программ, которые свяжут для туристов эти регионы, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края."Мы договорились о тесном сотрудничестве по развитию и запуску совместных туристических продуктов. Мы активно смотрим новые точки по чартерным перелетам. Может быть, какие-то сквозные программы, когда турист, прилетая из Москвы, какое-то время проводит на Байкале, а затем летит на Камчатку", – приводит пресс-служба слова Владимира Солодова.В правительстве Камчатки утонили, что регионы также намерены укрепить взаимодействие в социально-экономической, научно-технической, культурной сферах.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220617/reysy-1795962720.html
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камчатский край
иркутская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, москва, санкт-петербург, камчатский край, иркутская область, куда можно лететь, байкал, новости - туризм, туристы
Между Камчаткой и Иркутской областью будут летать чартеры
Власти Камчатки и Иркутской области планируют запуск чартеров между регионами
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 июн — РИА Новости. Губернаторы Камчатского края и Иркутской области Владимир Солодов и Игорь Кобзев в рамках ПМЭФ-2022 подписали соглашение о сотрудничестве и планируют запуск чартерных программ, которые свяжут для туристов эти регионы, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.
"Мы договорились о тесном сотрудничестве по развитию и запуску совместных туристических продуктов. Мы активно смотрим новые точки по чартерным перелетам. Может быть, какие-то сквозные программы, когда турист, прилетая из Москвы, какое-то время проводит на Байкале, а затем летит на Камчатку", – приводит пресс-служба слова Владимира Солодова.
В правительстве Камчатки утонили, что регионы также намерены укрепить взаимодействие в социально-экономической, научно-технической, культурной сферах.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.