Захарова назвала решение об экстрадиции Ассанжа полным безобразием
Представитель МИД Захарова назвала решение об экстрадиции Ассанжа в США полным безобразием
Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала решение об экстрадиции Джулиана Ассанжа полным безобразием и доказательством того, что слова Запада о правах человека - это ложь и обман.
"Это просто полное безобразие с одной стороны, а с другой стороны очень показательная история того, о чем мы говорили всегда - все слова о свободе, о принципиальном отношении к правам человека - это все ложь, обман, какая-то дымовая завеса. А внутри - абсолютно жёсткий механизм, не просто жёсткий, а жестокий и по большому счету на грани человеконенавистничества", - сказала Захарова журналистам на полях ПМЭФ.
Она добавила, что речь идёт "о желании отомстить человеку, который с их точки зрения сделал им больно".
Ранее в Wikileaks сообщили, что глава МВД Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя проекта Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюремного заключения. В организации назвали это решение "тёмным днем" для вопроса свободы слова.
Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. Кроме того, Ассанж вел программу на телеканале RT, премьера телепроекта под названием "Мир завтра" (The World Tomorrow) на телеканале Russia Today состоялась 17 апреля 2012 года.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.