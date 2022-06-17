Рейтинг@Mail.ru
Британские парламентарии осудили решение об экстрадиции Ассанжа - РИА Новости, 17.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220617/assanzh-1796150811.html
Британские парламентарии осудили решение об экстрадиции Ассанжа
Британские парламентарии осудили решение об экстрадиции Ассанжа - РИА Новости, 17.06.2022
Британские парламентарии осудили решение об экстрадиции Ассанжа
Члены британского парламента Эндрю Уилки и Ричард Бургон раскритиковали решение главы МВД Прити Пател об экстрадиции журналиста Джулиана Ассанжа в США. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T15:35
2022-06-17T15:35
в мире
джулиан ассанж
сша
великобритания
wikileaks
австралия
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155258/07/1552580735_0:0:2007:1128_1920x0_80_0_0_4c92897f2d69583d43832b98cea9872f.jpg
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Члены британского парламента Эндрю Уилки и Ричард Бургон раскритиковали решение главы МВД Прити Пател об экстрадиции журналиста Джулиана Ассанжа в США."Решение правительства Великобритании одобрить экстрадицию Джулиана Ассанжа в США является вопиющим нарушением верховенства закона, свободы слова в СМИ и прав человека", - заявил Эндрю Уилки в Twitter.Он также призвал премьер-министра Австралии, гражданином которой является Ассанж, "потребовать положить конец этому безумию".Ричард Бургон назвал в своём Twitter решение выслать журналиста, который разоблачал военные преступления США в войнах в Афганистане и Ираке, "постыдным", добавив, что это "наносит удар по свободе прессы".Ранее в Wikileaks сообщили, что Пател одобрила экстрадицию основателя Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюремного заключения. В организации назвали это решение "темным днем" для вопроса свободы слова.
https://ria.ru/20220602/assanzh-1792735389.html
сша
великобритания
австралия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155258/07/1552580735_0:0:1799:1349_1920x0_80_0_0_a23fd98e172769604ab6b228c5e5ed25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джулиан ассанж, сша, великобритания, wikileaks, австралия, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
15:35 17.06.2022
 
Британские парламентарии осудили решение об экстрадиции Ассанжа

Члены британского парламента Уилки и Бургон осудили решение об экстрадиции Ассанжа

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкДжулиан Ассанж
Джулиан Ассанж - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Джулиан Ассанж. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Члены британского парламента Эндрю Уилки и Ричард Бургон раскритиковали решение главы МВД Прити Пател об экстрадиции журналиста Джулиана Ассанжа в США.
"Решение правительства Великобритании одобрить экстрадицию Джулиана Ассанжа в США является вопиющим нарушением верховенства закона, свободы слова в СМИ и прав человека", - заявил Эндрю Уилки в Twitter.
Он также призвал премьер-министра Австралии, гражданином которой является Ассанж, "потребовать положить конец этому безумию".
Ричард Бургон назвал в своём Twitter решение выслать журналиста, который разоблачал военные преступления США в войнах в Афганистане и Ираке, "постыдным", добавив, что это "наносит удар по свободе прессы".
Ранее в Wikileaks сообщили, что Пател одобрила экстрадицию основателя Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюремного заключения. В организации назвали это решение "темным днем" для вопроса свободы слова.
Плакат в руках активиста во время акции в поддержку Джулиана Ассанжа в Лондоне - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
2 июня, 19:45
Небензя полагает, что США будут держать Ассанжа в тюрьме до конца дней
 
В миреДжулиан АссанжСШАВеликобританияWikiLeaksАвстралияДело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала