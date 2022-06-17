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Британские парламентарии осудили решение об экстрадиции Ассанжа
Британские парламентарии осудили решение об экстрадиции Ассанжа - РИА Новости, 17.06.2022
Британские парламентарии осудили решение об экстрадиции Ассанжа
Члены британского парламента Эндрю Уилки и Ричард Бургон раскритиковали решение главы МВД Прити Пател об экстрадиции журналиста Джулиана Ассанжа в США. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T15:35
2022-06-17T15:35
2022-06-17T15:35
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дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Члены британского парламента Эндрю Уилки и Ричард Бургон раскритиковали решение главы МВД Прити Пател об экстрадиции журналиста Джулиана Ассанжа в США."Решение правительства Великобритании одобрить экстрадицию Джулиана Ассанжа в США является вопиющим нарушением верховенства закона, свободы слова в СМИ и прав человека", - заявил Эндрю Уилки в Twitter.Он также призвал премьер-министра Австралии, гражданином которой является Ассанж, "потребовать положить конец этому безумию".Ричард Бургон назвал в своём Twitter решение выслать журналиста, который разоблачал военные преступления США в войнах в Афганистане и Ираке, "постыдным", добавив, что это "наносит удар по свободе прессы".Ранее в Wikileaks сообщили, что Пател одобрила экстрадицию основателя Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюремного заключения. В организации назвали это решение "темным днем" для вопроса свободы слова.
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в мире, джулиан ассанж, сша, великобритания, wikileaks, австралия, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
Британские парламентарии осудили решение об экстрадиции Ассанжа
Члены британского парламента Уилки и Бургон осудили решение об экстрадиции Ассанжа