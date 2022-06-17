https://ria.ru/20220617/assanzh-1796138092.html

Защита Ассанжа заявила, что решение об экстрадиции могут обжаловать в ЕСПЧ

Защита Ассанжа заявила, что решение об экстрадиции могут обжаловать в ЕСПЧ - РИА Новости, 17.06.2022

Защита Ассанжа заявила, что решение об экстрадиции могут обжаловать в ЕСПЧ

Юридический советник Джулиана Ассанжа Дженнифер Робинсон заявила, что решение о его экстрадиции может быть оспорено в случае необходимости через ЕСПЧ. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T15:11

2022-06-17T15:11

2022-06-17T15:14

в мире

сша

европейский суд по правам человека (еспч)

wikileaks

европейский суд

джулиан ассанж

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Юридический советник Джулиана Ассанжа Дженнифер Робинсон заявила, что решение о его экстрадиции может быть оспорено в случае необходимости через ЕСПЧ.Ранее в пятницу в WikiLeaks сообщили, что глава МВД Британии одобрила экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюремного заключения. В организации назвали это решение "тёмным днем" для вопроса свободы слова."Мы будем оспаривать (решение главы МВД) через британский суд и, если необходимо, через Европейский суд по правам человека", - заявила адвокат в ходе пресс-конференции после оглашения решения главы МВД Британии.

https://ria.ru/20220602/assanzh-1792735389.html

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в мире, сша, европейский суд по правам человека (еспч), wikileaks, европейский суд, джулиан ассанж