https://ria.ru/20220617/assanzh-1796138092.html
Защита Ассанжа заявила, что решение об экстрадиции могут обжаловать в ЕСПЧ
Защита Ассанжа заявила, что решение об экстрадиции могут обжаловать в ЕСПЧ - РИА Новости, 17.06.2022
Защита Ассанжа заявила, что решение об экстрадиции могут обжаловать в ЕСПЧ
Юридический советник Джулиана Ассанжа Дженнифер Робинсон заявила, что решение о его экстрадиции может быть оспорено в случае необходимости через ЕСПЧ. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T15:11
2022-06-17T15:11
2022-06-17T15:14
в мире
сша
европейский суд по правам человека (еспч)
wikileaks
европейский суд
джулиан ассанж
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155258/07/1552580735_0:0:2007:1128_1920x0_80_0_0_4c92897f2d69583d43832b98cea9872f.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Юридический советник Джулиана Ассанжа Дженнифер Робинсон заявила, что решение о его экстрадиции может быть оспорено в случае необходимости через ЕСПЧ.Ранее в пятницу в WikiLeaks сообщили, что глава МВД Британии одобрила экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюремного заключения. В организации назвали это решение "тёмным днем" для вопроса свободы слова."Мы будем оспаривать (решение главы МВД) через британский суд и, если необходимо, через Европейский суд по правам человека", - заявила адвокат в ходе пресс-конференции после оглашения решения главы МВД Британии.
https://ria.ru/20220602/assanzh-1792735389.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155258/07/1552580735_0:0:1799:1349_1920x0_80_0_0_a23fd98e172769604ab6b228c5e5ed25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, европейский суд по правам человека (еспч), wikileaks, европейский суд, джулиан ассанж
15:11 17.06.2022 (обновлено: 15:14 17.06.2022)
Защита Ассанжа заявила, что решение об экстрадиции могут обжаловать в ЕСПЧ
Юридический советник Ассанжа: решение об экстрадиции в США могут обжаловать в ЕСПЧ