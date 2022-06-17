https://ria.ru/20220617/arslanov-1796214453.html

Прокуратура потребовала взыскать с генерала Арсланова 1,4 миллиарда рублей

Прокуратура потребовала взыскать с генерала Арсланова 1,4 миллиарда рублей - РИА Новости, 17.06.2022

Прокуратура потребовала взыскать с генерала Арсланова 1,4 миллиарда рублей

Генпрокуратура России заявила иски к экс-замглавы Генштаба ВС РФ Халилу Арсланову и другим фигурантам более чем на 1,4 миллиарда рублей в счет компенсации... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T16:57

2022-06-17T16:57

2022-06-17T16:57

происшествия

халил арсланов

россия

вооруженные силы рф

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Генпрокуратура России заявила иски к экс-замглавы Генштаба ВС РФ Халилу Арсланову и другим фигурантам более чем на 1,4 миллиарда рублей в счет компенсации ущерба, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го гарнизонного военного суда."Прошу принять уточненное исковое заявление от заместителя генпрокурора Пономарева. Взыскать в пользу Российской Федерации в лице Минобороны с Халила Арсланова, Павла Кутахова и Игоря Яковлева: 402 миллиона 368 тысяч рублей... По второму иску прошу взыскать с Арсланова и Кутахова 1 миллиард 16 миллионов рублей", - сказал прокурор на первом заседании по существу.Ранее прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего замглавы Генштаба, начальника главного управления связи вооруженных сил генерал-полковника Халила Арсланова, начальника управления вооруженных сил России полковника Павла Кутахова и Игоря Яковлева.По версии следствия, обвиняемые "вместе с другими неустановленными лицами" заключили госконтракты от имени Минобороны с компанией "Воентелеком" на поставку оборудования для наземных станций спутниковой связи и центров мониторинга по завышенной стоимости - в результате при исполнении контрактов они похитили 1,6 миллиарда рублей.Еще один эпизод связан с похищением Арслановым и Кутаховым, по версии следствия, 191,4 миллиона рублей по одному из контактов "Воентелекома". Кроме того, Арсланову вменяется вымогательство взятки у главы Ярославского радиозавода Сергея Якушева 12 миллионов рублей.Итого СК РФ считает, что Арсланов, будучи начальником Главного управления связи ВС РФ, похитил 6,7 миллиарда рублей при поставках портативных радиостанций, утвердив документы с завышенной стоимостью.Сам Арсланов в суде назвал обвинения надуманными: радиостанции поставляются лишь для нужд военных, поэтому рыночной стоимости, на которую ссылается следствие, "просто не существует". По словам генерала, все его имущество куплено в кредит или ипотеку, а следствие смогло найти у него только 570 тысяч рублей личных накоплений в "квартире, купленной в ипотеку на шесть лет".Бывший подчиненный Арсланова - экс-глава одного из управлений Главного управления связи ВС РФ Александр Оглоблин – обвиняется в хищении 1,6 миллиарда рублей при исполнении госконтрактов, дело в его отношении также направлено в суд.

https://ria.ru/20220114/arest-1767813226.html

https://ria.ru/20211230/vymogatelstvo-1766133923.html

https://ria.ru/20220214/sud-1772750377.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, халил арсланов, россия, вооруженные силы рф, следственный комитет россии (ск рф)