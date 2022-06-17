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Прокуратура потребовала взыскать с генерала Арсланова 1,4 миллиарда рублей - РИА Новости, 17.06.2022
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Прокуратура потребовала взыскать с генерала Арсланова 1,4 миллиарда рублей
Прокуратура потребовала взыскать с генерала Арсланова 1,4 миллиарда рублей - РИА Новости, 17.06.2022
Прокуратура потребовала взыскать с генерала Арсланова 1,4 миллиарда рублей
Генпрокуратура России заявила иски к экс-замглавы Генштаба ВС РФ Халилу Арсланову и другим фигурантам более чем на 1,4 миллиарда рублей в счет компенсации... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T16:57
2022-06-17T16:57
происшествия
халил арсланов
россия
вооруженные силы рф
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Генпрокуратура России заявила иски к экс-замглавы Генштаба ВС РФ Халилу Арсланову и другим фигурантам более чем на 1,4 миллиарда рублей в счет компенсации ущерба, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го гарнизонного военного суда."Прошу принять уточненное исковое заявление от заместителя генпрокурора Пономарева. Взыскать в пользу Российской Федерации в лице Минобороны с Халила Арсланова, Павла Кутахова и Игоря Яковлева:&nbsp;402 миллиона 368 тысяч рублей... По второму иску прошу взыскать с Арсланова и Кутахова 1 миллиард 16 миллионов рублей", - сказал прокурор на первом заседании по существу.Ранее прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего замглавы Генштаба, начальника главного управления связи вооруженных сил генерал-полковника Халила Арсланова, начальника управления вооруженных сил России полковника Павла Кутахова и Игоря Яковлева.По версии следствия, обвиняемые "вместе с другими неустановленными лицами" заключили госконтракты от имени Минобороны с компанией "Воентелеком" на поставку оборудования для наземных станций спутниковой связи и центров мониторинга по завышенной стоимости - в результате при исполнении контрактов они похитили 1,6 миллиарда рублей.Еще один эпизод связан с похищением Арслановым и Кутаховым, по версии следствия, 191,4 миллиона рублей по одному из контактов "Воентелекома". Кроме того, Арсланову вменяется вымогательство взятки у главы Ярославского радиозавода Сергея Якушева 12 миллионов рублей.Итого СК РФ считает, что Арсланов, будучи начальником Главного управления связи ВС РФ, похитил 6,7 миллиарда рублей при поставках портативных радиостанций, утвердив документы с завышенной стоимостью.Сам Арсланов в суде назвал обвинения надуманными: радиостанции поставляются лишь для нужд военных, поэтому рыночной стоимости, на которую ссылается следствие, "просто не существует". По словам генерала, все его имущество куплено в кредит или ипотеку, а следствие смогло найти у него только 570 тысяч рублей личных накоплений в "квартире, купленной в ипотеку на шесть лет".Бывший подчиненный Арсланова - экс-глава одного из управлений Главного управления связи ВС РФ Александр Оглоблин – обвиняется в хищении 1,6 миллиарда рублей при исполнении госконтрактов, дело в его отношении также направлено в суд.
https://ria.ru/20220114/arest-1767813226.html
https://ria.ru/20211230/vymogatelstvo-1766133923.html
https://ria.ru/20220214/sud-1772750377.html
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происшествия, халил арсланов, россия, вооруженные силы рф, следственный комитет россии (ск рф)
16:57 17.06.2022
 
Прокуратура потребовала взыскать с генерала Арсланова 1,4 миллиарда рублей

Прокуратура потребовала взыскать с экс-замглавы Генштаба Арсланова 1,4 миллиарда рублей

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкХалил Арсланов на заседании 235-го военного гарнизонном суда
Халил Арсланов на заседании 235-го военного гарнизонном суда - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Халил Арсланов на заседании 235-го военного гарнизонном суда. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Генпрокуратура России заявила иски к экс-замглавы Генштаба ВС РФ Халилу Арсланову и другим фигурантам более чем на 1,4 миллиарда рублей в счет компенсации ущерба, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го гарнизонного военного суда.
"Прошу принять уточненное исковое заявление от заместителя генпрокурора Пономарева. Взыскать в пользу Российской Федерации в лице Минобороны с Халила Арсланова, Павла Кутахова и Игоря Яковлева: 402 миллиона 368 тысяч рублей... По второму иску прошу взыскать с Арсланова и Кутахова 1 миллиард 16 миллионов рублей", - сказал прокурор на первом заседании по существу.
Андрей Кобан - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
14 января, 12:09
В Москве арестовали начальника радиотехнических войск ВКС по делу о взятке
Ранее прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего замглавы Генштаба, начальника главного управления связи вооруженных сил генерал-полковника Халила Арсланова, начальника управления вооруженных сил России полковника Павла Кутахова и Игоря Яковлева.
По версии следствия, обвиняемые "вместе с другими неустановленными лицами" заключили госконтракты от имени Минобороны с компанией "Воентелеком" на поставку оборудования для наземных станций спутниковой связи и центров мониторинга по завышенной стоимости - в результате при исполнении контрактов они похитили 1,6 миллиарда рублей.
Еще один эпизод связан с похищением Арслановым и Кутаховым, по версии следствия, 191,4 миллиона рублей по одному из контактов "Воентелекома". Кроме того, Арсланову вменяется вымогательство взятки у главы Ярославского радиозавода Сергея Якушева 12 миллионов рублей.
Итого СК РФ считает, что Арсланов, будучи начальником Главного управления связи ВС РФ, похитил 6,7 миллиарда рублей при поставках портативных радиостанций, утвердив документы с завышенной стоимостью.
Глава управления СК России по Кузбассу Сергей Калинкин на заседании по его делу в Центральном районном суде Новосибирска - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
30 декабря 2021, 11:24
Экс-глава СУСК по Кузбассу получил десять лет колонии за вымогательство
Сам Арсланов в суде назвал обвинения надуманными: радиостанции поставляются лишь для нужд военных, поэтому рыночной стоимости, на которую ссылается следствие, "просто не существует". По словам генерала, все его имущество куплено в кредит или ипотеку, а следствие смогло найти у него только 570 тысяч рублей личных накоплений в "квартире, купленной в ипотеку на шесть лет".
Бывший подчиненный Арсланова - экс-глава одного из управлений Главного управления связи ВС РФ Александр Оглоблин – обвиняется в хищении 1,6 миллиарда рублей при исполнении госконтрактов, дело в его отношении также направлено в суд.
Бывший начальник 1-го управления Главного управления связи Минобороны РФ генерал-майор Александр Оглоблин в Московском гарнизонном военном суде - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 16:56
Суд приговорил генерала Оглоблина к четырем с половиной годам колонии
 
ПроисшествияХалил АрслановРоссияВооруженные силы РФСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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