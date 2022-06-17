https://ria.ru/20220617/armeniya-1796353754.html
Россия заинтересована в стабильной ситуации в Армении, заявил Путин
Россия заинтересована в стабильной ситуации в Армении, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022
Россия заинтересована в стабильной ситуации в Армении, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Армении Ваагном Хачатуряном заявил, что Россия понимает все, что происходит в Армении и заинтересована в... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T22:16
2022-06-17T22:16
2022-06-17T22:17
армения
россия
владимир путин
ваагн хачатурян
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Армении Ваагном Хачатуряном заявил, что Россия понимает все, что происходит в Армении и заинтересована в том, чтобы ситуация там была стабильной."Понимаем все, что происходит сегодня в Армении, вокруг Армении. Настроены на то, чтобы развивать наши отношения партнерские. Заинтересованы в том, чтобы ситуация в стране была стабильной, гарантировала бы поступательное развитие", - сказал Путин.Он отметил, что Армения - стратегический союзник России."Мы ценим это", - сказал президент РФ.
https://ria.ru/20220617/diplomatiya-1795740640.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, россия, владимир путин, ваагн хачатурян
22:16 17.06.2022 (обновлено: 22:17 17.06.2022)
Россия заинтересована в стабильной ситуации в Армении, заявил Путин
Путин: Россия понимает, что происходит в Армении, заинтересована в стабильной ситуации там