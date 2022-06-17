https://ria.ru/20220617/armeniya-1796353754.html

Россия заинтересована в стабильной ситуации в Армении, заявил Путин

Россия заинтересована в стабильной ситуации в Армении, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022

Россия заинтересована в стабильной ситуации в Армении, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Армении Ваагном Хачатуряном заявил, что Россия понимает все, что происходит в Армении и заинтересована в... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T22:16

2022-06-17T22:16

2022-06-17T22:17

армения

россия

владимир путин

ваагн хачатурян

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Армении Ваагном Хачатуряном заявил, что Россия понимает все, что происходит в Армении и заинтересована в том, чтобы ситуация там была стабильной."Понимаем все, что происходит сегодня в Армении, вокруг Армении. Настроены на то, чтобы развивать наши отношения партнерские. Заинтересованы в том, чтобы ситуация в стране была стабильной, гарантировала бы поступательное развитие", - сказал Путин.Он отметил, что Армения - стратегический союзник России."Мы ценим это", - сказал президент РФ.

https://ria.ru/20220617/diplomatiya-1795740640.html

армения

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

армения, россия, владимир путин, ваагн хачатурян