https://ria.ru/20220617/arest-1795961470.html

В Хабаровске арестовали умолчавших о помощи соотечественника терроризму лиц

В Хабаровске арестовали умолчавших о помощи соотечественника терроризму лиц - РИА Новости, 17.06.2022

В Хабаровске арестовали умолчавших о помощи соотечественника терроризму лиц

Иностранцы, которые из идеологических соображений не сообщили о соотечественнике, содействовавшем международной террористической организации "Хайят Тахрир... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T04:46

2022-06-17T04:46

2022-06-17T04:46

происшествия

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

хабаровск

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ХАБАРОВСК, 17 июн - РИА Новости. Иностранцы, которые из идеологических соображений не сообщили о соотечественнике, содействовавшем международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*, арестованы в Хабаровске, сообщает управление ФСБ по краю.По данным ведомства, в Хабаровске пресечена деятельность ячейки террористической организации. Согласно информации ФСБ, в мае был задержан 21-летний гражданин одной из среднеазиатских республик, который действовал в интересах запрещенной в РФ террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* - помогал финансами вооруженным формированиям. Следователи регионального УФСБ завели на него уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности (часть 1.1. ст. 205.1. УК РФ)."В ходе расследования дела установлены лица, располагавшие сведениями о противоправной деятельности своего соотечественника, о которых они по идеологическим мотивам умышленно не сообщили в правоохранительные органы... Возбуждены дела по ст. 205.6 УК РФ (Несообщение в органы власти..., максимальная санкция – лишение свободы на один год – ред.). Иностранцы арестованы и находятся под стражей, расследование продолжается", - говорится в сообщении УФСБ.* Террористическая группировка, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220418/terakty-1784040170.html

россия

хабаровск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Максим Горбачев

происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), хабаровск