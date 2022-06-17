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Иван Анцев: теплоход "Метеор" – визитная карточка Санкт-Петербурга

Иван Анцев: теплоход "Метеор" – визитная карточка Санкт-Петербурга - РИА Новости, 17.06.2022

Иван Анцев: теплоход "Метеор" – визитная карточка Санкт-Петербурга

Научно-производственное предприятие "Радар ммс" совместно с нижегородским "ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева" представило в ходе юбилейного Петербургского... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T12:00

2022-06-17T12:00

2022-06-17T12:00

петербургский международный экономический форум — 2022

интервью

иван анцев

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Научно-производственное предприятие "Радар ммс" совместно с нижегородским "ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева" представило в ходе юбилейного Петербургского международного экономического форума судно на подводных крыльях нового поколения "Метеор-120Р". О том, почему такие теплоходы важны для Санкт-Петербурга, в каких еще регионах они могут появиться, а также о других разработках предприятия его исполнительный директор Иван Анцев рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Денису Кайырану.– На ПМЭФ вы презентуете "Метеор-120Р". В чем особенности этого теплохода, и почему важно показать его именно здесь?– Для меня "Метеор" – это визитная карточка Санкт-Петербурга. Я родился здесь и очень хорошо помню, как в детстве мы на "Метеорах" ходили в Петергоф, в сторону крепости Орешек, Валаама. Это своего рода объект притяжения туристов."Метеоров" в 60-х – конце 90-х годов было выпущено более 400 единиц, они разошлись как по регионам нашей страны, так и по зарубежью. Мы совместно с "ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева" спроектировали и построили "Метеор-120Р", это абсолютно новое судно, с новыми гидродинамическими свойствами, новым дизайном. Это продолжение, возрождение знаменитого теплохода предыдущего поколения, но с приумножением всех качеств: это и безопасность, и скорость, и экономичность, комфорт. Вместительность "Метеора 120Р" – 120 пассажиров, в салоне отличная шумоизоляция, мультимедийные сервисы, интеллектуальная система управления всем комплексом жизнеобеспечения и технических средств корабля. Искусственный интеллект управляет как инженерными подсистемами, так и системами управления. Это современное судно, отвечающие всем международным требованиям. Комфорт достигается за счет крыльевой системы нового поколения, теплоход, по сути, летит над водой, что позволяет двигаться на скорости 75 километров в час. Это отечественный продукт, а это дорогого стоит: "Метеоры 120Р", как и "Валдаи 45Р" полностью создаются на нашей верфи под Чкаловском в Нижегородской области. Сейчас эти суда востребованы во многих регионах.Первые два "Метеора 120Р" предназначены для ХМАО, проявляют к теплоходу интерес такие регионы, как Якутия, Самара, Нижний Новгород, Пермь. Очень надеюсь, что Санкт-Петербург обновит свой парк скоростного флота – именно поэтому мы демонстрируем "Метеор 120Р" в Санкт-Петербурге.– Сколько Санкт-Петербургу может понадобиться таких судов?– Сейчас в эксплуатации около 30 "Метеоров" предыдущего поколения, возраст каких-то из этих теплоходов около 30 лет, и со временем все они подлежат замене.Санкт-Петербург – это культурная столица, центр туристического притяжения, и новый современный "Метеор-120Р" мог бы очень здорово в этом помочь.– Старые "Метеоры" вы ремонтируете?– Нет, этим занимаются эксплуатанты. Здесь нет таких жестких требований, как в авиации, где обслуживать можно только с разрешения главного конструктора или организации-разработчика.Новые "Метеоры 120Р" мы будем обслуживать, обеспечивать гарантийную и постгарантийную поддержку. В регионах по мере необходимости будут создаваться сервисные службы.– В Санкт-Петербурге достаточно просто заменить старые "Метеоры" или нужно расширить парк?– На ПМЭФ презентуется "Остров фортов", это тоже центр притяжения туристов, важный с патриотической точки зрения проект. Расположен он в акватории Финского залива, важна транспортная доступность. Одно дело приехать на машине, а другое – на "Метеоре" совершить водную прогулку. Это будет и гораздо быстрее. Я надеюсь, что и на "Остров фортов" будет ходить "Метеор-120Р".Помимо этого, есть маршруты до Валаама, крепости Орешек. Они чуть менее популярны, но, полагаю, появление новых "Метеоров 120Р" притянет поток туристов.– Будет ли это выгоднее, чем доехать на автобусе?– Вопрос стоимости билета зависит от компании-эксплуатанта. Это вопрос наценок, субсидий от города. Во всем мире водный транспорт дотируется. Это необходимо из-за сезонности эксплуатации: в нашем регионе сезон навигации длится пять-семь месяцев в году. Тем не менее, некоторым компаниям удается за счет старых "Метеоров" и без дотации организовывать речные перевозки.При переходе на "Метеорах" сокращаются и временные издержки. К тому же новые "Метеоры 120Р" вмещают больше пассажиров. Я думаю, если просчитать необходимую загрузку, экономику можно устроить очень неплохо. Плюс все зависит от механизмов, по которым эти суда будут закупаться: льготный лизинг, субсидии от города.Есть регионы, например, Сибирь, или некоторые регионы Поволжья, где не так развита дорожная сеть, и водное сообщение во многих случаях является логистически безальтернативным. В Северо-Западном регионе Нева позволяет уйти и в Ладогу, и в Онегу. Можно продумать различные интересные маршруты, которые обеспечат короткие пути сообщения.– Сколько сейчас "Метеоров-120Р" построено, еще строятся и планируются к постройке?– Два теплохода построены, один из них уже ходит в Ханты-Мансийске на маршруте до Урманного. Еще три "Метеора 120Р" находятся в стадии строительства, и регионы уже проявляют интерес к новому теплоходу. Уверен, что на площадке ПМЭФ мы найдем новых потенциальных заказчиков.– "Радар ммс" давно разрабатывает беспилотные вертолеты. Расскажите о новинках?– Мы разработали беспилотное воздушное судно вертолетного типа БВС ВТ 440 взлетной массой 440 килограммов, у него порядка 100 килограммов полезной нагрузки. Сейчас налажено их серийное производство для гражданских направлений: это геологоразведка, вскрытие месторождений полезных ископаемых, поиск залежей золотой руды с помощью магнитометрических систем, задачи ледовой разведки.БВС ВТ 440 решает также и задачи беспилотной доставки. Такой тяжелый аппарат окупает себя с этой точки зрения. Стоимость лётного часа у него в районе 50-60 тысяч рублей, что существенно дешевле любого пилотируемого вертолёта. У нас есть несколько заказчиков, которые заказали доставку грузов в труднодоступные регионы в районе Ямала. Тестовую эксплуатацию уже провели, сейчас получаем окончательные разрешения, переходим к опытно-промышленной эксплуатации.– Вы выступаете как операторы?– Да. Поскольку мы являемся производителями, мы понимаем, что для того, чтобы заказчику начать оперировать беспилотниками, необходимо подготовить команду, провести соответствующее обучение, сертифицировать лётчиков, а это серьезные накладные расходы. Проще заказать услугу у подготовленных профессионалов.У нас свой летно-испытательный комплекс, свои летчики-испытатели, свой центр подготовки. Нам гораздо проще оперировать знакомой нам и сложной для неподготовленных эксплуатантов техникой. Когда направление беспилотных перевозок только развивается, есть огромный плюс в том, что разработчик является и оператором: он понимает все нюансы, что надо поменять в конструкции, в программном обеспечении, в идеологии построения системы для того, чтобы это было удобно конечному потребителю.Недостаточно просто создать беспилотное судно, важно также создать систему, которая предоставила бы качественную услугу, оправданную экономически, начиная от комплекса подготовки полетных заданий, механизмов стыковки полезной нагрузки и заканчивая каналами связи, которые обеспечивают контроль воздушного судна во всем пространстве полета.– Сколько таких беспилотников насчитывает ваш флот?– У нас порядка 15 бортов разной взлетной массы, и мы развиваем их под соответствующие задачи. Мы проводим оценку портфеля заказов на перспективу и выстраиваем под него необходимое количество судов. Наша производственная база позволяет строить необходимое количество судов.– Сейчас все суда заняты на Ямале?– На сегодняшний день да.– Как продвигаются работы по системам метеообеспечения?– Мы выпустили целую линейку гражданских метеостанций, которая закрывает все задачи для дорожных ведомств. Все датчики в них отечественного производства и изготавливаются на нашем предприятии. Это не только аппаратный комплекс, но и полноценная программная платформа, которая объединяет несколько метеостанций в единую систему и также интегрируется с гидрометеорологическими буями "Амнис".Буй "Амнис" имеет средства связи, средства мониторинга солености, чистоты, течения, температуры воды. Нашими разработками заинтересовалось Гидрографическое предприятие: для решения вопросов судоходства в рамках госконтракта мы модернизировали около 40 буев на Енисее. Сеть буев находится в постоянном сообщении между собой и передает все данные на нашу платформу Smart Unity.Между буями образуется mesh сеть, а на одном из них есть канал связи, через который внешний мир получает эту информацию через спутник или через сети операторов. Все данные визуализируются на платформу в реальном масштабе времени и интегрируются с параметрами наших метеостанций. Информация с буев передается в офис Гидрографического предприятия в Санкт-Петербурге и на борт корабля, собирающего данные. При помощи этого оборудования специалисты предприятия смогут проводить удаленный мониторинг работы средств навигационного оборудования: определять геолокацию и уровень заряда батарей, контролировать работу светодиодов. Это позволит оперативно выявлять и устранять неисправности в работе средств навигации.Участок на реке Енисей, где модернизированы буи, является одним самых оживленных участков судоходства на Севморпути, здесь ежегодно растет грузопоток, планируется реализация новых инфраструктурных проектов, поэтому крайне важно обеспечить бесперебойную работу навигации.Гидрометеосистемы также были бы крайне полезны там, где уже эксплуатируются наши "Метеоры 120Р", например, в Ханты-Мансийске. Знать погоду на всем маршруте следования крайне важно, и такая информация может передаваться не только в диспетчерские центры, но и непосредственно на борт корабля.

https://ria.ru/20210804/teplokhod-1744282568.html

https://ria.ru/20220616/muzey-1795762599.html

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https://ria.ru/20170710/1498181850.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, иван анцев, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), валаам, пмэф, экономика, технологии, метеор, "метеор-м" 2-2, нпп "радар ммс"