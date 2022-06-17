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Путин на ПМЭФ даст глубокий анализ происходящего - РИА Новости, 17.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/analiz-1796048653.html
Путин на ПМЭФ даст глубокий анализ происходящего
Путин на ПМЭФ даст глубокий анализ происходящего - РИА Новости, 17.06.2022
Путин на ПМЭФ даст глубокий анализ происходящего
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) даст глубокий анализ причин происходящих... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T12:07
2022-06-17T12:28
петербургский международный экономический форум — 2022
владимир путин
дмитрий песков
маргарита симоньян
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) даст глубокий анализ причин происходящих сегодня событий, а также расскажет, как видит будущее развитие ситуации, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент наверняка даст глубокий анализ причин произошедшего и происходящего. И, конечно же, он будет говорить о том, как обстоят дела у нас, как обстоят дела у них, и как он видит будущее развития этой ситуации", - сказал Песков в интервью студии "Известий".Он отметил, что в рамках пленарного заседания также будет живая дискуссия, мероприятие обещает стать интересным и содержательным. "Это будет и выступление нашего президента, и выступление президента Казахстана, и выступление президента Египта, и приветствие председателя (КНР) Си для участников форума. А после этого будет живая дискуссия, которую будет модерировать наша коллега Маргарита Симоньян. Поэтому все это обещает стать очень интересным и содержательным мероприятием", - добавил Песков.
https://ria.ru/20220617/pmef-2022-1795878239.html
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владимир путин, дмитрий песков, маргарита симоньян
12:07 17.06.2022 (обновлено: 12:28 17.06.2022)
 
Путин на ПМЭФ даст глубокий анализ происходящего

Путин на ПМЭФ даст глубокий анализ происходящего и расскажет, как видит развитие будущего

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) даст глубокий анализ причин происходящих сегодня событий, а также расскажет, как видит будущее развитие ситуации, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент наверняка даст глубокий анализ причин произошедшего и происходящего. И, конечно же, он будет говорить о том, как обстоят дела у нас, как обстоят дела у них, и как он видит будущее развития этой ситуации", - сказал Песков в интервью студии "Известий".
Он отметил, что в рамках пленарного заседания также будет живая дискуссия, мероприятие обещает стать интересным и содержательным. "Это будет и выступление нашего президента, и выступление президента Казахстана, и выступление президента Египта, и приветствие председателя (КНР) Си для участников форума. А после этого будет живая дискуссия, которую будет модерировать наша коллега Маргарита Симоньян. Поэтому все это обещает стать очень интересным и содержательным мероприятием", - добавил Песков.
Участники XXV Петербургского международного экономического форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
08:00Петербургский международный экономический форум — 2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022Владимир ПутинДмитрий ПесковМаргарита Симоньян
 
 
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