https://ria.ru/20220617/analiz-1796048653.html
Путин на ПМЭФ даст глубокий анализ происходящего
Путин на ПМЭФ даст глубокий анализ происходящего - РИА Новости, 17.06.2022
Путин на ПМЭФ даст глубокий анализ происходящего
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) даст глубокий анализ причин происходящих... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T12:07
2022-06-17T12:07
2022-06-17T12:28
петербургский международный экономический форум — 2022
владимир путин
дмитрий песков
маргарита симоньян
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) даст глубокий анализ причин происходящих сегодня событий, а также расскажет, как видит будущее развитие ситуации, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент наверняка даст глубокий анализ причин произошедшего и происходящего. И, конечно же, он будет говорить о том, как обстоят дела у нас, как обстоят дела у них, и как он видит будущее развития этой ситуации", - сказал Песков в интервью студии "Известий".Он отметил, что в рамках пленарного заседания также будет живая дискуссия, мероприятие обещает стать интересным и содержательным. "Это будет и выступление нашего президента, и выступление президента Казахстана, и выступление президента Египта, и приветствие председателя (КНР) Си для участников форума. А после этого будет живая дискуссия, которую будет модерировать наша коллега Маргарита Симоньян. Поэтому все это обещает стать очень интересным и содержательным мероприятием", - добавил Песков.
https://ria.ru/20220617/pmef-2022-1795878239.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, дмитрий песков, маргарита симоньян
12:07 17.06.2022 (обновлено: 12:28 17.06.2022)
Путин на ПМЭФ даст глубокий анализ происходящего
Путин на ПМЭФ даст глубокий анализ происходящего и расскажет, как видит развитие будущего