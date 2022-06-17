https://ria.ru/20220617/amerika-1795947363.html

Американского мира больше нет. А какой есть и какой будет?

Американского мира больше нет. А какой есть и какой будет? - РИА Новости, 17.06.2022

Американского мира больше нет. А какой есть и какой будет?

Да знаем мы, давно знаем, что "американский мир", почти установившийся после 1991 года, кончился. И публикаций на эту тему столько, что за всеми уже и не... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T08:00

2022-06-17T08:00

2022-06-17T08:00

япония

германия

китай

африканский союз

нато

авторы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0b/1794720849_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_173ec6a40078169dcb2e9fc778726b47.jpg

Да знаем мы, давно знаем, что "американский мир", почти установившийся после 1991 года, кончился. И публикаций на эту тему столько, что за всеми уже и не уследишь. А вот попробуйте объяснить нам, что за мир будет дальше или уже есть, — и тут с идеями все грустно.Статья в американском журнале Foreign Affairs хорошо, бодро и дерзко ставит вопрос: новый мир придет потому, что на глазах меняются Германия и Япония. Но дальше автор самым робким образом предсказывает (вообще-то — утешает): да ничего особенного в таком случае не произойдет, будет немножко другой Запад, прочее же все останется как есть.И тут становится как-то слишком очевидно, что оно, "прочее", уже и сегодня не такое, как было. А что будет дальше… Тут нужен человек с хорошей фантазией. Но таковая не у всех наличествует.Насчет Германии с Японией автор статьи всего лишь перечисляет очевидное. Германия, точнее — ее нынешние лидеры, говорит о фундаментальном изменении всей внешней политики страны, основывавшейся на идее сотрудничества в Европе, в том числе с Россией. Япония делает примерно то же, но робко и неуверенно, вдобавок с поправкой на то, что для Токио главная головная боль — это Китай.Вообще-то, здесь у нас действительно серьезные перемены, потому что рушится важная несущая конструкция миропорядка, установленного после Второй мировой. Он ведь строился не только на балансе Восток — Запад. Был еще гласный и негласный статус побежденных, который справедливо отвели тем, кто в 30-е и 40-е были ведущими военными и технологическими державами, каждая со шлейфом стран-союзников и клиентов или же оккупированных территорий. И гарантом поддержания этого их послевоенного побежденного статуса были в большой степени США. При общем согласии другого центра силы — СССР.Умные люди уже давно говорили, что это не навечно — две такие страны в полусогнутом положении. Но что конкретно означает их возвращение к "нормальности": откат к агрессивной политике или нечто иное? Пока что даже удвоение Берлином и Токио военных расходов (а они оба вполне официально говорят именно об этом) не означает, что их мощь сравнится с довоенным статусом. Однако их элиты и население как минимум понимают, что надеяться на США как защитника (и лидера) больше не приходится. Что ускорит процесс "нормализации" для двух бывших пораженных в правах.В итоге Америке, пишет автор, "придется изобретать заново свои военные альянсы и начинать относиться к союзникам как к настоящим акционерам миропорядка, а не как к инфантильным младшим партнерам". Да, это сначала будет тяжело, но потом и США, и миру полегчает.А именно — Европа перестанет пытаться строить единую систему существования с опорой на Евросоюз и НАТО, вместо этого будет создавать какие-то новые альянсы с опорой на несколько крупных стран, обязательно с немецким участием. Япония будет делать нечто похожее с небольшой группой стран Азии, боящихся Китая. А Америке тогда останется продвигать, уже вместе с реальными союзниками, ценности и стандарты, которые в любом случае не будут китайскими.И все? То есть все перемены в мире сведутся к перестройке внутри западной группы государств, которая станет не столь американской? Да, ничего иного статья не предполагает.И ведь автор вскользь касается одного очень примечательного сдвига в миропорядке. А именно — того, что начало происходить на Ближнем Востоке после фактического ухода оттуда американцев. Там, где раньше вся региональная политика крутилась вокруг вражды Саудовской Аравии и Ирана, эта главная ось на глазах почему-то исчезает, вражда арабов и иранцев тает (а ей ведь много столетий). И что же тогда будет — представить невозможно.Вообще-то, среди многочисленной команды хоронящих "американский мир" преобладают сторонники теории хаоса. А именно, тех, кто считает, что без американской "скрепы" развал всего в нашем мире будет идти неожиданно и одновременно. Как это бывает, лучше всего показывает удивительная и вроде бы не самая большая в мире страна — Турция. Она уже много лет назад почувствовала, что, с членством в НАТО или без, турки как бы сами по себе. И делают что хотят и что угодно при малейшей возможности. Правда, надо еще такие возможности вовремя увидеть и вовремя понять, что за очередную инициативу Турции ничего не будет. А сколько еще возникает таких Турций?Типичная ошибка западников — видеть только свою группу государств и свои проблемы. Но на мировые дела еще пока не оказывали почти никакого влияния страны Африки или Латинской Америки. А в новом мире это может измениться.Но здесь у нас очень узкий разговор — он касается лишь существующих ныне государств и их политики безопасности. Однако есть еще общества и цивилизации. И сколько, кроме традиционной военной безопасности, еще есть факторов, способных быстро порушить все вокруг? Например, идеи. Все забыли про исламский экстремизм — а он не то чтобы совсем исчез, особенно в нашем мире с его буйным цветением информационных технологий и агрессивным идиотизмом соцсетей. То же с биологическим оружием, которое тестировалось в американских лабораториях по всему миру, но начиналось это дело в другую эпоху и было под каким-то контролем.И не нужно думать, что все перечисленное и еще многое другое — сплошные угрозы. То есть для кого-то они угрозы, а для кого-то возможности. Перемены не обязательно будут из серии ужасов. Очень сильное впечатление на всех производит факт существования больших территорий, где вроде бы ничего и не происходит, но жизнь там именно поэтому все лучше — и они становятся центрами притяжения для соседей. Так возник феномен роста Китая и прочей Азии. Но ведь опыт можно и повторить, причем кому угодно.Что в итоге: мир будет строиться заново, снизу, из временных и неожиданных альянсов групп государств по самым разным поводам. Не будет не только американского мира — того мира, о котором у нас многие мечтали, тоже (возможно) не будет. Такого, где за порядок в Африке отвечает Африканский союз, в Юго-Восточной Азии — АСЕАН и так далее. ООН как площадка для разговоров никуда не денется, а вот множество ее подразделений и механизмов утратят свое значение. Все будет создаваться заново, локально, а не глобально. Именно в виде реакции на возникающие проблемы. И единственное, что понятно: сейчас выигрывает тот, кто делает ранее немыслимое.

https://ria.ru/20220606/tayvan-1793306410.html

https://ria.ru/20220616/kitay-1795602753.html

https://ria.ru/20220616/afganistan-1795617516.html

https://ria.ru/20220608/mir-1793929458.html

япония

германия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

япония, германия, китай, африканский союз, нато, авторы