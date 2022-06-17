https://ria.ru/20220617/altay-1796004119.html

На Алтае ищут пропавшую туристку из Петербурге

На Алтае ищут пропавшую туристку из Петербурге - РИА Новости, 17.06.2022

На Алтае ищут пропавшую туристку из Петербурге

Вертолет из Абакана вылетел в Республику Алтай на поиски пропавшей у подножия Белухи туристки из Санкт-Петербурга, сообщает Telegram-канал главка МЧС по... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T10:58

2022-06-17T10:58

2022-06-17T10:58

туризм

туризм

санкт-петербург

абакан

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БАРНАУЛ, 17 июн — РИА Новости. Вертолет из Абакана вылетел в Республику Алтай на поиски пропавшей у подножия Белухи туристки из Санкт-Петербурга, сообщает Telegram-канал главка МЧС по региону."Ми-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России вылетел из Абакана для транспортировки спасателей Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России на поиски туристки из Санкт-Петербурга, пропавшей без вести 16 июня при переходе через реку Аккем на слиянии с рекой Ярлу у подножья горы Белуха", — говорится в сообщении.Ранее уточнялось, что в Усть-Коксинском районе у подножия горы Белуха на слиянии горных рек Аккем и Ярлу при переходе пешеходного перехода упала в воду туристка - жительница Санкт-Петербурга 1976 года рождения, и ее унесло течением.Место происшествия расположено в горной, труднодоступной местности. Поисковые мероприятия в пешем порядке затруднительны из-за сложного рельефа, маршрут проведения поисковых работ составляет около 40 километров.

https://ria.ru/20220608/baykal-1793898834.html

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Лана Баева

туризм, санкт-петербург, абакан, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, новости - туризм, туристы, горный алтай, республика алтай