https://ria.ru/20220616/zhile-1795823114.html

ПСБ профинансирует строительство жилых домов для сотрудников ОСК

ПСБ профинансирует строительство жилых домов для сотрудников ОСК - РИА Новости, 16.06.2022

ПСБ профинансирует строительство жилых домов для сотрудников ОСК

ПСБ и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) в ходе XXV Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о финансировании... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T16:16

2022-06-16T16:16

2022-06-16T16:16

петербургский международный экономический форум — 2022

псб (банк псб)

промсвязьбанк

петр фрадков

жилье

экономика

объединенная судостроительная корпорация

алексей рахманов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. ПСБ и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) в ходе XXV Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о финансировании строительства жилых домов для сотрудников корпорации, сообщает пресс-служба банка.Документ подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и генеральный директор ОСК Алексей Рахманов.В рамках соглашения ПСБ и ОСК планируют реализовывать совместные программы по строительству жилых домов для сотрудников корпорации, в том числе ее дочерних и зависимых обществ, а также разработать специальные меры поддержки семей сотрудников, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Реализация комплексной программы финансирования позволит компании получить инвестиционный кредит, привлекаемый на строительство объектов жилья, по льготной ставке. Работники предприятий отрасли, в свою очередь, смогут приобрести жилье на специальных условиях."В новых экономических условиях становится особенно важно создавать конкурентные условия труда и привлекать высококлассных специалистов в промышленный комплекс страны. Поэтому банк намерен оказывать всестороннюю поддержку предприятиям для решения этой задачи, в том числе с помощью программ, позволяющих сотрудникам приобрести жилье на льготных условиях. ПСБ предоставляет клиентам – как физическим лицам, так и строительным организациям, и крупным корпорациям - широкий выбор финансовых инструментов, способных помочь в достижении их целей на максимально привлекательных условиях", - сказал на церемонии подписания Фрадков.

https://ria.ru/20220616/psb-1795762509.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

псб (банк псб), промсвязьбанк, петр фрадков, жилье, экономика, объединенная судостроительная корпорация, алексей рахманов, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)