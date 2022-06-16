https://ria.ru/20220616/zerno-1795949694.html
Макрон заявил о проработке маршрута вывоза зерна с Украины
Макрон заявил о проработке маршрута вывоза зерна с Украины - РИА Новости, 16.06.2022
Макрон заявил о проработке маршрута вывоза зерна с Украины
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что сейчас прорабатывается маршрут вывоза зерна с Украины через Румынию. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T23:38
2022-06-16T23:38
2022-06-16T23:38
украина
румыния
россия
оон
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 16 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что сейчас прорабатывается маршрут вывоза зерна с Украины через Румынию."Мы работаем сейчас над новым маршрутом, который будет проходить через Румынию, ведь Одесса находится в нескольких километрах от Румынии…Вместе с Румынией мы создаем связывающую точку для экспорта зерновых", - рассказал Макрон в интервью телеканалу TF1.По его словам, в этом случае зерно можно было бы провезти по Дунаю или по железной дороге.Ранее в Елисейском дворце заявили о готовности Франции участвовать в операции по разблокированию порта Одессы.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.
https://ria.ru/20220616/zerno-1795619390.html
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РИА Новости
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украина, румыния, россия, оон, эммануэль макрон
Макрон заявил о проработке маршрута вывоза зерна с Украины
Макрон: сейчас прорабатывается маршрут вывоза зерна с Украины через Румынию