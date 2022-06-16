Рейтинг@Mail.ru
Макрон заявил о проработке маршрута вывоза зерна с Украины - РИА Новости, 16.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220616/zerno-1795949694.html
Макрон заявил о проработке маршрута вывоза зерна с Украины
Макрон заявил о проработке маршрута вывоза зерна с Украины - РИА Новости, 16.06.2022
Макрон заявил о проработке маршрута вывоза зерна с Украины
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что сейчас прорабатывается маршрут вывоза зерна с Украины через Румынию. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T23:38
2022-06-16T23:38
украина
румыния
россия
оон
эммануэль макрон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603592661_0:151:2730:1687_1920x0_80_0_0_979984986883ee72f66eb35e6685da37.jpg
ПАРИЖ, 16 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что сейчас прорабатывается маршрут вывоза зерна с Украины через Румынию."Мы работаем сейчас над новым маршрутом, который будет проходить через Румынию, ведь Одесса находится в нескольких километрах от Румынии…Вместе с Румынией мы создаем связывающую точку для экспорта зерновых", - рассказал Макрон в интервью телеканалу TF1.По его словам, в этом случае зерно можно было бы провезти по Дунаю или по железной дороге.Ранее в Елисейском дворце заявили о готовности Франции участвовать в операции по разблокированию порта Одессы.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.
https://ria.ru/20220616/zerno-1795619390.html
https://ria.ru/20220615/chavushoglu-1795586704.html
украина
румыния
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603592661_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_2ac549317ac1d2fcc258572eba483b23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, румыния, россия, оон, эммануэль макрон
23:38 16.06.2022
 
Макрон заявил о проработке маршрута вывоза зерна с Украины

Макрон: сейчас прорабатывается маршрут вывоза зерна с Украины через Румынию

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПшеница
Пшеница - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Пшеница. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 16 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что сейчас прорабатывается маршрут вывоза зерна с Украины через Румынию.
"Мы работаем сейчас над новым маршрутом, который будет проходить через Румынию, ведь Одесса находится в нескольких километрах от Румынии…Вместе с Румынией мы создаем связывающую точку для экспорта зерновых", - рассказал Макрон в интервью телеканалу TF1.
По его словам, в этом случае зерно можно было бы провезти по Дунаю или по железной дороге.
Ранее в Елисейском дворце заявили о готовности Франции участвовать в операции по разблокированию порта Одессы.
Урожай пшеницы - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 00:31
Джонсон выразил надежду на прогресс по вопросу экспорта украинского зерна
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.
Пшеница в Киевской области - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 19:42
Чавушоглу оценил механизм ООН по "зерновой проблеме"
 
УкраинаРумынияРоссияООНЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала