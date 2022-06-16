Джонсон выразил надежду на прогресс по вопросу экспорта украинского зерна
Премьер Британии Джонсон выразил надежду на прогресс по вопросу экспорта украинского зерна
Урожай пшеницы. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским выразил надежду на прогресс по вопросу экспорта украинского зерна, следует из сообщения канцелярии премьера.
"Премьер-министр выразил надежду, что в ближайшие дни может быть достигнут прогресс в этом вопросе", - говорится в сообщении канцелярии.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что механизм, предложенный ООН по урегулированию "зерновой проблемы", приемлемый, и что Турция изложила свою позицию главе МИД РФ Сергею Лаврову в ходе его визита в Анкару.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.