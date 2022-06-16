https://ria.ru/20220616/zerno-1795619390.html

Джонсон выразил надежду на прогресс по вопросу экспорта украинского зерна

Джонсон выразил надежду на прогресс по вопросу экспорта украинского зерна - РИА Новости, 16.06.2022

Джонсон выразил надежду на прогресс по вопросу экспорта украинского зерна

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским выразил надежду на прогресс по вопросу экспорта украинского... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T00:31

2022-06-16T00:31

2022-06-16T00:31

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским выразил надежду на прогресс по вопросу экспорта украинского зерна, следует из сообщения канцелярии премьера.Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что механизм, предложенный ООН по урегулированию "зерновой проблемы", приемлемый, и что Турция изложила свою позицию главе МИД РФ Сергею Лаврову в ходе его визита в Анкару.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20220615/zerno-1795498539.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, турция, украина, оон, в мире, великобритания