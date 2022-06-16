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Джонсон выразил надежду на прогресс по вопросу экспорта украинского зерна - РИА Новости, 16.06.2022
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Джонсон выразил надежду на прогресс по вопросу экспорта украинского зерна
Джонсон выразил надежду на прогресс по вопросу экспорта украинского зерна - РИА Новости, 16.06.2022
Джонсон выразил надежду на прогресс по вопросу экспорта украинского зерна
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским выразил надежду на прогресс по вопросу экспорта украинского... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T00:31
2022-06-16T00:31
россия
турция
украина
оон
в мире
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским выразил надежду на прогресс по вопросу экспорта украинского зерна, следует из сообщения канцелярии премьера.Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что механизм, предложенный ООН по урегулированию "зерновой проблемы", приемлемый, и что Турция изложила свою позицию главе МИД РФ Сергею Лаврову в ходе его визита в Анкару.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20220615/zerno-1795498539.html
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россия, турция, украина, оон, в мире, великобритания
00:31 16.06.2022
 
Джонсон выразил надежду на прогресс по вопросу экспорта украинского зерна

Премьер Британии Джонсон выразил надежду на прогресс по вопросу экспорта украинского зерна

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкУрожай пшеницы
Урожай пшеницы - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским выразил надежду на прогресс по вопросу экспорта украинского зерна, следует из сообщения канцелярии премьера.
"Премьер-министр выразил надежду, что в ближайшие дни может быть достигнут прогресс в этом вопросе", - говорится в сообщении канцелярии.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что механизм, предложенный ООН по урегулированию "зерновой проблемы", приемлемый, и что Турция изложила свою позицию главе МИД РФ Сергею Лаврову в ходе его визита в Анкару.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
Вчера, 15:37В мире
Турция, РФ и Украина создали канал связи для решения проблемы с зерном
 
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