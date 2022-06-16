https://ria.ru/20220616/zelenskiy-1795805466.html

Пасечник: Зеленский должен проходить как военный преступник на трибунале

Пасечник: Зеленский должен проходить как военный преступник на трибунале - РИА Новости, 16.06.2022

Пасечник: Зеленский должен проходить как военный преступник на трибунале

Владимир Зеленский в рамках международного трибунала должен проходить как военный преступник, заявил в интервью РИА Новости глава Луганской Народной Республики... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T15:40

2022-06-16T15:40

2022-06-16T15:44

владимир зеленский

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

леонид пасечник

политика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский в рамках международного трибунала должен проходить как военный преступник, заявил в интервью РИА Новости глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник."Безусловно, он как самый главный военный преступник (как во времена Великой Отечественной войны был Гитлер, который все организовал), он как духовный вдохновитель, поэтому все приказы, безусловно, отдаются через него. И не важно, выполняет он волю Запада или действует самостоятельно, это его выбор, он его сделал, он убивает мирных людей, он за это будет отвечать", - сказал глава ЛНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220616/pushilin-1795789750.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир зеленский, луганская народная республика, леонид пасечник, политика