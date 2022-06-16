https://ria.ru/20220616/zavod-1795940612.html

В Тверской области построят завод по производству керамического кирпича

В Тверской области построят завод по производству керамического кирпича - РИА Новости, 16.06.2022

В Тверской области построят завод по производству керамического кирпича

В Тверской области будет реализован инвестпроект по производству керамического кирпича, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T22:15

2022-06-16T22:15

2022-06-16T22:15

тверская область

экономика

ржевский район

россия

европа

тверская область

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ТВЕРЬ, 16 июн - РИА Новости. В Тверской области будет реализован инвестпроект по производству керамического кирпича, сообщает пресс-служба регионального правительства.В четверг на Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта между правительством Тверской области и кирпичным заводом "Volgabrick". Компания предполагает запустить производство керамического кирпича на территории Ржевского района Тверской области.На заводе планируется установить самую мощную в России и Европе обжиговую печь, что позволит производить до 1,3 тысячи тонн изделий в сутки, 160 миллионов единиц кирпича флэш обжига и клинкера в год. Кроме того, завод планирует начать производство клинкерной плитки, которая может использоваться при благоустройстве общественных зон на территории Верхневолжья.Предполагается, что продукция, выпускаемая заводом, заместит дефицит импортного кирпича премиального качества на строительном рынке России.Реализация инвестиционного проекта по запуску завода по производству керамического кирпича в Ржевском районе позволит привлечь до 1,8 миллиарда рублей инвестиций и обеспечит создание до 300 новых рабочих мест на территории региона.

https://ria.ru/20220616/materialy-1795891781.html

https://ria.ru/20220616/investproekt-1795821616.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, ржевский район, россия, европа, тверская область