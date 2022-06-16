Рейтинг@Mail.ru
В Тверской области построят завод по производству керамического кирпича - РИА Новости, 16.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20220616/zavod-1795940612.html
В Тверской области построят завод по производству керамического кирпича
В Тверской области построят завод по производству керамического кирпича - РИА Новости, 16.06.2022
В Тверской области построят завод по производству керамического кирпича
В Тверской области будет реализован инвестпроект по производству керамического кирпича, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T22:15
2022-06-16T22:15
тверская область
экономика
ржевский район
россия
европа
тверская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19818/86/198188631_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_4962ba70e3bd1ef1c422851772a7536d.jpg
ТВЕРЬ, 16 июн - РИА Новости. В Тверской области будет реализован инвестпроект по производству керамического кирпича, сообщает пресс-служба регионального правительства.В четверг на Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта между правительством Тверской области и кирпичным заводом "Volgabrick". Компания предполагает запустить производство керамического кирпича на территории Ржевского района Тверской области.На заводе планируется установить самую мощную в России и Европе обжиговую печь, что позволит производить до 1,3 тысячи тонн изделий в сутки, 160 миллионов единиц кирпича флэш обжига и клинкера в год. Кроме того, завод планирует начать производство клинкерной плитки, которая может использоваться при благоустройстве общественных зон на территории Верхневолжья.Предполагается, что продукция, выпускаемая заводом, заместит дефицит импортного кирпича премиального качества на строительном рынке России.Реализация инвестиционного проекта по запуску завода по производству керамического кирпича в Ржевском районе позволит привлечь до 1,8 миллиарда рублей инвестиций и обеспечит создание до 300 новых рабочих мест на территории региона.
https://ria.ru/20220616/materialy-1795891781.html
https://ria.ru/20220616/investproekt-1795821616.html
ржевский район
россия
европа
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19818/86/198188631_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_c7b6fd4871238717219b7362ccf4f039.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, ржевский район, россия, европа, тверская область
22:15 16.06.2022
 

В Тверской области построят завод по производству керамического кирпича

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкКирпичный завод
Кирпичный завод - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Кирпичный завод. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 16 июн - РИА Новости. В Тверской области будет реализован инвестпроект по производству керамического кирпича, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В четверг на Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта между правительством Тверской области и кирпичным заводом "Volgabrick". Компания предполагает запустить производство керамического кирпича на территории Ржевского района Тверской области.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя и заместитель генерального директора компании Виктория Бунина на ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 18:36Тверская область
"Гекса" начнет в Тверской области производство нетканых материалов
На заводе планируется установить самую мощную в России и Европе обжиговую печь, что позволит производить до 1,3 тысячи тонн изделий в сутки, 160 миллионов единиц кирпича флэш обжига и клинкера в год. Кроме того, завод планирует начать производство клинкерной плитки, которая может использоваться при благоустройстве общественных зон на территории Верхневолжья.
Предполагается, что продукция, выпускаемая заводом, заместит дефицит импортного кирпича премиального качества на строительном рынке России.
Реализация инвестиционного проекта по запуску завода по производству керамического кирпича в Ржевском районе позволит привлечь до 1,8 миллиарда рублей инвестиций и обеспечит создание до 300 новых рабочих мест на территории региона.

Другие новости региона читайте здесь>>

В Тверской области реализуют крупный инвестпроект в сфере IT - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 16:41Тверская область
В Тверской области реализуют крупный инвестпроект в сфере IT
 
Тверская областьЭкономикаРжевский районРоссияЕвропаТверская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала