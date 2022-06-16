https://ria.ru/20220616/zakonoproekt-1795949110.html
Палата представителей США приняла проект для снижения цен на еду и топливо
Палата представителей США приняла проект для снижения цен на еду и топливо - РИА Новости, 16.06.2022
Палата представителей США приняла проект для снижения цен на еду и топливо
Палата представителей США приняла законопроект, направленный на снижение цен на продукцию сельского хозяйства и на топливном рынке, говорится в материалах... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T23:34
2022-06-16T23:34
2022-06-16T23:34
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ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Палата представителей США приняла законопроект, направленный на снижение цен на продукцию сельского хозяйства и на топливном рынке, говорится в материалах нижней палаты американского конгресса.Законопроект включает семь различных мер, включая снижение производственных затрат фермеров в полевых условиях, усиление конкуренции в мясоперерабатывающей промышленности, а также содействие удешевлению и доступности американского биотоплива. В рамках одной из мер планируется создание специального органа для проведения расследований в мясной индустрии.Согласно внесенным в проект закона поправкам, также предусматривается снижение зависимости от импортных удобрений и формирование региональных ресурсных центров для обеспечение цепочки поставок с целью поддержки сельскохозяйственной отрасли через координацию и гранты.За законопроект проголосовал 221 член палаты представителей, а 204 высказались против.Стоимость бензина в США бьет рекорды: с момента вступления Байдена в должность галлон (3,785 литра) топлива подорожал более чем в два раза, достигнув средней цены в 5 долларов. По итогам мая потребительские цены в США выросли в годовом выражении до максимума с декабря 1981 года - до 8,6% с апрельских 8,3%. Основные биржевые индексы США в понедельник закрылись на уровне ниже, чем были в день инаугурации Байдена - в январе 2021 года.
https://ria.ru/20220615/inflyatsiya-1795290240.html
https://ria.ru/20220614/ssha-1795325779.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире
Палата представителей США приняла проект для снижения цен на еду и топливо
Палата представителей США приняла законопроект для снижения цен на еду и топливо
ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Палата представителей США приняла законопроект, направленный на снижение цен на продукцию сельского хозяйства и на топливном рынке, говорится в материалах нижней палаты американского конгресса.
Законопроект включает семь различных мер, включая снижение производственных затрат фермеров в полевых условиях, усиление конкуренции в мясоперерабатывающей промышленности, а также содействие удешевлению и доступности американского биотоплива. В рамках одной из мер планируется создание специального органа для проведения расследований в мясной индустрии.
Согласно внесенным в проект закона поправкам, также предусматривается снижение зависимости от импортных удобрений и формирование региональных ресурсных центров для обеспечение цепочки поставок с целью поддержки сельскохозяйственной отрасли через координацию и гранты.
За законопроект проголосовал 221 член палаты представителей, а 204 высказались против.
Стоимость бензина в США
бьет рекорды: с момента вступления Байдена в должность галлон (3,785 литра) топлива подорожал более чем в два раза, достигнув средней цены в 5 долларов. По итогам мая потребительские цены в США выросли в годовом выражении до максимума с декабря 1981 года - до 8,6% с апрельских 8,3%. Основные биржевые индексы США в понедельник закрылись на уровне ниже, чем были в день инаугурации Байдена - в январе 2021 года.