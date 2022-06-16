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Мария Захарова: большой вопрос, как делят огромные суммы помощи США Украине

Мария Захарова: большой вопрос, как делят огромные суммы помощи США Украине - РИА Новости, 16.06.2022

Мария Захарова: большой вопрос, как делят огромные суммы помощи США Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова "на полях" Петербургского международного экономического форума рассказала в интервью РИА Новости, как Москва РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T17:00

2022-06-16T17:00

2022-06-16T19:41

петербургский международный экономический форум — 2022

интервью

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

риа новости

дмитрий киселев

пмэф

петербургский международный экономический форум (фонд)

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова "на полях" Петербургского международного экономического форума рассказала в интервью РИА Новости, как Москва относится к новой военной помощи США Украине, о перспективах обмена задержанных, по некоторых данным, американских наемников в Харьковской области и о том, что в России ждут от предстоящего через неделю саммита НАТО.– Президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму один миллиард долларов, в который должны войти артиллерия и передовые ракетные системы. Россия видит в этой помощи угрозу собственной безопасности и какие будет предпринимать действия?– Мы говорим об этом каждый день. В ходе брифинга я тоже об этом говорила, называла конкретные суммы. В своем Telegram-канале сделала список самых крупных поступлений и отчислений в пользу киевскорежимной военщины. Конечно, это угроза всем. Угроза, во-первых, самой Украине, где тогда, с точки зрения Запада, получается, конфликт должен длиться еще долгое-долгое время. Это – угроза Европе, как континенту, куда это оружие будет возвращаться через "черный рынок". Про США мне, честно говоря, даже говорить не стоит, потому что все понятно. Каждый их новый шаг бьет по ним же самим – что экономические санкции, что другие. И большой вопрос еще, куда пойдут эти деньги? Потому что мы же только слышим о выделяемых суммах, поставках, а как это дальше распределяется, среди кого, кто делит эти колоссальные суммы внутри США или за пределами, учитывая то, что киевский режим как самостоятельная единица абсолютно не существует – все это большой вопрос.– Относительно сообщений про задержанных в Харьковской области двух американских наемников, мы видели, что пока никакого запроса из США об этих людях не было, но в целом, готовы ли мы вести переговоры с Вашингтоном по этому поводу? Если США обратятся с вопросом об обмене этих людей, пойдет ли Россия навстречу?– Это мы уже заходим в какие-то такие высоты, о которых сейчас, мне кажется, никто и не говорит. Но есть технический контакт с американцами, мы об этом говорили, через наше посольство в Вашингтоне и через их посольство в Москве. Все, что необходимо сторонам решать, обсуждается. Если будут какие-то сигналы по любым вопросам, пожалуйста, через наше посольство в Вашингтоне или через посольство в Москве – они могут эти сигналы нам направить. Что говорить относительно того, что будет, а чего не будет? Вы задайте им этот вопрос напрямую. Такие говорливые люди.– Через неделю в Мадриде состоится саммит НАТО, на котором планируется принять новую стратегию. Генсек альянса уже заявил, что страны намерены пересмотреть позицию альянса в отношении России и Китая. Какие последствия может вызвать новая стратегия? Приведет ли к еще большему обострению отношений между альянсом и РФ?– Вы, наверное, исходите из того, что будет что-то новое, а мы исходим из того, что политика уже заряжена, мне кажется, это хорошее слово, она давным-давно сформирована. Кстати, не в последние годы, а идет из ментальности "холодной войны": те же самые лекала, люди те же самые, один Байден чего стоит, человек из той эпохи. Увы, тот шанс, который планета получила после окончания "холодной войны", Запад им не воспользовался, они просто пустили его на ветер, не реализовав ничего из того потенциала, который был. А потенциал был колоссальный, соединение усилий для решения общих проблем, преодоление вызовов и угроз, развитие двухсторонних отношений, развитие многосторонних форматов, уважение международного права. Возможно, совершенствование международного права на основе реалий и исходя из целей и задач, нахождение точек соприкосновения. Вот, все это было, все это, к сожалению, разрушено и разрушается. Поэтому ничего нового не будет, будет тот же самый курс, который давным-давно сформирован, его проявления будут, конечно, различны по форме, но содержание остается одним и тем же – антироссийским, как они говорят, разрушительным для нашей страны, а мы уже это зафискировали – и устами российского руководства, в частности, об этом говорил и министр иностранных дел России, – констатировали то, что Запад объявил нам вот такую прокси-гибридную войну по всем направлениям.– Министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте заявила, что на Западе нет юридического механизма для взыскания замороженных активов России в пользу Украины для дальнейшего финансирования восстановления страны, и необходимо его разработать. Как Россия будет реагировать в случае, если такой механизм будет разработан? И будет ли он вообще создан, на ваш взгляд?– Раньше мы считали, что на Западе есть судебная система, которая фиксирует нарушения законов, и представляет решение по сложным вопросам, которые, возможно, находятся в противоречии с какими-то законодательными нормами или с их исполнением, вот, для этого всегда и нужен был суд, судебная система. Сегодня мы видим, что на Западе нет ни закона, который бы они соблюдали, по крайней мере в плане их международных обязательств, ни судебной системы, которая адекватно давала бы реакцию. Про правоохранительные органы я вообще не говорю, которые просто стали обслуживать политический истемблишмент коллективного Запада. Конфискация частной собственности, я просто напомню, у лиц за их политические или иные убеждения, является вопиющим нарушением принципа как раз той самой демократии, либеральной демократии, рыночной экономики, всех фундаментальных ценностей и подходов Запада. В общем-то именно на эти ценности Украина и пыталась ровняться. То есть они этот круг замкнули. Это те вещи, которые вошли просто противоречия друг с другом.Мы видели разные проявления несоблюдения этих принципов. Это, кстати, был отъем российской дипломатической собственности – несколько крупных объектов российской недвижимости, за которые были заплачены живые деньги, в период Советского Союза, они были приобретены. То есть это собственность, мало того – это собственность, которая имела дипломатический иммунитет. Она еще была дополнительно защищена дипстатусом. Несмотря на это в какой-то момент власти в Вашингтоне, на тот момент действующие, взяли и все это отняли, и не отдали до сих пор. Причем, так сказать, посыл был простым: они сказали, что это вам за то, что проиграла Хиллари Клинтон президентские выборы. Мол, победил Трамп, Трамп якобы связан с вами, с Россией, поэтому мы у вас их и забираем. Но это варварство, не имеющее отношение не то что ни к какому либерализму, вообще ни к какому цивилизованному подходу.Неоднократно об этом говорили, что считаем заморозку принадлежащих нашей стране активов нелегитимной, нарушающей все принципы и нормы международного права и, конечно, функционирования глобальной финансовой системы, которая оказалась абсолютной не независимой. Это, безусловно, вопиющее посягательство на суверенную собственность, банальное воровство, пиратство XXI века. Когда одна группа государств в сговоре просто ворует деньги другого государства. Конечно, это повод для всего мира задуматься о надежности имеющихся в распоряжении Запада финансовых институтов, надежности доллара, евро в качестве резервных валют и основных средств внешних расчетов. Беспристрастности и устойчивости текущего глобального финансового порядка, который просто насаждается Западом, ну, и обеспеченности всей этой системы. Потому что кроме американского долга, который исчисляется уже в каких-то огромных цифрах, больше за долларом кроме, соответственно, силовых инструментариев Вашингтона, по большому счету, ничего и нет. Валюта, которая обеспечена только госдолгом, ну, вы понимаете, как называется.Какое-либо использование средств как российского государства, так и его граждан без согласия законных владельцев, конечно, будет трактоваться российской стороной, как неправомерный и абсолютно демонстративно недружественный выбор конкретной страны, ее властных структур. И это все будет давать нам право на адекватные ответные действия, какими они будут, будем смотреть по ходу развития событий.Что касается отказа Запада от взаимодействий исключительно в правовом поле и дальнейшего усугубления ситуации с доступом государства и отдельных лиц к принадлежащим им активов, все это лишь создает крайне опасный прецедент для всех участников Бреттон-Вудской системы. Ну, и конечно, это означало бы, что суверенный статус тех или иных активов теперь вообще в принципе ничем не гарантируется. Всегда может быть просто пересмотрен или отменен, как они любят говорить.– В рамках ПМЭФ вы участвовали в сессии, посвященной "диктатуре неолиберализма глазами российских соотечественников за рубежом". Почему сейчас важно рассказывать истории этих людей?– Идея была наша, МИД. Мы предложили такую историю и почетным гостям, и РИА Новости, Дмитрию Константиновичу Киселеву – все с радостью согласились. Мы все – и я, и Дмитрий Киселев, и российские журналисты – слышим от западных так называемых партнеров одну фразу: вы – пропагандисты, все, что вы говорите мы, на Западе, не будем слушать и воспринимать. Но мы захотели зайти с другой стороны и дать слово тем нашим соотечественникам, кто много лет, кто-то десятилетиями жил, работал в эпицентре западной жизни, в США, в странах НАТО, и кто смог унести оттуда ноги, по счастливой случайности во многом или благодаря титаническим усилиям, в полной мере насладившись "чудесами неолиберализма". Собрали спикеров, которые стали символами неолиберального диктата.Константин Ярошенко – российский летчик, пилот, который ничего не делал, кроме как пилотировал самолеты и которому создали ловушку агенты ФБР, заманили его в нее на территории третьей страны. Он к США вообще не имел никакого отношения. Но его выкрали из другого государства, притащили в Штаты, устроили судилище, пытали его, использовали все виды психологического и физического воздействия и насилия с целью его перевербовать. Когда он ничему этому не поддался, создали ему нечеловеческие условия, кинули его в американскую тюрьму просто за то, что он человек, просто потому, что им так нужно было.Олег Никитин, который является российским бизнесменом, с открытой компанией. Занимался бизнесом по тем самым законам как бы либеральных экономик, либеральной модели, взаимодействовал в открытом, конкурентном пространстве, и которого окружили, опять же, агенты ФБР, он об этом сам рассказывал, когда на один день приехал в США, бросили в тюрьму, устроили опять же постановочное судилище. Применяли различные формы воздействия, чего только не предлагали ему, запугивали, обзывали, создали целую информационную кампанию вокруг него.Ирина Бренсон, которая занималась ровно тем, на чем стоят Соединенные Штаты Америки. Она развивала "коммьюнити", то есть занималась жизнью российской диаспоры, российских соотечественников. Это то, на чем вообще были созданы США, и то, что там развивается на государственном уровне. Она живя там, развивала это со стороны гражданского общества. И в результате за то, что она делала то же самое, что делают представители других диаспор, ей начали угрожать, запугивать, а потом просто придумали все, чтобы дать ей срок, и она была вынуждена уехать.Таких примеров сегодня было немало, в том числе и журналисты, которые сейчас работают в РИА Новости, раньше работали в Sputnik в странах Прибалтики. Это их прямая речь. Мы хотели, чтобы люди их увидели. Кстати, заметьте, каждый из них по-разному владеет словом, но каждый сам, не по написанному, без какой-то шпаргалки или подсказки делился своей болью. Несмотря на то, что многие из них верили в силу либерального помысла, в честность провозглашенных Западом идей различных свобод. Но каждый на своем направлении столкнулся не просто с отсутствием свобод, а с настоящим подлогом и преступным помыслом.

https://radiosputnik.ria.ru/20220616/zakharova-1795709678.html

https://ria.ru/20220614/nato-1795170347.html

https://ria.ru/20220616/aktivy-1795828276.html

https://ria.ru/20220602/zakharova-1792761519.html

https://ria.ru/20220522/aktivy-1790047056.html

https://ria.ru/20220616/zakharova-1795687642.html

https://ria.ru/20220615/evrosoyuz-1795494722.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

О новой помощи Украине, перспективах обмена пленными и предстоящем саммите НАТО. Полное интервью Марии Захаровой О новой помощи Украине, перспективах обмена пленных и предстоящем саммите НАТО. Полное интервью Марии Захаровой 2022-06-16T17:00 true PT16M48S

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Алёна Пава

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