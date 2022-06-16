https://ria.ru/20220616/zakharova-1795687642.html

Сессия ПМЭФ "Фейковые новости в эпоху глобализации" с Захаровой. Трансляция

Сессия ПМЭФ "Фейковые новости в эпоху глобализации" с Захаровой. Трансляция - РИА Новости, 16.06.2022

Сессия ПМЭФ "Фейковые новости в эпоху глобализации" с Захаровой. Трансляция

Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Мария Захарова участвует в сессии "Фейковые новости в эпоху глобализации" Петербургского... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T15:05

2022-06-16T15:05

2022-06-16T15:19

петербургский международный экономический форум — 2022

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

пмэф

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Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Мария Захарова участвует в сессии "Фейковые новости в эпоху глобализации" Петербургского международного экономического форума. Модератором выступает директор по коммуникациям МИА "Россия сегодня" Петр Лидов-Петровский.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), пмэф, видео