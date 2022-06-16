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Сессия ПМЭФ "Фейковые новости в эпоху глобализации" с Захаровой. Трансляция - РИА Новости, 16.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220616/zakharova-1795687642.html
Сессия ПМЭФ "Фейковые новости в эпоху глобализации" с Захаровой. Трансляция
Сессия ПМЭФ "Фейковые новости в эпоху глобализации" с Захаровой. Трансляция - РИА Новости, 16.06.2022
Сессия ПМЭФ "Фейковые новости в эпоху глобализации" с Захаровой. Трансляция
Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Мария Захарова участвует в сессии "Фейковые новости в эпоху глобализации" Петербургского... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T15:05
2022-06-16T15:19
петербургский международный экономический форум — 2022
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
пмэф
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Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Мария Захарова участвует в сессии "Фейковые новости в эпоху глобализации" Петербургского международного экономического форума. Модератором выступает директор по коммуникациям МИА "Россия сегодня" Петр Лидов-Петровский.
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РИА Новости
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5
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96
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7 495 645-6601
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LIVE: "Фейковые новости в эпоху глобализации"
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мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), пмэф, видео
Сессия ПМЭФ "Фейковые новости в эпоху глобализации" с Захаровой. Трансляция
Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Мария Захарова участвует в сессии "Фейковые новости в эпоху глобализации" Петербургского международного экономического форума.
2022-06-16T15:05
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PT80M23S
15:05 16.06.2022 (обновлено: 15:19 16.06.2022)
 

Сессия ПМЭФ "Фейковые новости в эпоху глобализации" с Захаровой. Трансляция

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Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Мария Захарова участвует в сессии "Фейковые новости в эпоху глобализации" Петербургского международного экономического форума.
Модератором выступает директор по коммуникациям МИА "Россия сегодня" Петр Лидов-Петровский.
 
Петербургский международный экономический форум — 2022Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ПМЭФ
 
 
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