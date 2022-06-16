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Явлинский вернулся в Москву из отпуска - РИА Новости, 16.06.2022
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Явлинский вернулся в Москву из отпуска
Явлинский вернулся в Москву из отпуска - РИА Новости, 16.06.2022
Явлинский вернулся в Москву из отпуска
Политик, основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский вернулся в Москву из отпуска, сообщил руководитель пресс-службы партии Игорь Яковлев. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T17:21
2022-06-16T17:21
григорий явлинский
политика
россия
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Политик, основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский вернулся в Москву из отпуска, сообщил руководитель пресс-службы партии Игорь Яковлев."Сегодня вернулся в Москву из отпуска", - сообщил Яковлев РИА Новости.В начале июня источник РИА Новости сообщил, что Явлинский с пересадкой через Дубай улетел в Лондон. Тогда же руководитель пресс-службы партии сообщил РИА Новости, что политик уехал в отпуск в Лондон и вернется через две недели. Сам Явлинский на слухи о своем отъезде процитировал в своем Telegram-канале песню Владимира Высоцкого: "Не волнуйтесь — я не уехал. И не надейтесь — не уеду!"
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григорий явлинский, политика, россия
17:21 16.06.2022
 
Явлинский вернулся в Москву из отпуска

Политик Григорий Явлинский вернулся в Москву из отпуска

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкГригорий Явлинский
Григорий Явлинский - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Григорий Явлинский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Политик, основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский вернулся в Москву из отпуска, сообщил руководитель пресс-службы партии Игорь Яковлев.
"Сегодня вернулся в Москву из отпуска", - сообщил Яковлев РИА Новости.
В начале июня источник РИА Новости сообщил, что Явлинский с пересадкой через Дубай улетел в Лондон. Тогда же руководитель пресс-службы партии сообщил РИА Новости, что политик уехал в отпуск в Лондон и вернется через две недели. Сам Явлинский на слухи о своем отъезде процитировал в своем Telegram-канале песню Владимира Высоцкого: "Не волнуйтесь — я не уехал. И не надейтесь — не уеду!"
Михаил Касьянов - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
2 июня, 20:50
Касьянов уехал из России, сообщили в политсовете "Парнас"
 
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