https://ria.ru/20220616/yavlinskiy-1795853042.html
Явлинский вернулся в Москву из отпуска
Явлинский вернулся в Москву из отпуска - РИА Новости, 16.06.2022
Явлинский вернулся в Москву из отпуска
Политик, основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский вернулся в Москву из отпуска, сообщил руководитель пресс-службы партии Игорь Яковлев. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T17:21
2022-06-16T17:21
2022-06-16T17:21
григорий явлинский
политика
россия
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Политик, основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский вернулся в Москву из отпуска, сообщил руководитель пресс-службы партии Игорь Яковлев."Сегодня вернулся в Москву из отпуска", - сообщил Яковлев РИА Новости.В начале июня источник РИА Новости сообщил, что Явлинский с пересадкой через Дубай улетел в Лондон. Тогда же руководитель пресс-службы партии сообщил РИА Новости, что политик уехал в отпуск в Лондон и вернется через две недели. Сам Явлинский на слухи о своем отъезде процитировал в своем Telegram-канале песню Владимира Высоцкого: "Не волнуйтесь — я не уехал. И не надейтесь — не уеду!"
https://ria.ru/20220602/kasyanov-1792745732.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
григорий явлинский, политика, россия
Явлинский вернулся в Москву из отпуска
Политик Григорий Явлинский вернулся в Москву из отпуска
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Политик, основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский вернулся в Москву из отпуска, сообщил руководитель пресс-службы партии Игорь Яковлев.
"Сегодня вернулся в Москву из отпуска", - сообщил Яковлев РИА Новости.
В начале июня источник РИА Новости сообщил, что Явлинский с пересадкой через Дубай улетел в Лондон. Тогда же руководитель пресс-службы партии сообщил РИА Новости, что политик уехал в отпуск в Лондон и вернется через две недели. Сам Явлинский на слухи о своем отъезде процитировал в своем Telegram-канале песню Владимира Высоцкого: "Не волнуйтесь — я не уехал. И не надейтесь — не уеду!"