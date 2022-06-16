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Воробьев: надо наладить взаимодействие Подмосковья со школами Донбасса - РИА Новости, 16.06.2022
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Новости Подмосковья
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Воробьев: надо наладить взаимодействие Подмосковья со школами Донбасса
Воробьев: надо наладить взаимодействие Подмосковья со школами Донбасса - РИА Новости, 16.06.2022
Воробьев: надо наладить взаимодействие Подмосковья со школами Донбасса
Помимо восстановления школ Подмосковью необходимо наладить взаимодействие с учителями и директорами школ в ДНР и ЛНР, рассказал журналистам губернатор... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T14:11
2022-06-16T14:11
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
херсон
мариуполь
донбасс
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Помимо восстановления школ Подмосковью необходимо наладить взаимодействие с учителями и директорами школ в ДНР и ЛНР, рассказал журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьёв."Большую работу мы ведём сейчас в сфере образования. Первого сентября пойдут в школу. Для этого нужно восстановить школу, а с другой стороны, наладить взаимодействие, партнёрство с директорами и учителями, которые приезжают к нам. Первое мы такое мероприятие провели на прошлой неделе. Более 100 учителей приехали из Херсона, Мариуполя, Донецкой и Луганской областей", - сказал Воробьёв по итогам подписания соглашения на Петербургском международном экономическом форуме.
https://ria.ru/20220609/soglashenie-1794372501.html
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, херсон, мариуполь, донбасс, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, эвакуация жителей днр и лнр в россию, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд), образование, образование - общество
14:11 16.06.2022
 

Воробьев: надо наладить взаимодействие Подмосковья со школами Донбасса

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Помимо восстановления школ Подмосковью необходимо наладить взаимодействие с учителями и директорами школ в ДНР и ЛНР, рассказал журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
"Большую работу мы ведём сейчас в сфере образования. Первого сентября пойдут в школу. Для этого нужно восстановить школу, а с другой стороны, наладить взаимодействие, партнёрство с директорами и учителями, которые приезжают к нам. Первое мы такое мероприятие провели на прошлой неделе. Более 100 учителей приехали из Херсона, Мариуполя, Донецкой и Луганской областей", - сказал Воробьёв по итогам подписания соглашения на Петербургском международном экономическом форуме.
Андрей Воробьев выступает на форуме НАША РОДИНА - РОССИЯ. Доброе слово - образование и воспитание в новой реальности - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 18:40Новости Подмосковья
Подписано соглашение о сотрудничестве между школами Подмосковья и Донбасса
 
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