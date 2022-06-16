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Воробьев: надо наладить взаимодействие Подмосковья со школами Донбасса
Воробьев: надо наладить взаимодействие Подмосковья со школами Донбасса - РИА Новости, 16.06.2022
Воробьев: надо наладить взаимодействие Подмосковья со школами Донбасса
Помимо восстановления школ Подмосковью необходимо наладить взаимодействие с учителями и директорами школ в ДНР и ЛНР, рассказал журналистам губернатор... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T14:11
2022-06-16T14:11
2022-06-16T14:11
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ситуация в днр и лнр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Помимо восстановления школ Подмосковью необходимо наладить взаимодействие с учителями и директорами школ в ДНР и ЛНР, рассказал журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьёв."Большую работу мы ведём сейчас в сфере образования. Первого сентября пойдут в школу. Для этого нужно восстановить школу, а с другой стороны, наладить взаимодействие, партнёрство с директорами и учителями, которые приезжают к нам. Первое мы такое мероприятие провели на прошлой неделе. Более 100 учителей приехали из Херсона, Мариуполя, Донецкой и Луганской областей", - сказал Воробьёв по итогам подписания соглашения на Петербургском международном экономическом форуме.
https://ria.ru/20220609/soglashenie-1794372501.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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