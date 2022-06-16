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Выставка BUYBRAND Expo 2022 состоится в конце сентября в "Экспоценентре" - РИА Новости, 16.06.2022
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Выставка BUYBRAND Expo 2022 состоится в конце сентября в "Экспоценентре"
Выставка BUYBRAND Expo 2022 состоится в конце сентября в "Экспоценентре" - РИА Новости, 16.06.2022
Выставка BUYBRAND Expo 2022 состоится в конце сентября в "Экспоценентре"
27-29 сентября 2022 года в ЦВК "Экспоцентр" состоится 20-я международная выставка франшиз BUYBRAND EXPO 2022 (Возрастное ограничение: 14+). Юбилейная выставка... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T16:24
2022-06-16T18:37
пресс-релизы
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МОСКВА, 16 июн - Пресс-служба ООО "И.Эм.Ти.Джи". 27-29 сентября 2022 года в ЦВК "Экспоцентр" состоится 20-я международная выставка франшиз BUYBRAND EXPO 2022 (Возрастное ограничение: 14+). Юбилейная выставка компании-организатора EMTG станет отправной точкой для многих предпринимателей, которые планируют запустить новый бизнес или масштабировать уже существующий, усилив позиции своей компании на российском рынке.Сегодняшняя экономическая ситуация отличается сменой акцентов. Многие иностранные компании уходят, освободившиеся ниши занимают амбициозные и решительные предприниматели, которые не боятся делать шаг навстречу новым вызовам. Выставка BUYBRAND EXPO 2022 как раз для тех, кто хочет заявить о себе и найти новых партнеров.По словам Екатерины Сойак, генерального директора компании EMTG и основателя BUYBRAND EXPO, именно сейчас, в сложившихся условиях, такие бизнес-мероприятия архиважны, так как люди пытаются найти выходы, найти что-то большее, чем существовало до этого, адаптироваться к ситуации.Возможность встретиться на одной площадке с сотнями франчайзеров, потенциальными франчайзи и экспертами – это шанс обменяться бесценным опытом и найти партнеров.Значение франчайзинга для развития предпринимательства и повышения деловой активности отмечают на всех уровнях. Во многих регионах уже стартовали программы по поддержке франчайзеров и франчайзи, выдаются гранты и льготные кредиты, оказываются консультации по работе с франшизами."Для нас был важен приток новых предпринимателей, чтобы они не закрылись в первый год. Поэтому для нас важен франчайзинг", - заявил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, комментируя решение запустить программу поддержки франчайзинга в столице.В выставке BUYBRAND EXPO 2022 примут участие порядка 200 франчайзинговых и B2B компаний, на мероприятие съедутся более 7000 предпринимателей. Деловая программа будет включать три параллельных потока: "Старт" для начинающих франчайзи, "Бизнес" для опытных предпринимателей и "Школа франчайзеров" для компаний, планирующих масштабирование бизнеса по системе франчайзинга.Весенний проект компании EMTG бизнес-маркет и форум для предпринимателей VerSous, который состоялся 22-24 марта 2022 г. и собрал 130 участников, 5087 посетителей и 97 спикеров, подтвердил, что бизнес жив и не готов сдаваться даже в такие непростые времена. Компании-экспоненты получили новых партнеров, а посетители – шанс открыть бизнес.Подробности о выставке на сайтеПартнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза
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96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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пресс-релизы
16:24 16.06.2022 (обновлено: 18:37 16.06.2022)

Выставка BUYBRAND Expo 2022 состоится в конце сентября в "Экспоценентре"

© Фото : пресс-служба ООО "И.Эм.Ти.Джи"Выставка BUYBRAND Expo 2022 состоится в конце сентября в "Экспоценентре"
Выставка BUYBRAND Expo 2022 состоится в конце сентября в Экспоценентре - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© Фото : пресс-служба ООО "И.Эм.Ти.Джи"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - Пресс-служба ООО "И.Эм.Ти.Джи". 27-29 сентября 2022 года в ЦВК "Экспоцентр" состоится 20-я международная выставка франшиз BUYBRAND EXPO 2022 (Возрастное ограничение: 14+). Юбилейная выставка компании-организатора EMTG станет отправной точкой для многих предпринимателей, которые планируют запустить новый бизнес или масштабировать уже существующий, усилив позиции своей компании на российском рынке.
Сегодняшняя экономическая ситуация отличается сменой акцентов. Многие иностранные компании уходят, освободившиеся ниши занимают амбициозные и решительные предприниматели, которые не боятся делать шаг навстречу новым вызовам. Выставка BUYBRAND EXPO 2022 как раз для тех, кто хочет заявить о себе и найти новых партнеров.
По словам Екатерины Сойак, генерального директора компании EMTG и основателя BUYBRAND EXPO, именно сейчас, в сложившихся условиях, такие бизнес-мероприятия архиважны, так как люди пытаются найти выходы, найти что-то большее, чем существовало до этого, адаптироваться к ситуации.
Возможность встретиться на одной площадке с сотнями франчайзеров, потенциальными франчайзи и экспертами – это шанс обменяться бесценным опытом и найти партнеров.
Значение франчайзинга для развития предпринимательства и повышения деловой активности отмечают на всех уровнях. Во многих регионах уже стартовали программы по поддержке франчайзеров и франчайзи, выдаются гранты и льготные кредиты, оказываются консультации по работе с франшизами.
"Для нас был важен приток новых предпринимателей, чтобы они не закрылись в первый год. Поэтому для нас важен франчайзинг", - заявил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, комментируя решение запустить программу поддержки франчайзинга в столице.
В выставке BUYBRAND EXPO 2022 примут участие порядка 200 франчайзинговых и B2B компаний, на мероприятие съедутся более 7000 предпринимателей. Деловая программа будет включать три параллельных потока: "Старт" для начинающих франчайзи, "Бизнес" для опытных предпринимателей и "Школа франчайзеров" для компаний, планирующих масштабирование бизнеса по системе франчайзинга.
Весенний проект компании EMTG бизнес-маркет и форум для предпринимателей VerSous, который состоялся 22-24 марта 2022 г. и собрал 130 участников, 5087 посетителей и 97 спикеров, подтвердил, что бизнес жив и не готов сдаваться даже в такие непростые времена. Компании-экспоненты получили новых партнеров, а посетители – шанс открыть бизнес.
Подробности о выставке на сайте
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза
 
Пресс-релизы
 
 
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