https://ria.ru/20220616/vtb-1795744833.html

ВТБ – один из лидеров рейтинга лояльности заказчиков к субъектам МСП

ВТБ – один из лидеров рейтинга лояльности заказчиков к субъектам МСП - РИА Новости, 16.06.2022

ВТБ – один из лидеров рейтинга лояльности заказчиков к субъектам МСП

По итогам рейтинга лояльности заказчиков к субъектам МСП, объявленным Корпорацией МСП на полях Петербургского международного экономического форума, ВТБ получил... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T13:28

2022-06-16T13:28

2022-06-16T13:29

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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. По итогам рейтинга лояльности заказчиков к субъектам МСП, объявленным Корпорацией МСП на полях Петербургского международного экономического форума, ВТБ получил награду за весомый вклад в развитие среднего и малого бизнеса, сообщает пресс-служба банка.Общий объем закупок ВТБ у субъектов МСП за 2021 год составил 70,5 миллиарда рублей.Пресс-служба напоминает, что корпорация МСП проводит рейтинг с целью выявления лидеров среди крупнейших заказчиков, оказывающих поддержку субъектам МСП, в том числе в части расширения рынков сбыта товаров и услуг, производимых субъектами МСП, и публичного освещения вклада каждого заказчика в развитие малого и среднего предпринимательства.Рейтинг рассчитан на основе 10 показателей, среди которых общий объем закупок у субъектов МСП, количество договоров, заключенных с субъектами МСП, количество безвозмездных обучающих семинаров для субъектов МСП по Федеральному закону № 223-ФЗ с участием заказчика, доля закупок у субъектов в общем объеме закупок заказчика, уровень конкуренции в закупках среди субъектов МСП, наличие у заказчика успешных практик внедрения инновационных решений и другие.

https://realty.ria.ru/20220616/vtb-1795642297.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, втб, экономика, пмэф