Рейтинг@Mail.ru
ВТБ – один из лидеров рейтинга лояльности заказчиков к субъектам МСП - РИА Новости, 16.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220616/vtb-1795744833.html
ВТБ – один из лидеров рейтинга лояльности заказчиков к субъектам МСП
ВТБ – один из лидеров рейтинга лояльности заказчиков к субъектам МСП - РИА Новости, 16.06.2022
ВТБ – один из лидеров рейтинга лояльности заказчиков к субъектам МСП
По итогам рейтинга лояльности заказчиков к субъектам МСП, объявленным Корпорацией МСП на полях Петербургского международного экономического форума, ВТБ получил... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T13:28
2022-06-16T13:29
новости компаний - экономика
втб
экономика
пмэф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920102_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4159b1a5e04cab3812ff18c9e612adc1.jpg
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. По итогам рейтинга лояльности заказчиков к субъектам МСП, объявленным Корпорацией МСП на полях Петербургского международного экономического форума, ВТБ получил награду за весомый вклад в развитие среднего и малого бизнеса, сообщает пресс-служба банка.Общий объем закупок ВТБ у субъектов МСП за 2021 год составил 70,5 миллиарда рублей.Пресс-служба напоминает, что корпорация МСП проводит рейтинг с целью выявления лидеров среди крупнейших заказчиков, оказывающих поддержку субъектам МСП, в том числе в части расширения рынков сбыта товаров и услуг, производимых субъектами МСП, и публичного освещения вклада каждого заказчика в развитие малого и среднего предпринимательства.Рейтинг рассчитан на основе 10 показателей, среди которых общий объем закупок у субъектов МСП, количество договоров, заключенных с субъектами МСП, количество безвозмездных обучающих семинаров для субъектов МСП по Федеральному закону № 223-ФЗ с участием заказчика, доля закупок у субъектов в общем объеме закупок заказчика, уровень конкуренции в закупках среди субъектов МСП, наличие у заказчика успешных практик внедрения инновационных решений и другие.
https://realty.ria.ru/20220616/vtb-1795642297.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920102_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a3f547ee43de9296d908dd0bc866a4e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости компаний - экономика, втб, экономика, пмэф
13:28 16.06.2022 (обновлено: 13:29 16.06.2022)
 

ВТБ – один из лидеров рейтинга лояльности заказчиков к субъектам МСП

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. По итогам рейтинга лояльности заказчиков к субъектам МСП, объявленным Корпорацией МСП на полях Петербургского международного экономического форума, ВТБ получил награду за весомый вклад в развитие среднего и малого бизнеса, сообщает пресс-служба банка.
Общий объем закупок ВТБ у субъектов МСП за 2021 год составил 70,5 миллиарда рублей.
Стенд банка ВТБ на Российском инвестиционном форуме в Сочи - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 09:05Петербургский международный экономический форум — 2022
ВТБ запустит на II полугодие программу ипотеки под 3% для многодетных семей
Пресс-служба напоминает, что корпорация МСП проводит рейтинг с целью выявления лидеров среди крупнейших заказчиков, оказывающих поддержку субъектам МСП, в том числе в части расширения рынков сбыта товаров и услуг, производимых субъектами МСП, и публичного освещения вклада каждого заказчика в развитие малого и среднего предпринимательства.
Рейтинг рассчитан на основе 10 показателей, среди которых общий объем закупок у субъектов МСП, количество договоров, заключенных с субъектами МСП, количество безвозмездных обучающих семинаров для субъектов МСП по Федеральному закону № 223-ФЗ с участием заказчика, доля закупок у субъектов в общем объеме закупок заказчика, уровень конкуренции в закупках среди субъектов МСП, наличие у заказчика успешных практик внедрения инновационных решений и другие.
"ВТБ уделяет большое внимание расширению доступа субъектов МСП к закупкам банка, развивая взаимовыгодное партнерство как за счет увеличения объема закупок, так и успешной реализации совместных проектов", - сказал член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
 
Новости компаний - ЭкономикаВТБЭкономикаПМЭФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала