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ВТБ – один из лидеров рейтинга лояльности заказчиков к субъектам МСП
ВТБ – один из лидеров рейтинга лояльности заказчиков к субъектам МСП - РИА Новости, 16.06.2022
ВТБ – один из лидеров рейтинга лояльности заказчиков к субъектам МСП
По итогам рейтинга лояльности заказчиков к субъектам МСП, объявленным Корпорацией МСП на полях Петербургского международного экономического форума, ВТБ получил... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T13:28
2022-06-16T13:28
2022-06-16T13:29
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. По итогам рейтинга лояльности заказчиков к субъектам МСП, объявленным Корпорацией МСП на полях Петербургского международного экономического форума, ВТБ получил награду за весомый вклад в развитие среднего и малого бизнеса, сообщает пресс-служба банка.Общий объем закупок ВТБ у субъектов МСП за 2021 год составил 70,5 миллиарда рублей.Пресс-служба напоминает, что корпорация МСП проводит рейтинг с целью выявления лидеров среди крупнейших заказчиков, оказывающих поддержку субъектам МСП, в том числе в части расширения рынков сбыта товаров и услуг, производимых субъектами МСП, и публичного освещения вклада каждого заказчика в развитие малого и среднего предпринимательства.Рейтинг рассчитан на основе 10 показателей, среди которых общий объем закупок у субъектов МСП, количество договоров, заключенных с субъектами МСП, количество безвозмездных обучающих семинаров для субъектов МСП по Федеральному закону № 223-ФЗ с участием заказчика, доля закупок у субъектов в общем объеме закупок заказчика, уровень конкуренции в закупках среди субъектов МСП, наличие у заказчика успешных практик внедрения инновационных решений и другие.
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новости компаний - экономика, втб, экономика, пмэф
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. По итогам рейтинга лояльности заказчиков к субъектам МСП, объявленным Корпорацией МСП на полях Петербургского международного экономического форума, ВТБ получил награду за весомый вклад в развитие среднего и малого бизнеса, сообщает пресс-служба банка.
Общий объем закупок ВТБ у субъектов МСП за 2021 год составил 70,5 миллиарда рублей.
Пресс-служба напоминает, что корпорация МСП проводит рейтинг с целью выявления лидеров среди крупнейших заказчиков, оказывающих поддержку субъектам МСП, в том числе в части расширения рынков сбыта товаров и услуг, производимых субъектами МСП, и публичного освещения вклада каждого заказчика в развитие малого и среднего предпринимательства.
Рейтинг рассчитан на основе 10 показателей, среди которых общий объем закупок у субъектов МСП, количество договоров, заключенных с субъектами МСП, количество безвозмездных обучающих семинаров для субъектов МСП по Федеральному закону № 223-ФЗ с участием заказчика, доля закупок у субъектов в общем объеме закупок заказчика, уровень конкуренции в закупках среди субъектов МСП, наличие у заказчика успешных практик внедрения инновационных решений и другие.
"ВТБ уделяет большое внимание расширению доступа субъектов МСП к закупкам банка, развивая взаимовыгодное партнерство как за счет увеличения объема закупок, так и успешной реализации совместных проектов", - сказал член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.