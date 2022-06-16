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России и США придется обсуждать контроль за вооружениями, заявил Песков - РИА Новости, 16.06.2022
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России и США придется обсуждать контроль за вооружениями, заявил Песков
России и США придется обсуждать контроль за вооружениями, заявил Песков - РИА Новости, 16.06.2022
России и США придется обсуждать контроль за вооружениями, заявил Песков
России и США придется обсуждать вопросы контроля за вооружениями, разоружения и нераспространения, но не сейчас, заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T08:53
2022-06-16T08:53
дмитрий песков
россия
сша
политика
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. России и США придется обсуждать вопросы контроля за вооружениями, разоружения и нераспространения, но не сейчас, заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В июне прошлого года в Женеве прошла встреча президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена."Есть понимание того, что существуют области, которые так или иначе все равно придется обсуждать. Это и области контроля за вооружениями, и разоруженческие области, тема нераспространения. Это то, что так или иначе придется обсуждать нашим двум странам, но, очевидно, не сейчас", - сказал он.
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дмитрий песков, россия, сша, политика
08:53 16.06.2022
 
России и США придется обсуждать контроль за вооружениями, заявил Песков

Песков: России и США придется обсуждать контроль за вооружениями, но не сейчас

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкУчастник двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Участник двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Участник двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. России и США придется обсуждать вопросы контроля за вооружениями, разоружения и нераспространения, но не сейчас, заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В июне прошлого года в Женеве прошла встреча президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена.
"Есть понимание того, что существуют области, которые так или иначе все равно придется обсуждать. Это и области контроля за вооружениями, и разоруженческие области, тема нераспространения. Это то, что так или иначе придется обсуждать нашим двум странам, но, очевидно, не сейчас", - сказал он.
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