https://ria.ru/20220616/vooruzheniya-1795639829.html
России и США придется обсуждать контроль за вооружениями, заявил Песков
России и США придется обсуждать контроль за вооружениями, заявил Песков - РИА Новости, 16.06.2022
России и США придется обсуждать контроль за вооружениями, заявил Песков
России и США придется обсуждать вопросы контроля за вооружениями, разоружения и нераспространения, но не сейчас, заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T08:53
2022-06-16T08:53
2022-06-16T08:53
дмитрий песков
россия
сша
политика
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. России и США придется обсуждать вопросы контроля за вооружениями, разоружения и нераспространения, но не сейчас, заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В июне прошлого года в Женеве прошла встреча президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена."Есть понимание того, что существуют области, которые так или иначе все равно придется обсуждать. Это и области контроля за вооружениями, и разоруженческие области, тема нераспространения. Это то, что так или иначе придется обсуждать нашим двум странам, но, очевидно, не сейчас", - сказал он.
https://ria.ru/20220616/kitay-1795602753.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, россия, сша, политика
России и США придется обсуждать контроль за вооружениями, заявил Песков
Песков: России и США придется обсуждать контроль за вооружениями, но не сейчас
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. России и США придется обсуждать вопросы контроля за вооружениями, разоружения и нераспространения, но не сейчас, заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В июне прошлого года в Женеве
прошла встреча президентов двух стран Владимира Путина
и Джо Байдена
.
"Есть понимание того, что существуют области, которые так или иначе все равно придется обсуждать. Это и области контроля за вооружениями, и разоруженческие области, тема нераспространения. Это то, что так или иначе придется обсуждать нашим двум странам, но, очевидно, не сейчас", - сказал он.