19:33 16.06.2022 (обновлено: 19:43 16.06.2022)
Премьер Италии заявил, что Зеленский на встрече не просил новых вооружений
Премьер Италии Драги: президент Украины Зеленский на встрече не просил новых вооружений
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Киеве
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Киеве
РИМ, 16 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский не просил у побывавших в четверг на Украине лидеров Франции, Германии и Италии поставок новых вооружений, заявил итальянский премьер Марио Драги.
"Запросов на новое оружие от Зеленского не поступало, он описал ситуацию как есть, ситуацию, которая становится критической, потому что у старого, еще советского оружия заканчиваются боеприпасы, а для нового вооружения необходимо обучение. Со стороны Зеленского сегодня просьб не было ", - заявил она на пресс-конференции для итальянских журналистов.