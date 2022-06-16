https://ria.ru/20220616/vooruzhenie-1795909098.html

Премьер Италии заявил, что Зеленский на встрече не просил новых вооружений

Премьер Италии заявил, что Зеленский на встрече не просил новых вооружений - РИА Новости, 16.06.2022

Премьер Италии заявил, что Зеленский на встрече не просил новых вооружений

Владимир Зеленский не просил у побывавших в четверг на Украине лидеров Франции, Германии и Италии поставок новых вооружений, заявил итальянский премьер Марио... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T19:33

2022-06-16T19:33

2022-06-16T19:43

марио драги

в мире

украина

италия

оружие

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РИМ, 16 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский не просил у побывавших в четверг на Украине лидеров Франции, Германии и Италии поставок новых вооружений, заявил итальянский премьер Марио Драги."Запросов на новое оружие от Зеленского не поступало, он описал ситуацию как есть, ситуацию, которая становится критической, потому что у старого, еще советского оружия заканчиваются боеприпасы, а для нового вооружения необходимо обучение. Со стороны Зеленского сегодня просьб не было ", - заявил она на пресс-конференции для итальянских журналистов.

https://ria.ru/20220616/ukraina-1795759028.html

украина

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

марио драги, в мире, украина, италия, оружие