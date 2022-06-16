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Премьер Италии заявил, что Зеленский на встрече не просил новых вооружений - РИА Новости, 16.06.2022
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Премьер Италии заявил, что Зеленский на встрече не просил новых вооружений
Премьер Италии заявил, что Зеленский на встрече не просил новых вооружений - РИА Новости, 16.06.2022
Премьер Италии заявил, что Зеленский на встрече не просил новых вооружений
Владимир Зеленский не просил у побывавших в четверг на Украине лидеров Франции, Германии и Италии поставок новых вооружений, заявил итальянский премьер Марио... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T19:33
2022-06-16T19:43
марио драги
в мире
украина
италия
оружие
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РИМ, 16 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский не просил у побывавших в четверг на Украине лидеров Франции, Германии и Италии поставок новых вооружений, заявил итальянский премьер Марио Драги."Запросов на новое оружие от Зеленского не поступало, он описал ситуацию как есть, ситуацию, которая становится критической, потому что у старого, еще советского оружия заканчиваются боеприпасы, а для нового вооружения необходимо обучение. Со стороны Зеленского сегодня просьб не было ", - заявил она на пресс-конференции для итальянских журналистов.
https://ria.ru/20220616/ukraina-1795759028.html
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марио драги, в мире, украина, италия, оружие
19:33 16.06.2022 (обновлено: 19:43 16.06.2022)
 
Премьер Италии заявил, что Зеленский на встрече не просил новых вооружений

Премьер Италии Драги: президент Украины Зеленский на встрече не просил новых вооружений

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Киеве
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РИМ, 16 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский не просил у побывавших в четверг на Украине лидеров Франции, Германии и Италии поставок новых вооружений, заявил итальянский премьер Марио Драги.
"Запросов на новое оружие от Зеленского не поступало, он описал ситуацию как есть, ситуацию, которая становится критической, потому что у старого, еще советского оружия заканчиваются боеприпасы, а для нового вооружения необходимо обучение. Со стороны Зеленского сегодня просьб не было ", - заявил она на пресс-конференции для итальянских журналистов.
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Марио ДрагиВ миреУкраинаИталияОружие
 
 
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