Песков заявил, что США, вооружая Украину, продлевают ее беды
Пресс-секретарь президента Песков заявил, что США, вооружая Украину, продлевают ее беды
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteАмериканское оружие
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Американское оружие. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. США, вооружая Украину, продлевают ее беды, затягивают плохой период для нее, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.
"США продлевают беды Украины. США затягивают вот этот вот плохой период для Украины, для народа Украины", - сказал он.
Сегодня исполнился год со дня саммита РФ и США в Женеве. Встреча президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена прошла в Женеве 16 июня прошлого года.
США с начала военной операции России на Украине выделили Киеву военную помощь на общую сумму в 5,6 миллиарда долларов, заявил в среду координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби.
Байден объявил, что его страна выделяет Киеву дополнительный пакет военной помощи на общую сумму порядка 1 миллиарда долларов.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Байден подписал в мае закон о ленд-лизе для Украины. Одобренный обеими палатами конгресса документ призван упростить оказание военной помощи стране. В частности, он временно снимает ряд "требований, связанных с полномочиями президента по ленд-лизу оборонного оборудования, если оно предназначено для правительства Украины или других стран Восточной Европы, подвергнувшихся российскому вторжению", говорится в описании документа на сайте конгресса США.