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Военнопленный рассказал об украинских командирах - РИА Новости, 16.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Военнопленный рассказал об украинских командирах
Военнопленный рассказал об украинских командирах - РИА Новости, 16.06.2022
Военнопленный рассказал об украинских командирах
Украинское военное командование не интересует уровень подготовки бросаемых ими в бой солдат, из-за чего большинство идет "на убой", заявил военнопленный... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T13:25
2022-06-16T13:25
специальная военная операция на украине
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Украинское военное командование не интересует уровень подготовки бросаемых ими в бой солдат, из-за чего большинство идет "на убой", заявил военнопленный Константин Данильченко, видео разговора с которым распространила в четверг пресс-служба Минобороны РФ.Отвечая на вопрос, почему он сдался в плен, украинский военный сказал, что ему "жить захотелось"."И все еще когда вывозили нас с "Лелеки", за день-за два были такие слухи, что 90 батальон – батальон, который пускают в расход людей, не считаются вообще ни с чем, там с людьми – служили они, не служили, умеют-не умеют… Закидывают, надеются на какие-то единицы, и что эти единицы будут сдерживать людей, которые вообще ничего не умеют, – все мужики между собой взрослые так разговоры вели", - рассказал Данильченко.
https://ria.ru/20220610/spetsoperatsiya-1794691750.html
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в мире, ситуация в днр и лнр
13:25 16.06.2022
 
Военнопленный рассказал об украинских командирах

Военнопленный Данильченко: украинских командиров не интересует уровень подготовки солдат

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТанк украинской армии на Донбассе
Танк украинской армии на Донбассе - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Танк украинской армии на Донбассе. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Украинское военное командование не интересует уровень подготовки бросаемых ими в бой солдат, из-за чего большинство идет "на убой", заявил военнопленный Константин Данильченко, видео разговора с которым распространила в четверг пресс-служба Минобороны РФ.
"Нас считают за мясо – все понимают, почему с нами так холодно руководство наше, ничего не объясняют, закидывают… Из 15 человек, которые приехали, плюс лейтенант там больше десяти ничего не соображают. Там были пара человек, которые ранее служили, и "афганец", один дед 55-летний полуконтуженный", - сказал он
Отвечая на вопрос, почему он сдался в плен, украинский военный сказал, что ему "жить захотелось".
"И все еще когда вывозили нас с "Лелеки", за день-за два были такие слухи, что 90 батальон – батальон, который пускают в расход людей, не считаются вообще ни с чем, там с людьми – служили они, не служили, умеют-не умеют… Закидывают, надеются на какие-то единицы, и что эти единицы будут сдерживать людей, которые вообще ничего не умеют, – все мужики между собой взрослые так разговоры вели", - рассказал Данильченко.
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