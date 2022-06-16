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Лавров ответил на вопрос о текущем восприятии Великобритании в России - РИА Новости, 16.06.2022
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Лавров ответил на вопрос о текущем восприятии Великобритании в России
Лавров ответил на вопрос о текущем восприятии Великобритании в России - РИА Новости, 16.06.2022
Лавров ответил на вопрос о текущем восприятии Великобритании в России
Власти Великобритании пытаются вновь принести интересы своего народа в жертву амбициям политиков, которые думают только о следующих выборах, заявил в четверг... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T20:16
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великобритания
би-би-си
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Власти Великобритании пытаются вновь принести интересы своего народа в жертву амбициям политиков, которые думают только о следующих выборах, заявил в четверг глава МИД России Сергей Лавров."Это страна, которая пытается в очередной раз принести интересы своего народа в жертву амбициям политиков, думающих только о следующих выборах и больше ни о чем", - заявил министр в интервью Би-би-си, отвечая на вопрос, как в Москве воспринимают сейчас Великобританию.
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великобритания, би-би-си, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
20:16 16.06.2022 (обновлено: 20:18 16.06.2022)
 
Лавров ответил на вопрос о текущем восприятии Великобритании в России

Глава МИД Лавров: британские власти приносят интересы народа в жертву амбициям политиков

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Власти Великобритании пытаются вновь принести интересы своего народа в жертву амбициям политиков, которые думают только о следующих выборах, заявил в четверг глава МИД России Сергей Лавров.
"Это страна, которая пытается в очередной раз принести интересы своего народа в жертву амбициям политиков, думающих только о следующих выборах и больше ни о чем", - заявил министр в интервью Би-би-си, отвечая на вопрос, как в Москве воспринимают сейчас Великобританию.
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ВеликобританияБи-би-сиСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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