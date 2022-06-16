https://ria.ru/20220616/velikobritaniya-1795922598.html

Лавров ответил на вопрос о текущем восприятии Великобритании в России

Лавров ответил на вопрос о текущем восприятии Великобритании в России - РИА Новости, 16.06.2022

Лавров ответил на вопрос о текущем восприятии Великобритании в России

Власти Великобритании пытаются вновь принести интересы своего народа в жертву амбициям политиков, которые думают только о следующих выборах, заявил в четверг... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T20:16

2022-06-16T20:16

2022-06-16T20:18

великобритания

би-би-си

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Власти Великобритании пытаются вновь принести интересы своего народа в жертву амбициям политиков, которые думают только о следующих выборах, заявил в четверг глава МИД России Сергей Лавров."Это страна, которая пытается в очередной раз принести интересы своего народа в жертву амбициям политиков, думающих только о следующих выборах и больше ни о чем", - заявил министр в интервью Би-би-си, отвечая на вопрос, как в Москве воспринимают сейчас Великобританию.

https://ria.ru/20220616/evrosoyuz-1795853482.html

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великобритания, би-би-си, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)