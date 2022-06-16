https://ria.ru/20220616/velikobritaniya-1795922598.html
Лавров ответил на вопрос о текущем восприятии Великобритании в России
Лавров ответил на вопрос о текущем восприятии Великобритании в России - РИА Новости, 16.06.2022
Лавров ответил на вопрос о текущем восприятии Великобритании в России
Власти Великобритании пытаются вновь принести интересы своего народа в жертву амбициям политиков, которые думают только о следующих выборах, заявил в четверг... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T20:16
2022-06-16T20:16
2022-06-16T20:18
великобритания
би-би-си
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776753163_0:0:2716:1527_1920x0_80_0_0_acc9aeed88f291ee00e7353bbe5b884e.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Власти Великобритании пытаются вновь принести интересы своего народа в жертву амбициям политиков, которые думают только о следующих выборах, заявил в четверг глава МИД России Сергей Лавров."Это страна, которая пытается в очередной раз принести интересы своего народа в жертву амбициям политиков, думающих только о следующих выборах и больше ни о чем", - заявил министр в интервью Би-би-си, отвечая на вопрос, как в Москве воспринимают сейчас Великобританию.
https://ria.ru/20220616/evrosoyuz-1795853482.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776753163_0:0:2640:1980_1920x0_80_0_0_295d8495d6069afe4803b53c58dca87a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, би-би-си, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
20:16 16.06.2022 (обновлено: 20:18 16.06.2022)
Лавров ответил на вопрос о текущем восприятии Великобритании в России
Глава МИД Лавров: британские власти приносят интересы народа в жертву амбициям политиков