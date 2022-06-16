https://ria.ru/20220616/velikobritaniya-1795722197.html

Исследование: более 40 процентов британских работников влезли в долги

Исследование: более 40 процентов британских работников влезли в долги - РИА Новости, 16.06.2022

Исследование: более 40 процентов британских работников влезли в долги

Около половины работников в Великобритании были вынуждены взять деньги в долг, чтобы свести концы с концами на фоне рекордной инфляции, говорится в отчёте... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T12:42

2022-06-16T12:42

2022-06-16T14:56

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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Около половины работников в Великобритании были вынуждены взять деньги в долг, чтобы свести концы с концами на фоне рекордной инфляции, говорится в отчёте британского профсоюза GMB Union.По данным нового исследования, в котором приняли участие более 2300 работников из всех отраслей экономики, за последние несколько месяцев 41% опрашиваемых пришлось взять кредит в банке или одолжить денег у семьи и друзей, чтобы свести концы с концами.Только 30% респондентов заявили, что могут позволить себе все необходимое, в то время как остальным пришлось значительно сократить количество средств, которые они тратят на еду и другие базовые товары, из-за роста цен на энергию. Только 5% заявили, что финансовая поддержка государства помогла им справиться с оплатой счетов за электроэнергию за апрель, отмечается в отчёте.Некоторые участники исследования заявили, что не могут позволить себе отапливать жильё и прокормить семью, другие отметили, что им приходится есть через день, говорится в отчёте.Инфляция в Великобритании в последние месяцы бьет рекорды. В начале мая Банк Англии повысил прогноз инфляции на 2022 год и ожидает ее ускорения до 10,25% в четвертом квартале, что может быть историческим рекордом. Регулятор отметил, что с момента последней публикации доклада в феврале инфляционное давление резко усилилось из-за ситуации на Украине. Это, по информации банка, привело к "значительному ухудшению перспектив роста в мире и Великобритании".По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция в стране по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года – 9% против 7% месяцем ранее. За апрель потребительские цены выросли на 2,5% после роста на 1,1% в марте. В марте 1982 года в Великобритании была зафиксирована инфляция в 9,1%.

https://ria.ru/20220615/studenty-1795497687.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, великобритания, англия, украина