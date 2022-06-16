13:16 16.06.2022 (обновлено: 13:29 16.06.2022)
Песков ответил на вопрос о востребованности доллара и евро в России
Песков: востребованность доллара и евро будет зависеть от компенсации доли импорта
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗнаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Востребованность доллара и евро в России будет зависеть от того, насколько будет компенсироваться импорт, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Понятно, что (валюты) могут быть востребованы, могут быть невостребованы. Все будет зависеть от того, насколько будет компенсироваться импорт. Мы знаем, что сейчас вылетела изрядная доля импорта, которая обязательно будет компенсироваться за счет иных направлений, иных источников", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов о том, насколько в России доллар и евро сохранят популярность, и добавил, что валюта будет востребована "по мере того, как этот процесс будет набирать оборот".
Также он отметил, что пока точные прогнозы давать сложно, поскольку в альтернативных торговых направлениях наблюдается переход на национальные валюты.
"Но с другой стороны мы знаем, что на альтернативных торговых направлениях все больше используется переход на национальные валюты, поэтому сейчас пока такие точные прогнозы давать сложно", - сказал Песков.