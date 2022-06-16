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Песков ответил на вопрос о востребованности доллара и евро в России

Песков ответил на вопрос о востребованности доллара и евро в России - РИА Новости, 16.06.2022

Песков ответил на вопрос о востребованности доллара и евро в России

Востребованность доллара и евро в России будет зависеть от того, насколько будет компенсироваться импорт, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T13:16

2022-06-16T13:16

2022-06-16T13:29

россия

дмитрий песков

экономика

валюта

доллар

евро

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Востребованность доллара и евро в России будет зависеть от того, насколько будет компенсироваться импорт, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Понятно, что (валюты) могут быть востребованы, могут быть невостребованы. Все будет зависеть от того, насколько будет компенсироваться импорт. Мы знаем, что сейчас вылетела изрядная доля импорта, которая обязательно будет компенсироваться за счет иных направлений, иных источников", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов о том, насколько в России доллар и евро сохранят популярность, и добавил, что валюта будет востребована "по мере того, как этот процесс будет набирать оборот".Также он отметил, что пока точные прогнозы давать сложно, поскольку в альтернативных торговых направлениях наблюдается переход на национальные валюты."Но с другой стороны мы знаем, что на альтернативных торговых направлениях все больше используется переход на национальные валюты, поэтому сейчас пока такие точные прогнозы давать сложно", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220616/ekonomika-1795699203.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, дмитрий песков, экономика, валюта, доллар, евро