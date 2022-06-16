https://ria.ru/20220616/upravlentsy-1795882897.html
Программа "Муравьев-Амурский 2030" поднимет уровень управленцев в регионах
Программа "Муравьев-Амурский 2030" поднимет уровень управленцев в регионах - РИА Новости, 16.06.2022
Программа "Муравьев-Амурский 2030" поднимет уровень управленцев в регионах
Первые 55 человек приступили к обучению по программе подготовки кадров "Муравьев-Амурский 2030", цель которой – поднять уровень управления в регионах Дальнего... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T18:10
2022-06-16T18:10
2022-06-16T20:00
петербургский международный экономический форум — 2022
муравьев-амурский 2030
дальний восток
общество
арктика
алексей чекунков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768375886_0:296:3072:2024_1920x0_80_0_0_e1fad4c93c3243cc4ad92bc952dc2ce7.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Первые 55 человек приступили к обучению по программе подготовки кадров "Муравьев-Амурский 2030", цель которой – поднять уровень управления в регионах Дальнего Востока и Арктики, сообщил журналистам в рамках ПМЭФ-2022 министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.По его мнению, "эта программа - наиболее глубокая из тех, что существуют сегодня для подготовки госслужащих".Он добавил, что выпускники "Муравьев-Амурский 2030" будут знать особенности работы именно на Дальнем Востоке и в Арктике, в условиях Крайнего Севера и вечной мерзлоты."У молодых людей – особая миссия, и мы идем рядом с ними. И пускай пока это 55 человек, через четыре года мы получим уже целый пласт людей, которые существенно поднимут качество, уровень управления на столь важных направлениях", - подчеркнул министр.
https://ria.ru/20220608/temy-1793988043.html
дальний восток
арктика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768375886_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eaf5e22f900042bd51352f13d73dda9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
муравьев-амурский 2030, дальний восток, общество, арктика, алексей чекунков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Первые 55 человек приступили к обучению по программе подготовки кадров "Муравьев-Амурский 2030", цель которой – поднять уровень управления в регионах Дальнего Востока и Арктики, сообщил журналистам в рамках ПМЭФ-2022 министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
"Мы завершили первый набор. Из нескольких тысяч отобрали 55 лучших – они заключили контракты. Год эти люди будут обучаться по специальной образовательной программе. Причем обучение происходит в тесном партнерстве с реальными управленцами, с губернаторами, мэрами ряда городов. Два года они будут работать на госслужбе, куда придут уже после года обучения", - пояснил Чекунков.
По его мнению, "эта программа - наиболее глубокая из тех, что существуют сегодня для подготовки госслужащих".
"Для примера скажу вам, что два дня назад ребята покорили Авачинский вулкан. Из 55 все дошли до отметки 2000 метров, а выше поднялись 20 человек. Но это как раз те люди, которые в прямом и переносном смысле готовы покорять вулканы, идти в тайгу и тундру, готовы работать с дифференциалом температур от минус 50 до плюс 40", - рассказал Чекунков.
Он добавил, что выпускники "Муравьев-Амурский 2030" будут знать особенности работы именно на Дальнем Востоке
и в Арктике
, в условиях Крайнего Севера и вечной мерзлоты.
"У молодых людей – особая миссия, и мы идем рядом с ними. И пускай пока это 55 человек, через четыре года мы получим уже целый пласт людей, которые существенно поднимут качество, уровень управления на столь важных направлениях", - подчеркнул министр.