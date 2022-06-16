https://ria.ru/20220616/upravlentsy-1795882897.html

Программа "Муравьев-Амурский 2030" поднимет уровень управленцев в регионах

Программа "Муравьев-Амурский 2030" поднимет уровень управленцев в регионах - РИА Новости, 16.06.2022

Программа "Муравьев-Амурский 2030" поднимет уровень управленцев в регионах

Первые 55 человек приступили к обучению по программе подготовки кадров "Муравьев-Амурский 2030", цель которой – поднять уровень управления в регионах Дальнего... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T18:10

2022-06-16T18:10

2022-06-16T20:00

петербургский международный экономический форум — 2022

муравьев-амурский 2030

дальний восток

общество

арктика

алексей чекунков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Первые 55 человек приступили к обучению по программе подготовки кадров "Муравьев-Амурский 2030", цель которой – поднять уровень управления в регионах Дальнего Востока и Арктики, сообщил журналистам в рамках ПМЭФ-2022 министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.По его мнению, "эта программа - наиболее глубокая из тех, что существуют сегодня для подготовки госслужащих".Он добавил, что выпускники "Муравьев-Амурский 2030" будут знать особенности работы именно на Дальнем Востоке и в Арктике, в условиях Крайнего Севера и вечной мерзлоты."У молодых людей – особая миссия, и мы идем рядом с ними. И пускай пока это 55 человек, через четыре года мы получим уже целый пласт людей, которые существенно поднимут качество, уровень управления на столь важных направлениях", - подчеркнул министр.

https://ria.ru/20220608/temy-1793988043.html

дальний восток

арктика

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Алёна Пава

муравьев-амурский 2030, дальний восток, общество, арктика, алексей чекунков