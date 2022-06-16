Рейтинг@Mail.ru
Программа "Муравьев-Амурский 2030" поднимет уровень управленцев в регионах - РИА Новости, 16.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220616/upravlentsy-1795882897.html
Программа "Муравьев-Амурский 2030" поднимет уровень управленцев в регионах
Программа "Муравьев-Амурский 2030" поднимет уровень управленцев в регионах - РИА Новости, 16.06.2022
Программа "Муравьев-Амурский 2030" поднимет уровень управленцев в регионах
Первые 55 человек приступили к обучению по программе подготовки кадров "Муравьев-Амурский 2030", цель которой – поднять уровень управления в регионах Дальнего... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T18:10
2022-06-16T20:00
петербургский международный экономический форум — 2022
муравьев-амурский 2030
дальний восток
общество
арктика
алексей чекунков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768375886_0:296:3072:2024_1920x0_80_0_0_e1fad4c93c3243cc4ad92bc952dc2ce7.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Первые 55 человек приступили к обучению по программе подготовки кадров "Муравьев-Амурский 2030", цель которой – поднять уровень управления в регионах Дальнего Востока и Арктики, сообщил журналистам в рамках ПМЭФ-2022 министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.По его мнению, "эта программа - наиболее глубокая из тех, что существуют сегодня для подготовки госслужащих".Он добавил, что выпускники "Муравьев-Амурский 2030" будут знать особенности работы именно на Дальнем Востоке и в Арктике, в условиях Крайнего Севера и вечной мерзлоты."У молодых людей – особая миссия, и мы идем рядом с ними. И пускай пока это 55 человек, через четыре года мы получим уже целый пласт людей, которые существенно поднимут качество, уровень управления на столь важных направлениях", - подчеркнул министр.
https://ria.ru/20220608/temy-1793988043.html
дальний восток
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768375886_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eaf5e22f900042bd51352f13d73dda9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
муравьев-амурский 2030, дальний восток, общество, арктика, алексей чекунков
18:10 16.06.2022 (обновлено: 20:00 16.06.2022)
 

Программа "Муравьев-Амурский 2030" поднимет уровень управленцев в регионах

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Первые 55 человек приступили к обучению по программе подготовки кадров "Муравьев-Амурский 2030", цель которой – поднять уровень управления в регионах Дальнего Востока и Арктики, сообщил журналистам в рамках ПМЭФ-2022 министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
"Мы завершили первый набор. Из нескольких тысяч отобрали 55 лучших – они заключили контракты. Год эти люди будут обучаться по специальной образовательной программе. Причем обучение происходит в тесном партнерстве с реальными управленцами, с губернаторами, мэрами ряда городов. Два года они будут работать на госслужбе, куда придут уже после года обучения", - пояснил Чекунков.
По его мнению, "эта программа - наиболее глубокая из тех, что существуют сегодня для подготовки госслужащих".
"Для примера скажу вам, что два дня назад ребята покорили Авачинский вулкан. Из 55 все дошли до отметки 2000 метров, а выше поднялись 20 человек. Но это как раз те люди, которые в прямом и переносном смысле готовы покорять вулканы, идти в тайгу и тундру, готовы работать с дифференциалом температур от минус 50 до плюс 40", - рассказал Чекунков.
Он добавил, что выпускники "Муравьев-Амурский 2030" будут знать особенности работы именно на Дальнем Востоке и в Арктике, в условиях Крайнего Севера и вечной мерзлоты.
"У молодых людей – особая миссия, и мы идем рядом с ними. И пускай пока это 55 человек, через четыре года мы получим уже целый пласт людей, которые существенно поднимут качество, уровень управления на столь важных направлениях", - подчеркнул министр.
Участники программы Муравьев-Амурский 2030 выбрали темы проектной работы - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 14:23
Участники программы "Муравьев-Амурский 2030" выбрали темы проектной работы
 
Петербургский международный экономический форум — 2022Муравьев-Амурский 2030Дальний ВостокОбществоАрктикаАлексей Чекунков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала