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Все сайты и мобильные приложения на Украине обязали перейти на мову - РИА Новости, 16.06.2022
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Все сайты и мобильные приложения на Украине обязали перейти на мову
Все сайты и мобильные приложения на Украине обязали перейти на мову - РИА Новости, 16.06.2022
Все сайты и мобильные приложения на Украине обязали перейти на мову
Все сайты, страницы в соцсетях, мобильные приложения на Украине через месяц должны перейти на украинский закон, сообщил уполномоченный по защите... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T13:05
2022-06-16T15:01
в мире
украина
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Все сайты, страницы в соцсетях, мобильные приложения на Украине через месяц должны перейти на украинский закон, сообщил уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Кремень."С 16 июля 2022 года все интернет-ресурсы (сайты, страницы в соцсетях, ютьюб-, вайбер-, телеграм-каналы, мобильные приложения и тому подобное), которые используются в качестве интернет-представительств субъектов хозяйствования, зарегистрированных на Украине, в том числе информационные интернет-ресурсы, должны иметь основную версию на украинском языке, которая должна загружаться для пользователей на Украине по умолчанию", — написал он в Facebook*.По его словам, украиноязычная версия интернет-представительства иностранного субъекта хозяйствования, который реализует продукцию на Украине, может иметь меньший объем информации, чем основная версия, но достаточный для понимания украинцами."Любой товар, на котором установлено приложение, — от автомобиля до стиральной машины или электрокофеварки, должен быть "локализован" для реализации на Украине. На товаре должен быть украиноязычный интерфейс независимо от того, использует ли этот интерфейс электронный экран или имеет вид панели управления с обычными кнопками", — пояснил Кремень.Нарушение закона повлечет за собой штраф от 3,4 тысячи гривен (115 долларов) до 11,9 тысячи гривен (405 долларов).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220615/nenavist-1795295703.html
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в мире, украина
13:05 16.06.2022 (обновлено: 15:01 16.06.2022)
 
Все сайты и мобильные приложения на Украине обязали перейти на мову

Все сайты и мобильные приложения на Украине обязали перейти на мову с 16 июля

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент "Родина-мать" в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Все сайты, страницы в соцсетях, мобильные приложения на Украине через месяц должны перейти на украинский закон, сообщил уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Кремень.
"С 16 июля 2022 года все интернет-ресурсы (сайты, страницы в соцсетях, ютьюб-, вайбер-, телеграм-каналы, мобильные приложения и тому подобное), которые используются в качестве интернет-представительств субъектов хозяйствования, зарегистрированных на Украине, в том числе информационные интернет-ресурсы, должны иметь основную версию на украинском языке, которая должна загружаться для пользователей на Украине по умолчанию", — написал он в Facebook*.
Бывший президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко и спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий на предвыборном митинге в Стрые - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 14:09Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Как украинские политики восемь лет разжигали ненависть ко всему русскому"Все, что имеет в корне слово "Россия", — это кристальное, тотальное и доказанное зло", "русскоязычные украинцы — самая большая проблема Украины", "Россия крадет чужую историю — это факт". Украинские политики годами пропагандировали ненависть ко всему русскому. Русофобия особенно активно и системно взращивалась последние восемь лет.
По его словам, украиноязычная версия интернет-представительства иностранного субъекта хозяйствования, который реализует продукцию на Украине, может иметь меньший объем информации, чем основная версия, но достаточный для понимания украинцами.
"Любой товар, на котором установлено приложение, — от автомобиля до стиральной машины или электрокофеварки, должен быть "локализован" для реализации на Украине. На товаре должен быть украиноязычный интерфейс независимо от того, использует ли этот интерфейс электронный экран или имеет вид панели управления с обычными кнопками", — пояснил Кремень.
Нарушение закона повлечет за собой штраф от 3,4 тысячи гривен (115 долларов) до 11,9 тысячи гривен (405 долларов).
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Участники акции у здания Конституционного суда в Киеве, где обсуждается закон о мове.
10 июня, 11:26Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Война на опережение: как уничтожали русский язык на УкраинеДля миллионов людей на Украине язык Пушкина и Толстого – родной. Право говорить и читать на русском в Незалежной ущемляется на законодательном уровне. Украинские власти вытесняли русский язык стратегически, опережая принятие нормативных актов.
 
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