https://ria.ru/20220616/ukrainskiy-1795736111.html

Все сайты и мобильные приложения на Украине обязали перейти на мову

Все сайты и мобильные приложения на Украине обязали перейти на мову - РИА Новости, 16.06.2022

Все сайты и мобильные приложения на Украине обязали перейти на мову

Все сайты, страницы в соцсетях, мобильные приложения на Украине через месяц должны перейти на украинский закон, сообщил уполномоченный по защите... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T13:05

2022-06-16T13:05

2022-06-16T15:01

в мире

украина

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Все сайты, страницы в соцсетях, мобильные приложения на Украине через месяц должны перейти на украинский закон, сообщил уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Кремень."С 16 июля 2022 года все интернет-ресурсы (сайты, страницы в соцсетях, ютьюб-, вайбер-, телеграм-каналы, мобильные приложения и тому подобное), которые используются в качестве интернет-представительств субъектов хозяйствования, зарегистрированных на Украине, в том числе информационные интернет-ресурсы, должны иметь основную версию на украинском языке, которая должна загружаться для пользователей на Украине по умолчанию", — написал он в Facebook*.По его словам, украиноязычная версия интернет-представительства иностранного субъекта хозяйствования, который реализует продукцию на Украине, может иметь меньший объем информации, чем основная версия, но достаточный для понимания украинцами."Любой товар, на котором установлено приложение, — от автомобиля до стиральной машины или электрокофеварки, должен быть "локализован" для реализации на Украине. На товаре должен быть украиноязычный интерфейс независимо от того, использует ли этот интерфейс электронный экран или имеет вид панели управления с обычными кнопками", — пояснил Кремень.Нарушение закона повлечет за собой штраф от 3,4 тысячи гривен (115 долларов) до 11,9 тысячи гривен (405 долларов).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220615/nenavist-1795295703.html

https://ria.ru/20220610/yazyk-1790620757.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина