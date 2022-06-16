https://ria.ru/20220616/ukraina-1795847918.html
Конфликт на Украине нужно урегулировать дипломатически, заявил Белый дом
Конфликт на Украине нужно урегулировать дипломатически, заявил Белый дом - РИА Новости, 16.06.2022
Конфликт на Украине нужно урегулировать дипломатически, заявил Белый дом
США считают, что конфликт на Украине необходимо урегулировать дипломатическим путем, заявил в четверг советник американского лидера по нацбезопасности Джейк... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T17:07
2022-06-16T17:07
2022-06-16T18:25
специальная военная операция на украине
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ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. США считают, что конфликт на Украине необходимо урегулировать дипломатическим путем, заявил в четверг советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан."В конце концов, мы считаем, что этот конфликт должен быть урегулирован дипломатическим путем", - резюмировал Салливан.
https://ria.ru/20220505/ukraina-1786966931.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, ситуация в днр и лнр
Материал дополняется
17:07 16.06.2022 (обновлено: 18:25 16.06.2022)
Конфликт на Украине нужно урегулировать дипломатически, заявил Белый дом
Белый дом: конфликт на Украине нужно урегулировать дипломатическим путем