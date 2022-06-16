https://ria.ru/20220616/ukraina-1795847918.html

Конфликт на Украине нужно урегулировать дипломатически, заявил Белый дом

Конфликт на Украине нужно урегулировать дипломатически, заявил Белый дом - РИА Новости, 16.06.2022

Конфликт на Украине нужно урегулировать дипломатически, заявил Белый дом

США считают, что конфликт на Украине необходимо урегулировать дипломатическим путем, заявил в четверг советник американского лидера по нацбезопасности Джейк... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T17:07

2022-06-16T17:07

2022-06-16T18:25

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. США считают, что конфликт на Украине необходимо урегулировать дипломатическим путем, заявил в четверг советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан."В конце концов, мы считаем, что этот конфликт должен быть урегулирован дипломатическим путем", - резюмировал Салливан.

https://ria.ru/20220505/ukraina-1786966931.html

сша

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, украина, ситуация в днр и лнр