https://ria.ru/20220616/ukraina-1795671725.html

США не дают здравым силам на Украине вести диалог с Россией, заявил Песков

США не дают здравым силам на Украине вести диалог с Россией, заявил Песков - РИА Новости, 16.06.2022

США не дают здравым силам на Украине вести диалог с Россией, заявил Песков

США не дают здравым силам на Украине пойти по пути диалога с РФ, провоцируют дальнейшие жертвы и материальные потери, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T10:51

2022-06-16T10:51

2022-06-16T10:51

джон кирби

джо байден

владимир путин

россия

сша

украина

конгресс сша

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751617248_0:106:3267:1944_1920x0_80_0_0_7e6cd2c72f40cd045cd1a7e57fb625da.jpg

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. США не дают здравым силам на Украине пойти по пути диалога с РФ, провоцируют дальнейшие жертвы и материальные потери, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости."США не позволяют здравым силам, коих осталось очень мало на Украине, как-то способствовать тому, чтобы все-таки пойти по другому пути - по пути диалога. США провоцируют дальнейшие жертвы и дальнейшие материальные потери в этой стране", - сказал он.Сегодня исполнился год со дня саммита РФ и США в Женеве. Встреча президентов двух стран прошла в Женеве 16 июня прошлого года.США с начала военной операции России на Украине выделили Киеву военную помощь на общую сумму в 5,6 миллиарда долларов, заявил в среду координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби.Президент США Джо Байден объявил, что его страна выделяет Киеву дополнительный пакет военной помощи на общую сумму порядка 1 миллиарда долларов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Байден подписал в мае закон о ленд-лизе для Украины. Одобренный обеими палатами конгресса документ призван упростить оказание военной помощи стране. В частности, он временно снимает ряд "требований, связанных с полномочиями президента по ленд-лизу оборонного оборудования, если оно предназначено для правительства Украины или других стран Восточной Европы, подвергнувшихся российскому вторжению", говорится в описании документа на сайте конгресса США.

https://ria.ru/20220616/dialog-1795627849.html

https://ria.ru/20220615/tochka-1795429449.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

джон кирби, джо байден, владимир путин, россия, сша, украина, конгресс сша, ситуация в днр и лнр, в мире