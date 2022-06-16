Рейтинг@Mail.ru
США не дают здравым силам на Украине вести диалог с Россией, заявил Песков - РИА Новости, 16.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220616/ukraina-1795671725.html
США не дают здравым силам на Украине вести диалог с Россией, заявил Песков
США не дают здравым силам на Украине вести диалог с Россией, заявил Песков - РИА Новости, 16.06.2022
США не дают здравым силам на Украине вести диалог с Россией, заявил Песков
США не дают здравым силам на Украине пойти по пути диалога с РФ, провоцируют дальнейшие жертвы и материальные потери, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T10:51
2022-06-16T10:51
джон кирби
джо байден
владимир путин
россия
сша
украина
конгресс сша
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751617248_0:106:3267:1944_1920x0_80_0_0_7e6cd2c72f40cd045cd1a7e57fb625da.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. США не дают здравым силам на Украине пойти по пути диалога с РФ, провоцируют дальнейшие жертвы и материальные потери, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости."США не позволяют здравым силам, коих осталось очень мало на Украине, как-то способствовать тому, чтобы все-таки пойти по другому пути - по пути диалога. США провоцируют дальнейшие жертвы и дальнейшие материальные потери в этой стране", - сказал он.Сегодня исполнился год со дня саммита РФ и США в Женеве. Встреча президентов двух стран прошла в Женеве 16 июня прошлого года.США с начала военной операции России на Украине выделили Киеву военную помощь на общую сумму в 5,6 миллиарда долларов, заявил в среду координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби.Президент США Джо Байден объявил, что его страна выделяет Киеву дополнительный пакет военной помощи на общую сумму порядка 1 миллиарда долларов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Байден подписал в мае закон о ленд-лизе для Украины. Одобренный обеими палатами конгресса документ призван упростить оказание военной помощи стране. В частности, он временно снимает ряд "требований, связанных с полномочиями президента по ленд-лизу оборонного оборудования, если оно предназначено для правительства Украины или других стран Восточной Европы, подвергнувшихся российскому вторжению", говорится в описании документа на сайте конгресса США.
https://ria.ru/20220616/dialog-1795627849.html
https://ria.ru/20220615/tochka-1795429449.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751617248_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_de6a162923f704a209f663fca31c6dd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
джон кирби, джо байден, владимир путин, россия, сша, украина, конгресс сша, ситуация в днр и лнр, в мире
10:51 16.06.2022
 
США не дают здравым силам на Украине вести диалог с Россией, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: США не дают здравым силам на Украине вести диалог с Россией

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. США не дают здравым силам на Украине пойти по пути диалога с РФ, провоцируют дальнейшие жертвы и материальные потери, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.
"США не позволяют здравым силам, коих осталось очень мало на Украине, как-то способствовать тому, чтобы все-таки пойти по другому пути - по пути диалога. США провоцируют дальнейшие жертвы и дальнейшие материальные потери в этой стране", - сказал он.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 05:36
Песков рассказал, есть ли диалог между Россией и США по Украине
Сегодня исполнился год со дня саммита РФ и США в Женеве. Встреча президентов двух стран прошла в Женеве 16 июня прошлого года.
США с начала военной операции России на Украине выделили Киеву военную помощь на общую сумму в 5,6 миллиарда долларов, заявил в среду координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби.
Президент США Джо Байден объявил, что его страна выделяет Киеву дополнительный пакет военной помощи на общую сумму порядка 1 миллиарда долларов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Байден подписал в мае закон о ленд-лизе для Украины. Одобренный обеими палатами конгресса документ призван упростить оказание военной помощи стране. В частности, он временно снимает ряд "требований, связанных с полномочиями президента по ленд-лизу оборонного оборудования, если оно предназначено для правительства Украины или других стран Восточной Европы, подвергнувшихся российскому вторжению", говорится в описании документа на сайте конгресса США.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 12:44Специальная военная операция на Украине
Россия поставит точку на Украине там, где нужно Москве, заявил Рябков
 
Джон КирбиДжо БайденВладимир ПутинРоссияСШАУкраинаКонгресс СШАСитуация в ДНР и ЛНРВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала