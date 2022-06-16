Берлин будет поддерживать Киев, пока это необходимо, заявил Шольц
Канцлер Шольц: Германия будет поддерживать Украину столько, сколько необходимо
Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Архивное фото
БЕРЛИН, 16 июн - РИА Новости. Германия продолжит поддержку Украины до тех пор, пока это необходимо для "борьбы за независимость", заявил таблоиду Bild прибывший в Киев канцлер ФРГ Олаф Шольц. Ранее сообщалось о том, что Шольц в сопровождении президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италия Марио Драги прибыли в четверг в Киев.
"Это важно", - сказал Шольц, комментируя визит трех европейских лидеров на Украину, добавив, что "мы хотим не только продемонстрировать солидарность, но и гарантировать, что помощь, которую мы организуем, - финансовая, гуманитарная, а также когда речь идет об оружии - будет продолжена". "И мы будем продолжать ее так долго, пока это необходимо для борьбы Украины за независимость", - подчеркнул канцлер.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
США и союзники отреагировали введением многочисленных санкций в отношении Москвы и оказывают масштабную помощь Киеву в сфере обороны. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.