Руденя: Тверская область готова участвовать в восстановлении Донбасса
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрыша Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства, разрушенная в результате попадания снаряда ВСУ
Крыша Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства, разрушенная в результате попадания снаряда ВСУ. Архивное фото
ТВЕРЬ. 16 июн - РИА Новости. Тверская область готова участвовать в восстановлении Донбасса, заявил губернатор региона Игорь Руденя на встрече с главой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным, которая прошла на Петербургском международном экономическом форуме.
"Регион на постоянной основе направляет гуманитарную помощь на Донбасс. Готовы участвовать в восстановлении, развитии республики, обмене опытом. Люди, приехавшие в наш регион из ДНР и ЛНР, успешно включены в образовательную, трудовую деятельность. Мы также организовали экскурсии для тех, кто прибыл к нам из Донбасса. Сейчас важно развивать партнерство, чтобы люди могли вернуться к нормальной, активной жизни", – сказал Руденя.
Пресс-служба областного правительства напоминает, что Тверская область регулярно направляет организованные партии гуманитарного груза в Донецкую и Луганскую народные республики. В них входят продукты, стройматериалы, непродовольственные товары. 12 июня более 360 кубов пиломатериалов направлено из Тверской области мирным жителям Донецкой народной республики.
Кроме того, из Верхневолжья на постоянной основе отправляется гуманитарная помощь от жителей региона через волонтерский штаб.
"В перспективе планируем взаимодействовать с тверским регионом, и готовы обсудить дорожную карту по дальнейшим совместным шагам. В том числе, по линии образования", - отметил Денис Пушилин.
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