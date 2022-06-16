Рейтинг@Mail.ru
Руденя: Тверская область готова участвовать в восстановлении Донбасса - РИА Новости, 16.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20220616/tver-1795937953.html
Руденя: Тверская область готова участвовать в восстановлении Донбасса
Руденя: Тверская область готова участвовать в восстановлении Донбасса - РИА Новости, 16.06.2022
Руденя: Тверская область готова участвовать в восстановлении Донбасса
Тверская область готова участвовать в восстановлении Донбасса, заявил губернатор региона Игорь Руденя на встрече с главой Донецкой народной республики Денисом... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T21:56
2022-06-16T21:56
тверская область
денис пушилин
донбасс
тверская область
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795158160_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c7c58a6fdc0d2877e1db520ee8523507.jpg
ТВЕРЬ. 16 июн - РИА Новости. Тверская область готова участвовать в восстановлении Донбасса, заявил губернатор региона Игорь Руденя на встрече с главой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным, которая прошла на Петербургском международном экономическом форуме."Регион на постоянной основе направляет гуманитарную помощь на Донбасс. Готовы участвовать в восстановлении, развитии республики, обмене опытом. Люди, приехавшие в наш регион из ДНР и ЛНР, успешно включены в образовательную, трудовую деятельность. Мы также организовали экскурсии для тех, кто прибыл к нам из Донбасса. Сейчас важно развивать партнерство, чтобы люди могли вернуться к нормальной, активной жизни", – сказал Руденя.Пресс-служба областного правительства напоминает, что Тверская область регулярно направляет организованные партии гуманитарного груза в Донецкую и Луганскую народные республики. В них входят продукты, стройматериалы, непродовольственные товары. 12 июня более 360 кубов пиломатериалов направлено из Тверской области мирным жителям Донецкой народной республики.Кроме того, из Верхневолжья на постоянной основе отправляется гуманитарная помощь от жителей региона через волонтерский штаб."В перспективе планируем взаимодействовать с тверским регионом, и готовы обсудить дорожную карту по дальнейшим совместным шагам. В том числе, по линии образования", - отметил Денис Пушилин.
https://ria.ru/20220429/podderzhka-1786100538.html
донбасс
тверская область
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795158160_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_3c53fdd04a1514ab91f662342b2cf538.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
денис пушилин, донбасс, тверская область, донецкая народная республика
21:56 16.06.2022
 

Руденя: Тверская область готова участвовать в восстановлении Донбасса

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрыша Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства, разрушенная в результате попадания снаряда ВСУ
Крыша Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства, разрушенная в результате попадания снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Крыша Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства, разрушенная в результате попадания снаряда ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ. 16 июн - РИА Новости. Тверская область готова участвовать в восстановлении Донбасса, заявил губернатор региона Игорь Руденя на встрече с главой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным, которая прошла на Петербургском международном экономическом форуме.
"Регион на постоянной основе направляет гуманитарную помощь на Донбасс. Готовы участвовать в восстановлении, развитии республики, обмене опытом. Люди, приехавшие в наш регион из ДНР и ЛНР, успешно включены в образовательную, трудовую деятельность. Мы также организовали экскурсии для тех, кто прибыл к нам из Донбасса. Сейчас важно развивать партнерство, чтобы люди могли вернуться к нормальной, активной жизни", – сказал Руденя.
Пресс-служба областного правительства напоминает, что Тверская область регулярно направляет организованные партии гуманитарного груза в Донецкую и Луганскую народные республики. В них входят продукты, стройматериалы, непродовольственные товары. 12 июня более 360 кубов пиломатериалов направлено из Тверской области мирным жителям Донецкой народной республики.
Кроме того, из Верхневолжья на постоянной основе отправляется гуманитарная помощь от жителей региона через волонтерский штаб.
"В перспективе планируем взаимодействовать с тверским регионом, и готовы обсудить дорожную карту по дальнейшим совместным шагам. В том числе, по линии образования", - отметил Денис Пушилин.

Другие новости региона читайте здесь>>

Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля, 11:41Тверская область
Тверские власти поддержат семьи, взявшие под опеку детей из ДНР и ЛНР
 
Тверская областьДенис ПушилинДонбассТверская областьДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала