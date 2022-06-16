https://ria.ru/20220616/tury-1795642432.html

В АТОР предупредили о дефиците горящих путевок в Турцию

В АТОР предупредили о дефиците горящих путевок в Турцию - РИА Новости, 16.06.2022

В АТОР предупредили о дефиците горящих путевок в Турцию

Спрос на путевки в Турцию существенно превышает предложение, и туроператоры сообщают о дефиците турпакетов с вылетами в эту страну на ближайшие даты, сообщает... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T09:06

2022-06-16T09:06

2022-06-16T09:06

туризм

новости - туризм

турция

анталья (провинция)

москва

ассоциация туроператоров россии (атор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752110908_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_c20a6ae43998d36b20131a3efd54b80f.jpg

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Спрос на путевки в Турцию существенно превышает предложение, и туроператоры сообщают о дефиците турпакетов с вылетами в эту страну на ближайшие даты, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР)."Туроператоры сообщают о дефиците турпакетов с вылетами в Турцию на ближайшие даты. Спрос существенно превышает предложение, ограниченное авиаперевозкой. Купить туры в Анталью с вылетом через два-три дня невозможно даже из Москвы... Но положение должно выправиться – перевозки в Турцию становится больше", - говорится в сообщении.Кроме того, согласно сообщению АТОРА, ряд игроков рынка отдельно обращает внимание, что с рейсами на курорты Эгейского побережья (Даламан, Бодрум) сейчас еще более сложная ситуация, чем с Антальей.Туроператоры при этом подчеркивают, что излишне драматизировать ситуацию сейчас пока не стоит, а места на июль и август еще есть.Кроме того, отмечается, что во второй половине июня у всех ведущих туроператоров, работающих с Турцией появились "блоки" мест на новых чартерах из Новосибирска и Красноярска, затем добавились новые рейсы из Нижнего Новгорода в Анталью и из Екатеринбурга и Уфы в Даламан. Ассоциация уточняет, что это позволяет частично решить наиболее острый вопрос дефицита и снять часть нагрузки с Москвы, куда сейчас едут многие туристы из других районов страны для того, чтобы улететь в Турцию.Туроператоры в связи со всем этим настоятельно рекомендуют планировать свой отдых в Турции и брать путевки в эту страну заранее, как минимум за две недели до вылета, а лучше – больше, "особенно если хотите удобные вылеты "утро–вечер", добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220616/turtsiya-1795638323.html

https://ria.ru/20220608/chartery-1793960069.html

турция

анталья (провинция)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, турция, анталья (провинция), москва, ассоциация туроператоров россии (атор)