https://ria.ru/20220616/tury-1795642432.html
В АТОР предупредили о дефиците горящих путевок в Турцию
В АТОР предупредили о дефиците горящих путевок в Турцию - РИА Новости, 16.06.2022
В АТОР предупредили о дефиците горящих путевок в Турцию
Спрос на путевки в Турцию существенно превышает предложение, и туроператоры сообщают о дефиците турпакетов с вылетами в эту страну на ближайшие даты, сообщает... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T09:06
2022-06-16T09:06
2022-06-16T09:06
туризм
новости - туризм
турция
анталья (провинция)
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Спрос на путевки в Турцию существенно превышает предложение, и туроператоры сообщают о дефиците турпакетов с вылетами в эту страну на ближайшие даты, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР)."Туроператоры сообщают о дефиците турпакетов с вылетами в Турцию на ближайшие даты. Спрос существенно превышает предложение, ограниченное авиаперевозкой. Купить туры в Анталью с вылетом через два-три дня невозможно даже из Москвы... Но положение должно выправиться – перевозки в Турцию становится больше", - говорится в сообщении.Кроме того, согласно сообщению АТОРА, ряд игроков рынка отдельно обращает внимание, что с рейсами на курорты Эгейского побережья (Даламан, Бодрум) сейчас еще более сложная ситуация, чем с Антальей.Туроператоры при этом подчеркивают, что излишне драматизировать ситуацию сейчас пока не стоит, а места на июль и август еще есть.Кроме того, отмечается, что во второй половине июня у всех ведущих туроператоров, работающих с Турцией появились "блоки" мест на новых чартерах из Новосибирска и Красноярска, затем добавились новые рейсы из Нижнего Новгорода в Анталью и из Екатеринбурга и Уфы в Даламан. Ассоциация уточняет, что это позволяет частично решить наиболее острый вопрос дефицита и снять часть нагрузки с Москвы, куда сейчас едут многие туристы из других районов страны для того, чтобы улететь в Турцию.Туроператоры в связи со всем этим настоятельно рекомендуют планировать свой отдых в Турции и брать путевки в эту страну заранее, как минимум за две недели до вылета, а лучше – больше, "особенно если хотите удобные вылеты "утро–вечер", добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20220616/turtsiya-1795638323.html
https://ria.ru/20220608/chartery-1793960069.html
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РИА Новости
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новости - туризм, турция, анталья (провинция), москва, ассоциация туроператоров россии (атор)
В АТОР предупредили о дефиците горящих путевок в Турцию
АТОР: туроператоры сообщают о дефиците путевок с вылетами в Турцию на ближайшие даты