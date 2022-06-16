Экологи предупредили о загрязнении моря в Бодруме
Экологи предупредили о загрязнении моря в популярном курортном городе Турции Бодрум
Яхта на пирсе, Бодрум, Турция. Архивное фото
АНКАРА, 16 июн – РИА Новости. Морские воды турецкого курортного города Бодрум загрязняются из-за разлива или смешивания в море химических, промышленных, сельскохозяйственных и бытовых отходов, пишет в четверг газета Milliyet.
"Загрязнение турецких морей увеличивается из-за разлива или смешивания в моря химических, промышленных, сельскохозяйственных и бытовых отходов. Одним из курортов, страдающих от загрязнения моря, является район Мугла Бодрума. Экологи предупреждают, что если не принять меры предосторожности, воды Бодрума будут подобны Мраморному морю", - пишет издание.
10 сентября 2021, 10:37НаукаУченые назвали самое загрязненное российское арктическое море
Председатель городского совета Бодрума Ариф Йылмаз обратил внимание на загрязнение моря в районе, где расположена пристань для яхт.
Говоря о том, что некоторые суда, стоящие на якоре за пределами порта, несмотря на запрет и большие штрафы, незаконно сбрасывают свои льяльные отходы, Йылмаз отметил, что эти запрещенные отходы загрязняют море.
11 августа 2021, 19:47В РоссииШторм "спас" побережье Черного моря от загрязнения после утечки нефти