https://ria.ru/20220616/turtsiya-1795638323.html

Экологи предупредили о загрязнении моря в Бодруме

Экологи предупредили о загрязнении моря в Бодруме - РИА Новости, 16.06.2022

Экологи предупредили о загрязнении моря в Бодруме

Морские воды турецкого курортного города Бодрум загрязняются из-за разлива или смешивания в море химических, промышленных, сельскохозяйственных и бытовых... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T08:30

2022-06-16T08:30

2022-06-16T08:30

туризм

бодрум

турция

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АНКАРА, 16 июн – РИА Новости. Морские воды турецкого курортного города Бодрум загрязняются из-за разлива или смешивания в море химических, промышленных, сельскохозяйственных и бытовых отходов, пишет в четверг газета Milliyet."Загрязнение турецких морей увеличивается из-за разлива или смешивания в моря химических, промышленных, сельскохозяйственных и бытовых отходов. Одним из курортов, страдающих от загрязнения моря, является район Мугла Бодрума. Экологи предупреждают, что если не принять меры предосторожности, воды Бодрума будут подобны Мраморному морю", - пишет издание.Председатель городского совета Бодрума Ариф Йылмаз обратил внимание на загрязнение моря в районе, где расположена пристань для яхт.Говоря о том, что некоторые суда, стоящие на якоре за пределами порта, несмотря на запрет и большие штрафы, незаконно сбрасывают свои льяльные отходы, Йылмаз отметил, что эти запрещенные отходы загрязняют море.

https://ria.ru/20210910/more-1749471153.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210811/razliv-1745391916.html

бодрум

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

бодрум, турция, в мире