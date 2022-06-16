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Экологи предупредили о загрязнении моря в Бодруме - РИА Новости, 16.06.2022
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Туризм
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Экологи предупредили о загрязнении моря в Бодруме
Экологи предупредили о загрязнении моря в Бодруме - РИА Новости, 16.06.2022
Экологи предупредили о загрязнении моря в Бодруме
Морские воды турецкого курортного города Бодрум загрязняются из-за разлива или смешивания в море химических, промышленных, сельскохозяйственных и бытовых... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T08:30
2022-06-16T08:30
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АНКАРА, 16 июн – РИА Новости. Морские воды турецкого курортного города Бодрум загрязняются из-за разлива или смешивания в море химических, промышленных, сельскохозяйственных и бытовых отходов, пишет в четверг газета Milliyet."Загрязнение турецких морей увеличивается из-за разлива или смешивания в моря химических, промышленных, сельскохозяйственных и бытовых отходов. Одним из курортов, страдающих от загрязнения моря, является район Мугла Бодрума. Экологи предупреждают, что если не принять меры предосторожности, воды Бодрума будут подобны Мраморному морю", - пишет издание.Председатель городского совета Бодрума Ариф Йылмаз обратил внимание на загрязнение моря в районе, где расположена пристань для яхт.Говоря о том, что некоторые суда, стоящие на якоре за пределами порта, несмотря на запрет и большие штрафы, незаконно сбрасывают свои льяльные отходы, Йылмаз отметил, что эти запрещенные отходы загрязняют море.
https://ria.ru/20210910/more-1749471153.html
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бодрум, турция, в мире
08:30 16.06.2022
 
Экологи предупредили о загрязнении моря в Бодруме

Экологи предупредили о загрязнении моря в популярном курортном городе Турции Бодрум

© Depositphotos / slava296Яхта на пирсе, Бодрум, Турция
Яхта на пирсе, Бодрум, Турция - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© Depositphotos / slava296
Яхта на пирсе, Бодрум, Турция. Архивное фото
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АНКАРА, 16 июн – РИА Новости. Морские воды турецкого курортного города Бодрум загрязняются из-за разлива или смешивания в море химических, промышленных, сельскохозяйственных и бытовых отходов, пишет в четверг газета Milliyet.
"Загрязнение турецких морей увеличивается из-за разлива или смешивания в моря химических, промышленных, сельскохозяйственных и бытовых отходов. Одним из курортов, страдающих от загрязнения моря, является район Мугла Бодрума. Экологи предупреждают, что если не принять меры предосторожности, воды Бодрума будут подобны Мраморному морю", - пишет издание.
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Председатель городского совета Бодрума Ариф Йылмаз обратил внимание на загрязнение моря в районе, где расположена пристань для яхт.
Говоря о том, что некоторые суда, стоящие на якоре за пределами порта, несмотря на запрет и большие штрафы, незаконно сбрасывают свои льяльные отходы, Йылмаз отметил, что эти запрещенные отходы загрязняют море.
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